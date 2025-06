F1 - Russell: "O público de hoje não gostaria de Raikkonen"

George Russell entende que, atualmente, a Fórmula 1 não é baseado apenas no desempenho em pista, mas também no relacionamento com o público e redes sociais. Nesse cenário, o britânico da Mercedes avaliou que o público atual não seria grande fã de Kimi Raikkonen.

Ao Motorsport-Total, site irmão do Motorsport.com, Russell disse: "Não acho que nada do que você vê nas mídias sociais seja a verdade completa".

"Não importa de quem estejamos falando, todos estão tentando mostrar a melhor versão de si mesmos. Se você tira cem fotos, é claro que não compartilha aquela com os olhos fechados ou aquela em que você parece um idiota. Esse é o aspecto tóxico da mídia social. Por exemplo, tenho sobrinhas e sobrinhos pequenos e eles admiram cantores ou pessoas famosas, mas o que compartilhamos não é a vida real, é isso que estou tentando explicar".

"Não mostro quem realmente sou para ninguém porque quero proteger meu próprio espaço seguro. Quando estou com minha namorada, minha família ou meus amigos, não temos câmeras conosco. Por exemplo, quando estamos na casa dela ou dos meus pais ou quando saímos de férias, podemos ser nós mesmos quando não há ninguém por perto. Nesses momentos, não quero ficar no telefone o tempo todo, tirando fotos para as mídias sociais".

"Por outro lado, também quero ter uma conexão real com os fãs que acompanham a Fórmula 1 e me apoiam. Foram eles que fizeram deste esporte o que ele é hoje. É disso que se tratam os acordos de patrocínio e é assim que eu ganho a vida. Temos que perceber que os tempos mudaram".

"Raikkonen, por exemplo, é uma pessoa incrível. Mas se ele tivesse acabado de chegar à Fórmula 1 hoje, os fãs não ficariam felizes com sua falta de mídia social ou seu silêncio. Esse é um dos desafios que enfrentamos hoje".

