F1 - Russell: "Os problemas são do carro, não da minha pilotagem"

George Russell garantiu que não perdeu a confiança apesar da difícil temporada de 2026 da Fórmula 1. Alvo de críticas após despencar na disputa pelo título, o piloto da Mercedes foi categórico ao afirmar que o problema não está em sua pilotagem, mas sim no desempenho do carro.

"Porque sei que, se não tiver o desempenho que gostaria, os problemas não estão na minha condução, mas sim no carro que estou pilotando", afirmou o britânico em entrevista ao RacingNews365.

Russell iniciou o campeonato com uma vitória dominante em Melbourne e chegou a ser apontado como um dos principais candidatos ao título. No entanto, uma falha na bateria durante o GP do Canadá, quando liderava a corrida, somada às dificuldades para encontrar o equilíbrio ideal do carro na disputa interna com Andrea Kimi Antonelli, fizeram com que ele caísse para 59 pontos atrás do líder do campeonato.

Mesmo diante das críticas da imprensa e das redes sociais, o britânico afirma que aprendeu a ignorar o ambiente externo e concentrar suas energias apenas no trabalho dentro da equipe.

"O que me mantém motivado é me concentrar em coisas que realmente me ajudarão a ser mais rápido. Ler notícias negativas, navegar nas redes sociais ou ficar irritado com as perguntas provocativas da imprensa não me levará a lugar nenhum. Preciso dedicar toda a minha energia a mim mesmo e à minha equipe."

Russell também revelou que viveu momentos de frustração ao longo da temporada, mas nunca deixou de acreditar em uma reação.

"Apesar de toda a negatividade deste ano, sinto uma força incrível dentro de mim. Houve momentos em que cheguei ao fundo do poço após resultados muito difíceis, mas nunca perdi a fé."

Por fim, o piloto comparou a Fórmula 1 ao futebol para explicar como a percepção sobre um piloto pode mudar rapidamente.

"Quando você observa um jogador de futebol em boa fase, ele consegue manter essa consistência por muito tempo. O mesmo acontece com um jogador que está em má fase. Mas, na F1, as coisas são muito diferentes. Você pode ser declarado uma superestrela em um fim de semana de corrida e, imediatamente depois, desaparecer. Depois, pode voltar ao topo e cair no fundo do poço novamente."

"Usando uma analogia do futebol: na F1, a grama em que você pisa e a bola com que você joga mudam a cada fim de semana. É por isso que sei exatamente onde preciso manter o foco."

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!