Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Verstappen: "O maior prêmio da minha vida é minha filha"

Fórmula 1
F1 - Verstappen: "O maior prêmio da minha vida é minha filha"

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos do GP da Grã-Bretanha

Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

Stock Car
Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul

Stock Car
Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul

Verstappen concorda com análise de Bortoleto sobre F1 em 2026 e volta a criticar regulamento

Fórmula 1
Verstappen concorda com análise de Bortoleto sobre F1 em 2026 e volta a criticar regulamento

Com mais de duas mil fotos, livro documenta bastidores da nova era da Stock Car

Stock Car
Belo Horizonte / Cascavel
Com mais de duas mil fotos, livro documenta bastidores da nova era da Stock Car

F1: Briatore cumpre promessa a Renault, mas não sabe "por que a Alpine não vence"

Fórmula 1
F1: Briatore cumpre promessa a Renault, mas não sabe "por que a Alpine não vence"

MotoGP: Quartararo detalha "necessidade de ar fresco" ao trocar Yamaha pela Honda em 2027

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Quartararo detalha "necessidade de ar fresco" ao trocar Yamaha pela Honda em 2027
Fórmula 1

F1 - Russell: "Os problemas são do carro, não da minha pilotagem"

Piloto da Mercedes afirma que segue confiante apesar das críticas e atribui queda de rendimento às limitações do carro em 2026

Neşe Akkoyun
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell garantiu que não perdeu a confiança apesar da difícil temporada de 2026 da Fórmula 1. Alvo de críticas após despencar na disputa pelo título, o piloto da Mercedes foi categórico ao afirmar que o problema não está em sua pilotagem, mas sim no desempenho do carro.

Leia também:

"Porque sei que, se não tiver o desempenho que gostaria, os problemas não estão na minha condução, mas sim no carro que estou pilotando", afirmou o britânico em entrevista ao RacingNews365.

Russell iniciou o campeonato com uma vitória dominante em Melbourne e chegou a ser apontado como um dos principais candidatos ao título. No entanto, uma falha na bateria durante o GP do Canadá, quando liderava a corrida, somada às dificuldades para encontrar o equilíbrio ideal do carro na disputa interna com Andrea Kimi Antonelli, fizeram com que ele caísse para 59 pontos atrás do líder do campeonato.

Mesmo diante das críticas da imprensa e das redes sociais, o britânico afirma que aprendeu a ignorar o ambiente externo e concentrar suas energias apenas no trabalho dentro da equipe.

"O que me mantém motivado é me concentrar em coisas que realmente me ajudarão a ser mais rápido. Ler notícias negativas, navegar nas redes sociais ou ficar irritado com as perguntas provocativas da imprensa não me levará a lugar nenhum. Preciso dedicar toda a minha energia a mim mesmo e à minha equipe."

Russell também revelou que viveu momentos de frustração ao longo da temporada, mas nunca deixou de acreditar em uma reação.

"Apesar de toda a negatividade deste ano, sinto uma força incrível dentro de mim. Houve momentos em que cheguei ao fundo do poço após resultados muito difíceis, mas nunca perdi a fé."

Por fim, o piloto comparou a Fórmula 1 ao futebol para explicar como a percepção sobre um piloto pode mudar rapidamente.

"Quando você observa um jogador de futebol em boa fase, ele consegue manter essa consistência por muito tempo. O mesmo acontece com um jogador que está em má fase. Mas, na F1, as coisas são muito diferentes. Você pode ser declarado uma superestrela em um fim de semana de corrida e, imediatamente depois, desaparecer. Depois, pode voltar ao topo e cair no fundo do poço novamente."

"Usando uma analogia do futebol: na F1, a grama em que você pisa e a bola com que você joga mudam a cada fim de semana. É por isso que sei exatamente onde preciso manter o foco."

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Como título de Norris em 2025 impactou performance da McLaren no início de 2026
Próximo artigo FIA explica por que a F1 não pretende proibir algoritmos nas unidades de potência

Principais comentários
Mais de
Neşe Akkoyun

F1: Mercedes corre contra o tempo para tentar salvar unidade de potência de Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Mercedes corre contra o tempo para tentar salvar unidade de potência de Russell

F1: Red Bull propõe novo contrato a Verstappen para eliminar cláusula de saída, diz jornal

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Red Bull propõe novo contrato a Verstappen para eliminar cláusula de saída, diz jornal

Narrador da Sky F1: "A Red Bull acompanha Bearman de perto..."

Fórmula 1
Fórmula 1
Narrador da Sky F1: "A Red Bull acompanha Bearman de perto..."

Últimas notícias

F1 - Verstappen: "O maior prêmio da minha vida é minha filha"

Fórmula 1
F1 - Verstappen: "O maior prêmio da minha vida é minha filha"

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos do GP da Grã-Bretanha

Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

Stock Car
Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul

Stock Car
Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul