É sabido que, para chegar à Fórmula 1, os pilotos e seus precisam investir rios de dinheiro na carreira e nem mesmo tem a certeza de que alcançarão o objetivo. George Russell sabe bem disso e, inclusive, decidiu pagar seus pais de volta pelo investimento que eles fizeram no início de sua profissão.

O piloto revelou que pagou o valor de um milhão de euros (R$6,5 milhões) aos pais por todo o apoio que recebeu enquanto ele escalava as categorias de base.

Em entrevista ao Daily Mail, Russell explica como foi difícil seu período no karting:

"Estávamos correndo e ele estava estressado com o trabalho. Se eu cometia erros estúpidos, ele ficava com raiva de mim. Houve momentos felizes nesses oito anos, mas também lembranças tristes, pois meus pais discutiam porque meu pai era muito duro comigo. Minha mãe tentava manter tudo sob controle".

Os pais de Russell tiveram que levantar mais de 1,5 milhão de euros para permitir que o filho seguisse uma carreira no automobilismo. O britânico os convenceu e foi subindo degrau por degrau: ele se tornou campeão da GP3 (atual Fórmula 3) e da Fórmula 2.

Em seguida, assinou um contrato com a Williams na categoria principal e deu o grande passo para a elite do automobilismo. Agora, ele pilota para a equipe Mercedes ao lado do novato Kimi Antonelli, que entrou para a equipe como sucessor de Lewis Hamilton.

Portanto, Russell sabe o que é estar sob muita pressão e ainda assim ter um bom desempenho. Ele pagou até o último centavo de sua "dívida" com seus pais. Seu pai, que sempre quis ver o retorno de seu investimento, não ficou desapontado. Dizem que George ganha mais de onze milhões de euros por ano na Mercedes atualmente. O piloto de 27 anos foi educado com dureza por seu pai, mas também é grato a ele por seu comprometimento.

"Ele disse: 'Você não ganhou'. A expectativa era sempre estar na pole position e vencer todas as corridas - ou pelo menos estar no pódio", lembra Russell. "Mesmo quando eu ganhava, nem sempre havia sol quando voltávamos para casa. Ele dizia: 'Você poderia ter feito melhor'. Ele fez de mim o que sou hoje".

O pai de Russell sempre quis ter 100% de aproveitamento e sempre viu espaço para melhorias. Portanto, os aspectos positivos muitas vezes ficavam em segundo plano, como contou o próprio piloto.

"Agora estou continuando assim e vendo onde posso melhorar", diz o piloto da Mercedes. "Mas eu me certifico de ver também os aspectos positivos, porque, caso contrário, pode ser um precipício perigoso".

Benjy Russell é o irmão mais velho de George e ex-campeão mundial de kart. Ele também tinha o talento para chegar ao topo, mas escolheu uma carreira diferente. Os filhos de Benjy agora pilotam karts, e George confirma:

"Ele se esforça muito para dar a eles uma chance. A vida nem sempre é fácil. Eu sempre serei grato pelo que meu pai fez por mim".

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLET

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!