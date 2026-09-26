F1: Russell passa ileso pelo caos de Baku, segura ímpeto de Verstappen e vence GP do Azerbaijão; Bortoleto é P15
Isack Hadjar ainda completou o pódio; corrida ainda contou com dois safety cars
Vitória de George Russell no GP do Azerbaijão de Fórmula 1! Mesmo com a entrada de dois safety cars e a pressão de Max Verstappen até a linha de chegada, o britânico conseguiu passar ileso, manter a liderança e vencer. O pódio teve Max Verstappen em segundo e Isack Hadjar em terceiro. Gabriel Bortoleto foi o 15º colocado.
Destaque para o abandono duplo da Alpine. Franco Colapinto acertou Pierre Gasly e, no meio da confusão, acabou batendo em Lando Norris que abandonou. Oscar Piastri, chegou a figurar em terceiro colocado até a reta final da corrida, mas errou e perdeu o lugar no pódio.
A corrida
A primeira volta do GP do Azerbaijão aconteceu de maneira limpa, sem incidentes. Na ponta, George Russell largou bem e não deu espaço para Charles Leclerc reagir. O monegasco, por outro lado, teve problemas e acabou perdendo a segunda colocação para Oscar Piastri.
Andrea Kimi Antonelli, que iniciou a prova em 16º, não fez uma boa largada e acabou perdendo uma posição. Assim como Gabriel Bortoleto. Na parte da frente da tabela, a segunda e terceira volta foram marcadas pelas ultrapassagens de Max Verstappen e Isack Hadjar superando a Ferrari #16.
Na sétima volta, Hadjar e Max Verstappen estavam juntos em terceiro e quarto com o francês à frente. Por isso, a equipe pediu, de forma sutil, para que eles trocassem de posição deixando o tetracampeão assumir o P3 para tentar atacar Piastri.
A corrida entrava na nona volta quando uma rápida bandeira amarela foi agitada. Pelo rádio, a equipea avisou Lance Stroll para parar o carro por conta de um problema. Nessa altura, Antonelli era o 13º enquanto George liderava com um gap de 5s5.
A volta 17 da prova marcou a entrada de Antonelli na zona de pontuação e a concretização da ultrapassagem de Lewis Hamilton em cima de Lando Norris na briga pela sexta posição. O campeão mundial acabou errando na tentativa de proteger seu posto e deixou a porta aberta para o heptacampeão.
Uma volta depois, Bortoleto conseguiu superar Carlos Sainz, retornar à posição de largada e ficar imediatamente atrás do companheiro de equipe. Enquanto a movimentação na pista continuava a mesma, no rádio, Hadjar tentava sutilmente pedir para que as posições fossem trocadas na Red Bull.
Sainz foi o primeiro a fazer a parada para troca de pneus. O piloto da Williams trocou os compostos médios de 21 voltas pelos macios. Alguns boxes atrás, Fernando Alonso abandonava a corrida decretando o DNF duplo da Aston Martin.
Depois de muita pressão e insistir no rádio, Hadjar foi autorizado a ultrapassar Verstappen desde que não fizesse nenhuma bagunça. Pouco mais da metade da corrida passada, a Audi informou no rádio a inversão de posição entre Gabriel e Nico, já que o brasileiro apresentava um ritmo visivelmente melhor que do alemão.
Uma bandeira amarela deu as caras na 30ª volta quando Norris errou sozinho, travou roda e passou direto na curva 1. Nem uma volta depois, Alex Albon travou as rodas e sentou o carro no muro na curva 5 causando a entrada do safety car.
Aproveitando a parada, entraram nos boxes para troca: Antonelli, Norris, Colapinto, Bearman, Ocon, Lindblad, Bortoleto, Pérez, Piastri, Verstappenz, Sainz, Russell, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Lawson.
A relargada aconteceu na volta 35, mas, diferente do início da corrida, foi um grande caos. Enquanto Russell segurou a ponta, Verstappen ultrapassou Piastri, porém, no fundo do grid, Colapinto acabou acertando Gasly que acertou Norris. No fim, os três abandonaram.
Um pouco atrás, Lawson acabou acertado por Lindblad e também rodou. Sobrou também para Antonelli que acabou sendo tocado por Oliver Bearman.
Na segunda relargada, Russell se manteve na ponta tranquilamente, sem sentir pressão alguma de Verstappen. Hadjar tentou avançar para cima de Piastri, mas o australiano segurou as pontas. Ao tentar se defender das investidas de Isack, Oscar também travou pneu na curva 1 e passou direto perdendo o pódio.
Mesmo com o toque, Kimi conseguiu seguir na corrida e, na reta final, na volta 42, foi para cima de Hamilton na briga pelo 5º lugar e, depois de forçar, conseguiu fazer a ultrapassagem. As últimas voltas ficaram marcadas pela aproximação de Verstappen na briga pela vitória.
Na última volta, Valtteri Bottas acertou o muro na curva 15. Neste momento, Verstappen estava a menos de 0s3 de Russell.
Após o fim da corrida, Bortoleto acabou penalizado em 10s por fazer uma ultrapassagem em condição de bandeira amarela. Com isso, o brasileiro caiu de 13º para 15º no resultado final.
Confira o resultado final do GP do Azerbaijão de F1:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|63
|51
|
1:38'02.143
|187.304
|2
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|51
|
+0.196
1:38'02.339
|0.196
|187.298
|2
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|51
|
+10.704
1:38'12.847
|10.508
|186.964
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|51
|
+14.136
1:38'16.279
|3.432
|186.855
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|51
|
+14.512
1:38'16.655
|0.376
|186.843
|2
|10
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|51
|
+22.382
1:38'24.525
|7.870
|186.594
|2
|8
|7
|A. LindbladRB
|41
|51
|
+31.159
1:38'33.302
|8.777
|186.317
|2
|6
|8
|E. OconHaas F1 Team
|31
|51
|
+31.189
1:38'33.332
|0.030
|186.316
|2
|4
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|51
|
+31.929
1:38'34.072
|0.740
|186.293
|2
|2
|10
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|51
|
+32.416
1:38'34.559
|0.487
|186.277
|3
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|51
|
+33.231
1:38'35.374
|0.815
|186.252
|2
|12
|L. LawsonRB
|30
|51
|
+34.013
1:38'36.156
|0.782
|186.227
|2
|13
|O. PiastriMcLaren
|81
|51
|
+36.401
1:38'38.544
|2.171
|186.152
|2
|14
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|51
|
+41.400
1:38'43.543
|4.999
|185.995
|2
|15
|5
|51
|
+44.230
1:38'36.373
|2.830
|186.220
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|49
|
+2 Voltas
1:35'29.837
|2 Voltas
|184.739
|2
|dnf
|F. ColapintoAlpine
|43
|36
|
+15 Voltas
1:11'47.854
|13 Voltas
|180.505
|2
|dnf
|P. GaslyAlpine
|10
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.051
|1 Volta
|186.382
|1
|dnf
|L. NorrisMcLaren
|1
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.299
|0.248
|186.371
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|29
|
+22 Voltas
53'03.879
|6 Voltas
|196.714
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|20
|
+31 Voltas
37'40.710
|9 Voltas
|191.009
|1
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|7
|
+44 Voltas
13'20.429
|13 Voltas
|188.493
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