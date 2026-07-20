F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"
Piloto britânico abandonou a prova na primeira volta e atribuiu parte da culpa à bateria da unidade de potência
Foto de: Sona Maleterova / Getty Images
George Russell encerrou sua participação no GP da Bélgica de Fórmula 1 de forma precoce, ao receber um toque de Lewis Hamilton logo na primeira volta e rodar, ficando preso na caixa de brita. Depois da prova, o britânico pediu para a Mercedes "um carro igual ao de Kimi Antonelli".
Em entrevista à Sky Sports, Russell explicou o incidente com o ex-companheiro de equipe e suplicou para a Mercedes: "Eu só peço um carro igual ao do Kimi".
“Foi um incidente de corrida com o Lewis. Não deveríamos estar naquela posição, eu estava sem potência e bateria, e fui ultrapassado pelo Hamilton e pelo Piastri. Foi perigoso, sinceramente".
Russell fez outro pedido para a escuderia de Brackley: "Só quero que meu carro continue o mesmo, não estou pedindo nada além disso".
“Fui completamente engolido na reta e então houve um incidente de corrida. Talvez eu pudesse ter aberto mais a linha e talvez ele pudesse ter freado um pouco mais, mas o incidente não teria acontecido se eu tivesse velocidade na reta. Estou muito decepcionado".
Questionado sobre como deixar esse final de semana ruim para trás, Russell admitiu que, naquele momento, não sabia exatamente o que fazer.
“Como posso deixar tudo isso para trás? Não sei, estou sem palavras agora", continuou. “Agradeço que todos estejam trabalhando duro para resolver o problema, mas na quinta volta da corrida estou na zona mista".
"Depois da curva 1, senti que estava em posição de lutar pela liderança, então de repente perdi potência e tudo foi por água abaixo", concluiu.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro
F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?
VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton
ANÁLISE F1: Veja detalhes do assoalho da Mercedes após abandono de Russell na Bélgica
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários