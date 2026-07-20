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F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Piloto britânico abandonou a prova na primeira volta e atribuiu parte da culpa à bateria da unidade de potência

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

George Russell encerrou sua participação no GP da Bélgica de Fórmula 1 de forma precoce, ao receber um toque de Lewis Hamilton logo na primeira volta e rodar, ficando preso na caixa de brita. Depois da prova, o britânico pediu para a Mercedes "um carro igual ao de Kimi Antonelli".

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Em entrevista à Sky Sports, Russell explicou o incidente com o ex-companheiro de equipe e suplicou para a Mercedes: "Eu só peço um carro igual ao do Kimi".

“Foi um incidente de corrida com o Lewis. Não deveríamos estar naquela posição, eu estava sem potência e bateria, e fui ultrapassado pelo Hamilton e pelo Piastri. Foi perigoso, sinceramente".

Russell fez outro pedido para a escuderia de Brackley: "Só quero que meu carro continue o mesmo, não estou pedindo nada além disso".

“Fui completamente engolido na reta e então houve um incidente de corrida. Talvez eu pudesse ter aberto mais a linha e talvez ele pudesse ter freado um pouco mais, mas o incidente não teria acontecido se eu tivesse velocidade na reta. Estou muito decepcionado". 

Questionado sobre como deixar esse final de semana ruim para trás, Russell admitiu que, naquele momento, não sabia exatamente o que fazer.

“Como posso deixar tudo isso para trás? Não sei, estou sem palavras agora", continuou. “Agradeço que todos estejam trabalhando duro para resolver o problema, mas na quinta volta da corrida estou na zona mista".

"Depois da curva 1, senti que estava em posição de lutar pela liderança, então de repente perdi potência e tudo foi por água abaixo", concluiu.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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