F1: Russell prevê qual equipe irá desafiar líderes em 2026

Estrela da Mercedes, George Russell avaliou qual equipe é a mais provável de desafiar os quatro primeiros colocados do ano passado na temporada 2026 da Fórmula 1, quando as novas regulamentações forem introduzidas. Para o britânico, a Aston Martin é a 'desafiante' da vez.

As 'Flechas de Prata', Ferrari, Red Bull e a atual campeã McLaren têm estado muito acima das demais nos últimos anos. Tanto que a última corrida vencida por uma equipe fora desse grupo foi o GP da Hungria de 2021, quando a Alpine com Esteban Ocon conquistou a vitória em uma disputa insana.

Mas tudo isso pode mudar nesta temporada, já que os carros são totalmente diferentes graças a uma reformulação significativa das regras, o que significa que a ordem de forças é atualmente uma incógnita. Este ano, o monoposto de F1 é mais leve e menor, com redução de 32kg, enquanto o motor conta com mais potência elétrica.

É em momentos como este que uma equipe do meio do pelotão pode de repente saltar para a frente, e a Aston Martin, que terminou em sétimo em 2025, é o time que muitos têm como favorito para fazer exatamente isso. Isso porque, a partir de 2026, seu chefe de equipe será o 'mago' do design Adrian Newey, que projetou muitos carros campeões, como o FW14B, FW18 e RB6 - só para citar alguns.

Mas não é só isso, pois a Aston Martin também conta com o campeão mundial Fernando Alonso e mudou de ser uma escuderia cliente da Mercedes para uma equipe oficial da Honda, marca japonesa que anteriormente ajudou a impulsionar Max Verstappen da Red Bull a quatro títulos mundiais consecutivos.

Será que a F1 terá, portanto, uma disputa pelo campeonato envolvendo várias equipes? “Acho que o melhor cenário para o esporte e também para os pilotos é que haja vários pilotos diferentes e várias equipes diferentes batalhando entre si”, disse Russell, que atualmente é o favorito das casas de apostas para o título de 2026.

Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Aston Martin Racing

“No momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós mesmos somos, digamos, as quatro equipes que estão bastante próximas umas das outras. Mas você não pode descartar o que vimos da Aston Martin e o que Adrian fez com aquele carro".

“Parece bastante espetacular e a Honda, nos últimos anos com a Red Bull, teve um motor muito bom - então também sabemos do que eles são capazes. Seria incrível ver uma grande disputa. Lembro que em 2010 tínhamos os McLaren, Fernando [na época na Ferrari] e os Red Bulls todos lutando - é disso que o esporte se trata e é disso que esperamos que seja este ano".

Embora Newey seja agora o chefe da Aston Martin, quando ele entrou em março passado, seu papel era de CTO com foco exclusivo no desenvolvimento do carro deste ano. E quando a F1 realizou o primeiro teste coletivo da temporada em Barcelona na semana passada, as marcas de Newey foram claramente vistas no AMR26.

O bico chama atenção, lembrando o da Brawn GP, assim como o design único das placas finais e dos sidepods. Mas foi o pacote de suspensão que mais chamou atenção - com uma inclinação radical do braço superior da suspensão que James Vowles elogiou muito.

"Adrian é simplesmente um designer criativo", disse o chefe da Williams. "E é realmente impressionante o que ele fez com os triângulos de suspensão em lugares que eu acho que não deveriam estar. Mas ele fez. Vocês verão isso no nosso wishbone dianteiro".

"É um pouco diferente, mas o que Adrian fez foi a sua marca registrada. Muito impressionante, muito criativo, muito extremo. Eu não gostaria de ser o designer disso. Digamos assim".

Mas Russell também foi rápido em apontar que, mesmo que um carro pareça interessante, isso não significa necessariamente tempos rápidos de volta. Newey revelou recentemente, por exemplo, que os testes no túnel de vento para o AMR26 começaram aproximadamente quatro meses atrasados e a Aston Martin também só apareceu no teste de cinco dias em Barcelona no quarto dia.

Adrian Newey Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Isso significou que completou a menor quilometragem de todas as equipes, exceto a Williams, que não apareceu. Além disso, há dúvidas sobre a capacidade da equipe de Silverstone de desenvolver adequadamente um carro, dado o declínio após um início de 2023 cheio de pódios para resultados firmes no meio do pelotão dois anos depois.

Russell disse: “Acho que a Aston Martin foi provavelmente a que mais se destacou em termos de design do carro. Todo mundo estava olhando para aquela suspensão traseira e, visualmente, parece muito impressionante, mas não é uma competição de quão sexy é".

“É uma competição de quão rápido ele vai na pista. Então as pessoas sempre olham para o carro mais rápido e vamos descobrir isso em Melbourne. Quem quer que seja, esse será o carro do qual você vai querer se inspirar".

A temporada 2026 começa com o GP da Austrália de 6 a 8 de março, com dois testes oficiais de pré-temporada no Bahrein (11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro) antes disso.

Reportagem adicional de Filip Cleeren e Stuart Codling

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!