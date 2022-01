Após três anos na Williams, George Russell finalmente ganhará sua chance em uma temporada completa na Fórmula 1 com a Mercedes. O britânico, que correu uma vez com a equipe no GP do Sakhir de 2020, disse que "não quer ser lembrado" pela 'quase vitória' nessa corrida e que suas ambições "nunca são suficientes até ser campeão".

O jovem piloto era um dos mais esperados em uma escuderia de ponta após seus resultados no time de Grove, que incluem qualificações na segunda (GP da Bélgica de 2021) e terceira colocação (GP da Rússia de 2021), um pódio em Spa - apesar dessa corrida nem ter começado em bandeira verde - constantes classificações ao Q2 e aparições no Q3.

"Quero ser um vencedor, um campeão mundial e passamos o tempo todo na parte de trás do grid", relembrou Russell ao site Crash.net sobre seus anos na Williams. "2021 foi mais forte, mas também não o suficiente. Quando cheguei ao Q2 pela primeira vez, comemoramos."

"Depois, quando você faz isso uma segunda e terceira vez, a comemoração desaparece e você quer chegar ao Q3 em qualquer corrida, em todas elas. Nunca é suficiente até que seja campeão."

Em sua primeira e única prova pela Mercedes até o momento, o GP do Sakhir de 2020, Russell largou da segunda posição, ultrapassou Valtteri Bottas e dominou grande parte da corrida. A vitória parecia facilmente garantida, até um erro de pit stop da equipe e um furo de pneu acabarem com o que parecia um "conto de fadas".

Sobre o baque sofrido no Bahrein, o britânico quer vê-lo como experiência: "Acho que as pessoas que têm facilidade ao longo de sua carreira e vida, quando enfrentam decepções, lutam para lidar com isso e provavelmente não conseguem se recuperar tão rapidamente. Eu queria ter vencido aquela corrida, mas não quero ser lembrado por isso na minha carreira".

"Quero ser o piloto mais completo que puder e quero olhar para trás daqui a 20 anos e dizer 'eu tinha um histórico incrivelmente forte, cada resultado tinha uma razão por trás disso e isso me tornou um piloto melhor'. De certa forma, vencer teria sido um conto de fadas", encerrou.

