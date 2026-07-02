F1: Russell rebate percepção de pilotos sobre Silverstone e compartilha sonho inusitado de infância
Piloto da Mercedes não concorda que tradicional pista será "horrível" com as novas regras de motores
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
George Russell não acredita que o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que acontecerá neste fim de semana no lendário circuito de Silverstone, será "horrível" como alguns pilotos declararam ao longo desta semana e compartilhou que vencer a corrida em casa nunca foi, de fato, um sonho de infância - mas ter um trator, sim.
Logo após o GP da Áustria, Max Verstappen revelou que "chegou a rir" ao experimentar a pista no simulador da Red Bull por parecer "completamente diferente". Durante o dia de mídia, nesta quinta-feira, Fernando Alonso apontou que as curvas rápidas têm se tornado "estações de recarga". Até Lewis Hamilton teceu algumas críticas.
Ao ser questionado sobre o ponto de vista de alguns pilotos, Russell salientou que "horrível" não é a melhor escolha de palavra para descrever a sensação do traçado diante dos novos regulamentos de motores de 2026, mesmo com o claro 'déficit' em relação aos anos anteriores.
"Acho que horrível é uma palavra forte. É claro que eu gosto de pilotar os carros mais rápidos e com os motores mais potentes do mundo, mas, ao longo da minha carreira na F1, o carro mais rápido que pilotei durante uma temporada, provavelmente, foi o da Williams em 2020 e não marcamos um único ponto naquela temporada".
"E eu gostei daquilo? De jeito nenhum. E, provavelmente, o tempo de volta que fiz na classificação em Silverstone em 2020 será muito mais rápido do que o que farei neste sábado. Teremos 600 mil fãs aqui neste fim de semana que também não vão achar isso "horrível". Só precisamos manter a mente um pouco aberta."
Correndo 'em casa', assim como Lando Norris, Arvid Lindblad, Hamilton e Oliver Bearman, o piloto da Mercedes compartilhou um sonho curioso: vencer a corrida na Grã-Bretanha não foi um alvo real, mas, comprar um trator, sim.
"Com certeza é a minha melhor chance [de vencer em Silverstone], mas não é algo em que eu realmente penso muito porque foco apenas nos meus processos e em trabalhar duro com a minha equipe. É isso que se traduz em vitórias, não sonhar com elas, mas trabalhar para conquistá-las."
"E tenho que ser sincero. Quando eu era criança, acho que a ideia [de vencer em Silverstone como piloto de Fórmula 1] era tão distante da realidade que nem chegava a ser um sonho realmente porque era algo impossível de conceber. Lembro de sonhar em ter um trator Massey Fergusson porque isso era mais alcançável."
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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