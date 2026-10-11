F1: Russell recebe nova punição de grid antes do GP de Singapura

Após a Mercedes ter que trocar componentes elétricos no carro de George Russell, o piloto britânico tomou uma nova punição de grid antes do GP de Singapura de Fórmula 1, totalizando impressionantes 60 posições a serem pagas na prova deste domingo.

Uma penalização de 60 posições para Russell

De acordo com a decisão da FIA, Russell recebeu uma penalização adicional de 20 lugares no grid horas antes do início do GP de Singapura.

A penalização foi aplicada pelos comissários de corrida depois que o Delegado Técnico da FIA confirmou que a Mercedes instalou um quarto armazenamento de energia (ES) e uma quarta unidade de controle eletrônico (PU-CE) no W17 de Russell durante a sessão de classificação.

Ao exceder a alocação permitida para esses elementos específicos da unidade de potência, a equipe violou diretamente os Artigos B8.2.2 e B8.2.3 do regulamento da Fórmula 1.

George Russell, Mercedes Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Como o uso de cada elemento adicional fora da alocação permitida acarreta uma penalização automática de 10 lugares no grid, os comissários aplicaram uma perda acumulada de 20 posições.

No entanto, essa nova sanção simplesmente se soma à enorme punição que a Mercedes já enfrentava. Após uma falha mecânica catastrófica no motor na etapa anterior em Sepang, a equipe foi forçada a substituir vários componentes de combustão interna, o que inicialmente desencadeou uma perda de 40 lugares no grid.

Com o novo armazenamento de energia e controle eletrônico agora incluídos, a penalização total de Russell para o GP chega a impressionantes 60 posições.

Apesar de ter feito uma volta sólida na classificação para garantir originalmente o sexto lugar no grid, Russell já sabia que largaria em último, na 22ª posição, na prova do domingo. Ainda assim, numa reviravolta bizarra do destino, o piloto britânico alinhará, na verdade, em 19º.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Após uma noite caótica de sábado, os pilotos rivais Isack Hadjar, Fernando Alonso e Lance Stroll violaram gravemente as regras de parque fechado ao alterar as configurações de suspensão e introduzir seus próprios novos componentes de unidade de potência.

Como essas mudanças mecânicas específicas exigem largadas do pitlane, esses três competidores foram removidos inteiramente do grid.

Como resultado, Russell torna-se oficialmente o último carro a largar na pista, garantindo-lhe uma ligeira vantagem de posição sobre os que largam do pitlane.

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