F1 - Russell reclama de Mercedes lento nas retas de Silverstone: 'Pior que o carro de Antonelli e os da McLaren'
Britânico, que irá largar de quarto no GP da Grã-Bretanha, também teve um acidente estranho no Q1 dos treinos classificatórios
George Russell, Mercedes
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Indy NXT: Enzo Fittipaldi lidera de ponta a ponta e vence em Mid-Ohio
F1 - Russell reclama de Mercedes lento nas retas de Silverstone: 'Pior que o carro de Antonelli e os da McLaren'
F1 - Sétimo no grid em Silverstone, Verstappen diz: situação da Red Bull é "constrangedora"
F1: Mesmo pole, Antonelli se irrita com Mercedes no quali em Silverstone; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários