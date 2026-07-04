George Russell continua em um final de semana estranho no GP da Grã-Bretanha de W17 do companheiro de equipe e dos McLarens, está mais lento nas retas de Silverstone. continua em um final de semana estranho no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 , especialmente após a classificação para a corrida de domingo: uma escapada de pista até a brita no Q1 que deixou ele e a equipe confusos e um carro que, diferente dodo companheiro de equipe e dos, está mais lento nas retas de Silverstone.

Durante o início do Q1, o carro de Russell simplesmente não virou na curva 7 de Silverstone, com o britânico travando as rodas e indo parar na caixa de brita, com danos apenas na asa dianteira.

"Não sei, eu corro aqui há 12 anos e nunca tinha travado as rodas nessa curva antes", disse Russell, à Sky Sports. "A gente fez algumas mudanças no acerto, provavelmente foi mais extremo do que pensávamos. Não sei o que aconteceu, mas foi estranho".

Mesmo assim, o britânico seguiu até o Q3, conseguindo o quarto melhor tempo e a largada na segunda fila do grid de domingo.

No entanto, George destacou um problema de seu carro durante todo o fim de semana em comparação com o de Kimi Antonelli e os McLarens, equipados com motor Mercedes, de Lando Norris e Oscar Piastri: a velocidade de reta.

George Russell, Mercedes Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Não, não houve danos [após a escapada de pista], mas durante todo o fim de semana perdemos muito tempo nas retas", relatou Russell, à mídia escrita, incluindo o Motorsport.com. "Ontem, no SQ3 [do quali sprint], perdi quase três décimos nas retas".

"Mais uma vez, hoje na classificação, se você observar os medidores de velocidade, verá que estou 3 km/h mais lento no setor intermediário e 6 km/h mais lento no último setor, em comparação com meu companheiro de equipe e com os carros da McLaren".

"A equipe está trabalhando muito para entender o motivo disso. Achamos que tínhamos encontrado o problema esta manhã e pensamos que os freios estavam travando, mas não estamos convencidos de que esse seja o problema. Mas isso só agrava tudo, sabe, quando você entra na sessão sabendo que está em desvantagem".

Questionado se o problema poderia envolver o gerenciamento e a liberação de energia elétrica, Russell disse não saber com exatidão.

"Não tenho certeza, para ser sincero. Se a configuração parece estar boa, estou apenas perdendo velocidade na reta. Parece que estou pilotando um carro com mais arrasto".

"Se você observar o gráfico de velocidade da quali de ontem e comparar com as medições de velocidade de hoje, é a mesma coisa".

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