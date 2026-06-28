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F1: Russell retoma vice-liderança após vitória; confira classificação do campeonato após GP da Áustria

Vantagem do líder Kimi Antonelli é de 40 pontos

Redação Motorsport.com
Publicado:

George Russell segurou a ameaça de Max Verstappen e venceu o GP da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (28). Com os 25 pontos garantidos, o britânico retoma a vice-liderança do campeonato de pilotos, o qual continua tendo Kimi Antonelli na primeira colocação. 

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O italiano da Mercedes acumulou 171 pontos até aqui, 40 de vantagem em relação a Russell. Piloto da Ferrari, Lewis Hamilton foi quinto colocado em Spielberg e voltou a ocupar a terceira posição, com 125 pontos. 

Oscar Piastri, da McLaren, terminou a prova austríaca logo a frente do heptacampeão e cresceu na tabela, ocupando agora a quarta posição, com 80 pontos. Lando Norris fecha o top cinco, apenas um ponto atrás do companheiro de equipe. 

Classificação - Pós Áustria

Posição Piloto Pontos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 171
2 United KingdomG. RussellMercedes 131
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79
6 MonacoC. LeclercFerrari 79
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 73
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 42
9 FranceP. GaslyAlpine 41
10 New ZealandL. LawsonRB 30
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRB 14
14 SpainC. Sainz Jr.Williams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 Team 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari  
21 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari  
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing  

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