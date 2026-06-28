F1: Russell retoma vice-liderança após vitória; confira classificação do campeonato após GP da Áustria
Vantagem do líder Kimi Antonelli é de 40 pontos
George Russell segurou a ameaça de Max Verstappen e venceu o GP da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (28). Com os 25 pontos garantidos, o britânico retoma a vice-liderança do campeonato de pilotos, o qual continua tendo Kimi Antonelli na primeira colocação.
O italiano da Mercedes acumulou 171 pontos até aqui, 40 de vantagem em relação a Russell. Piloto da Ferrari, Lewis Hamilton foi quinto colocado em Spielberg e voltou a ocupar a terceira posição, com 125 pontos.
Oscar Piastri, da McLaren, terminou a prova austríaca logo a frente do heptacampeão e cresceu na tabela, ocupando agora a quarta posição, com 80 pontos. Lando Norris fecha o top cinco, apenas um ponto atrás do companheiro de equipe.
Classificação - Pós Áustria
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|171
|2
|G. RussellMercedes
|131
|3
|L. HamiltonFerrari
|125
|4
|O. PiastriMcLaren
|80
|5
|L. NorrisMcLaren
|79
|6
|C. LeclercFerrari
|79
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|73
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|42
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|10
|L. LawsonRB
|30
|11
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|13
|A. LindbladRB
|14
|14
|C. Sainz Jr.Williams
|6
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|16
|E. OconHaas F1 Team
|3
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|19
|N. HulkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|21
|S. PerezCadillac-Ferrari
|22
|L. StrollAston Martin Racing
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