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F1: Russell revela cicatrizes após substituir Hamilton na Mercedes em 2020

Piloto contou que seu corpo ainda tem as marcas de quando precisou se espremer para caber no banco do heptacampeão

Lydia Mee
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

George Russell revelou que ainda tem cicatrizes nos quadris por ter se espremido no assento de corrida de Lewis Hamilton durante sua participação pela Mercedes no GP de Sakhir de Fórmula 1 em 2020.

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Russell, que na época pilotava pela Williams, foi convocado pela Mercedes para a penúltima corrida de 2020 depois que Hamilton testou positivo para COVID-19.

Em entrevista ao programa SAP Significant Figures, o piloto relembrou sua estreia na Mercedes:

"Recebi o telefonema na terça-feira. Entrei no carro na quarta-feira para ver se cabia, e não coube".

"Eram Lewis e Valtteri Bottas, que eram os dois pilotos na época. Eles são bem mais baixos do que eu. Além disso, tenho pés bem largos, o que deixa o espaço bem apertado em um carro de F1. Fiquei espremido, curvado, e meus sapatos não cabiam. Eu calço 45. E tive que usar sapatos tamanho 43 para caber no carro".

"Mas eles me perguntaram: 'Está tudo bem?'. Eu respondi: 'Sim, tudo bem. Sem problemas, sem problemas. Vou pilotar, aconteça o que acontecer, vou pilotar neste fim de semana'".

"Ainda tenho as cicatrizes nos quadris", contou o britânico que precisou se espremer para caber no assento de Hamilton, já que a equipe não teve tempo hábil para fazer as modificações necessárias.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Em sua primeira classificação pela Mercedes, Russell garantiu o segundo lugar no grid, perdendo a pole position para Bottas por apenas 0,026 segundos.

Ele assumiu a liderança na largada e conseguiu abrir uma vantagem de oito segundos antes que o safety car desencadeasse uma sequência desastrosa de pit stops. A Mercedes, por engano, montou os pneus de Bottas no carro de Russell, o que é contra o regulamento, então ele foi forçado a fazer outra parada nos boxes na volta seguinte.

Enquanto recuperava posições no pelotão, Russell sofreu um furo no final da corrida.

"Eu estava a caminho da vitória e, de repente, tudo se foi", acrescentou Russell. "Foi muito difícil, mas eu também sabia que o que mostrei naquela corrida era suficiente para provavelmente garantir meu futuro nesta equipe".

"Então, como eu disse, se minha carreira tivesse parado naquela noite de domingo, isso provavelmente teria me afetado até hoje".

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