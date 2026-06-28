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Britânico admitiu que ficou "nervoso" com a pressão de Max Verstappen no fim da corrida

Livia Veiga
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

George Russell voltou a vencer na Fórmula 1 neste fim de semana no GP da Áustria, liderando a etapa sem problemas para terminar à frente de Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli.

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O britânico passou diversas semanas com dificuldades, assistindo ao seu companheiro de equipe construir uma liderança sólida no campeonato, enquanto seu próprio carro não seguia o mesmo caminho.

"É uma sensação ótima", resumiu Russell após descer do pódio em Spielberg. "Mais do que o resultado, estas foram corridas muito difíceis para mim psicologicamente. Recebi muito apoio e isso me ajudou a manter a resiliência e continuar acreditando em mim mesmo".

"Provavelmente é disso que mais me orgulho. Sair de Mônaco foi muito difícil por causa do meu desempenho, do azar, porque tudo estava contra mim. E então chegar em Barcelona, ​​conquistar a pole position aqui e vencer... isso é o que me dá mais satisfação", explicou.

O britânico terminou a corrida com Max Verstappen se aproximando, com pneus mais novos e com melhor ritmo, colocando pressão sobre o carro #63. Para Russell, a Red Bull "impressionou" na corrida.

"Ele me pressionou bastante e isso nos obrigou a parar mais cedo do que o planejado. Quando vi que teria que fazer um último stint de 28 voltas, fiquei bastante nervoso".

"Entrei num ritmo muito bom e, quando faltavam umas dez voltas, percebi que ele não ia mais me alcançar. Nas últimas cinco ou seis voltas, concentrei-me apenas em levar o carro até a linha de chegada com um pouco mais de margem".

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