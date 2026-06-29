F1: Russell revela estilo de pilotagem “anormal” para vencer na Áustria

George Russell afirmou que ainda está tentando se adaptar ao carro de 2026 da Mercedes e adotou um estilo de pilotagem “anormal” para triunfar no GP da Áustria de Fórmula 1.

Russell conquistou a pole no sábado e transformou-a em sua segunda vitória da temporada no domingo, em sua tentativa de alcançar o líder do campeonato, Kimi Antonelli. Com o italiano terminando em terceiro, o britânico agora segue para sua corrida em casa, em Silverstone, 40 pontos atrás de seu companheiro de equipe.

Mas a vitória de Georgenão foi nada fácil, já que ele sofreu pressão de Max Verstappen, enquanto Antonelli também parecia ter uma ligeira vantagem no ritmo.

Após uma série de derrotas dolorosas para o companheiro de equipe e um abandono por falha do motor enquanto liderava no Canadá, Russell sentiu que sua pole em Barcelona e seu desempenho na Áustria foram fundamentais para relembrar a si mesmo de sua própria capacidade.

“As corridas difíceis definitivamente testam você psicologicamente, e esses dois últimos fins de semana foram de vital importância para me lembrar de que sou capaz”, disse. “Foram dois meses difíceis, com algumas provas realmente complicadas, em que parecia que tudo estava contra mim, e outras com desempenhos desafiadores".

“Tenho um companheiro de equipe realmente incrível ao meu lado, que, semana após semana, vem apresentando desempenhos espetaculares. Então, para mim, ao chegar no Canadá e em Barcelona vindo de um momento bastante difícil, precisei de muita resiliência para conseguir me recuperar e apresentar desempenhos sólidos".

“Portanto, conquistar as duas últimas poles e a vitória aqui neste fim de semana, especialmente em uma pista que não acho que seja tão adequada para mim, me deixa muito orgulhoso".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto: Pauline Ballet – Fórmula 1

Isso não significa que Russell já esteja totalmente em sintonia com seu carro de 2026, já que ele ainda está ajustando seu estilo de pilotagem para tirar o máximo proveito do pacote vencedor da Mercedes após uma reformulação radical do regulamento.

“Tenho muita confiança em mim mesmo, sabendo que sou capaz. Tenho menos confiança em conseguir alinhar tudo com o carro, a configuração e os pneus, porque tem sido uma montanha-russa para mim”, admitiu.

É por isso que ele adotou um estilo de pilotagem diferente para gerenciar seus pneus durante a corrida no Red Bull Ring, disputada com calor intenso, sabendo que sua abordagem anterior provavelmente não teria funcionado.

“A equipe fez um trabalho realmente incrível para encontrar respostas concretas sobre por que o desempenho não estava bom”, explicou ele. “Ficou claro qual era o problema e ficou claro como talvez pudéssemos resolvê-lo. E quando analisamos alguns dados históricos, percebemos algumas tendências nesse sentido, e tudo isso só se agravou com este novo carro".

“Chegando a este fim de semana de corrida, talvez minha abordagem anterior tivesse me prejudicado bastante em uma pista como esta. E eu pilotei de uma forma anormal e, para ser sincero, um tanto fora do comum, para gerenciar os pneus, e funcionou muito bem".

“No ano passado, eu sabia muito bem como lidar com os pneus em pistas quentes, frias, com asfalto liso ou irregular. E este ano, para ser sincero, não sei. Então, estou reconstruindo isso".

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