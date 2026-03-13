F1: Russell revela expectativas para largada de Xangai após pole

Depois de já ter dominado amplamente a classificação em Melbourne, George Russell voltou a garantir um tempo soberano na quali sprint do GP da China de Fórmula 1. O britânico espera que as melhorias da Mercedes na largada permitam evitar um cenário semelhante ao que aconteceu em Melbourne.

O piloto da Mercedes não deu qualquer esperança aos rivais, nem mesmo ao seu companheiro de equipe Kimi Antonelli, no SQ3 de Xangai, ao cravar volta de 1min31s520, 0s289 de vantagem para o jovem italiano, enquanto os competidores de outras escuderias ficaram mais de seis décimos atrás.

A oportunidade de confirmar, numa pista onde a recuperação de energia é bem mais simples do que no circuito de Albert Park, o domínio da Mercedes quando os carros vão leves em combustível.

"O carro foi realmente excelente o dia todo e o motor está funcionando melhor, de forma mais normal, digamos, do que o que vimos em Melbourne, onde havia obviamente grandes reduções de potência", declarou Russell após a sessão.

"O Q3 foi um pouco difícil porque o vento aumentou e acho que a McLaren e nós perdemos um pouco de velocidade na reta, mas o carro estava realmente excelente e eu gostei muito de pilotá-lo".

Russell espera o inesperado na partida do sprint

George Russell lors de la simulation de départ des EL1 en Chine. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ainda assim, seja uma vantagem importante ou não, as diferenças no grid de largada são as mesmas de sempre e, depois de um inverno europeu e de um GP da Austrália marcados por inícios difíceis para a Mercedes, não há dúvida de que o da corrida sprint deste sábado será particularmente observado.

"Não espero nada. Espero o inesperado. Não sei o que vai acontecer", garante Russell quando questionado sobre o tema, revelando ainda que este aspecto do desempenho tinha sido particularmente trabalhado pela Mercedes durante a semana.

"Minha largada no treino desta manhã foi muito melhor, provavelmente uma das melhores da temporada. Obviamente, estamos melhorando muito nesse aspecto e, desde Melbourne, temos nos concentrado em como aprimorar essas largadas".

Em comparação com Melbourne, a situação é um pouco diferente. Atrás de Russell, além de Antonelli, que já estava nessa posição na Austrália, há um segundo motor Mercedes com o McLaren de Lando Norris. Por outro lado, um monoposto da Ferrari está de volta ao quarto lugar, desta vez com Lewis Hamilton.

O líder do campeonato espera que esta ligeira diferença, aliada aos progressos desde Melbourne, evite o cenário do último domingo: "Por sorte, os dois carros perto de mim têm dois motores Mercedes, por isso espero que não tenha nenhuma largada rápida da Ferrari para nos ultrapassar".

Quanto ao resto, Russell prevê uma corrida marcada pelo desgaste irregular dos pneus, devido às baixas temperaturas: "Mas depois, durante a corrida, acho que vamos ter dificuldade com o graining. Vimos no ano passado que o graining foi um fator importante. Os pneus desgastavam-se rapidamente, por isso vamos ver o que conseguimos fazer".

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