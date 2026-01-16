F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Britânico falou sobre o que tentou incluir no novo contrato com as Flechas de Prata
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell revelou um pedido bastante extravagante durante as negociações do seu contrato com a Mercedes na Fórmula 1, mas que foi negado para infelicidade do britânico.
Russell garantiu a extensão do contrato com a equipe de Brackley no final da temporada 2025, o que o manterá na equipe ao lado de Andrea Kimi Antonelli em 2026.
O piloto de 27 anos está ansioso para começar a adicionar carros de F1 à sua coleção pessoal, que já conta com seu "carro dos sonhos", o Mercedes-AMG One, então não dá para culpá-lo por tentar incluir isso em seu novo contrato.
"Eu adoraria colecionar meus próprios carros de F1", disse Russell, ao Auto Motor und Sport. "Mas por causa do limite de custos, só produzimos três ou quatro monocoques por ano. Há 20 anos, quando os testes ilimitados ainda eram permitidos, cada equipe construía de 15 a 20 chassis. Eles eram então rotacionados regularmente".
Infelizmente para o piloto da Mercedes, seus esforços não tiveram sucesso. "Eu tentei conseguir um carro de Fórmula 1 durante as últimas negociações do meu contrato. Mas, infelizmente, não tive sucesso".
George Russell, Mercedes
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
"Gostaria que as equipes encontrassem uma maneira de produzir monocoques fora do limite orçamentário", acrescentou. "Temos peças suficientes das outras partes. Cada piloto tem cinco motores por ano".
"Acho que a Mercedes produz um total de 60 motores para cada temporada. Também temos muitas asas traseiras – para alta, média e baixa carga aerodinâmica. Há também asas dianteiras e assoalhos suficientes. Temos pelo menos dez conjuntos de todas as outras peças. Mas só existem três ou quatro monocoques. Talvez eu deva conversar com a FIA sobre isso".
Russell terminou a temporada 2025 da F1 em quarto lugar no campeonato de pilotos, atrás do campeão Lando Norris e dos rivais Max Verstappen e Oscar Piastri. Com as novas regulamentações chegando em 2026, Russell espera aproveitar ao máximo essa mudanças no livros de regras.
VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Russell revela pegadinha na Mercedes que deixou Hamilton irritado
F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"
Após decisões polêmicas, Russell diz que "multibilionária" F1 não deveria depender de comissários voluntários
F1: Toto e Susie Wolff são vistos passeando com Mercedes rara avaliada em mais de R$5 milhões
F1 - Wolff minimiza vantagem da Mercedes para 2026: "Sou um notório pessimista"
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
Últimas notícias
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários