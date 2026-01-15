F1: Russell revela pegadinha na Mercedes que deixou Hamilton irritado
Brincadeira feita por engenheiro na fábrica da escuderia das Flechas de Prata causou risadas e irritação do heptacampeão
George Russell und Lewis Hamilton: Ein Foto sorgte für Lacher und Frust
Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images
George Russell chegou à Mercedes em 2022 como um grande admirador de Lewis Hamilton. Em um vídeo no canal do YouTube da equipe de Fórmula 1, o britânico agora dá uma ideia de como a relação entre os dois se desenvolveu — e conta sobre uma brincadeira em que um engenheiro cobriu o escritório em Brackley com uma foto muito especial.
“Evan, um dos nossos engenheiros, imprimiu uma foto de Lewis e eu, quando eu tinha cerca de 10anos”, revela Russell. Mas não ficou só por uma cópia: “Ele espalhou pelo escritório inteiro. Imprimiu 30 cópias".
Enquanto Russell levou a brincadeira com bom humor, o entusiasmo do heptacampeão mundial foi aparentemente moderado. “Acho que Lewis ficou mais irritado com isso do que eu. Eu achei ótimo”, sorri Russell. O motivo do descontentamento de Hamilton pode ter sido de natureza estética: “Isso foi antes do gosto atual de Lewis pela moda. E acho que ele não gostou muito disso".
Russell se impôs contra Hamilton
Quando Russell se juntou ao time das Flechas de Prata, Hamilton era claramente a referência. Mas, nos anos finais da era do efeito solo, na temporada 2024, a situação se inverteu: Russell superou Hamilton por 22 pontos na classificação final.
Apesar da rivalidade na pista, Hamilton elogiou a colaboração. “Eu não diria que foi difícil [ser companheiro de equipe de Russell]; foi agradável”, disse Hamilton em julho de 2022. “Nós trabalhamos incrivelmente bem juntos".
“George era super positivo e tinha uma influência positiva no ambiente de trabalho”, continuou o atual piloto da Ferrari. “Em geral, foi um verdadeiro prazer trabalhar com ele e foi ótimo ver o seu sucesso. Ele fez um excelente trabalho, conquistou pontos importantes para a equipe e continuará a melhorar por muito tempo".
Sakhir 2020 como momento decisivo
Já naquela época, Hamilton acreditava que seu compatriota mais jovem era capaz de conquistar o título mundial — uma avaliação que Russell agora compartilha. “Você sempre acredita em si mesmo como piloto, mas nunca sabe ao certo até ter a chance”, explica Russell no vídeo, fazendo as perguntas que o ocupavam naquela época: “Será que consigo vencer uma corrida? Será que consigo disputar um campeonato?”
A resposta veio para ele no GP de Sakhir de 2020, quando ele substituiu Hamilton, que estava com COVID-19. “Para mim, esse foi o momento: eu sei que agora sou capaz e, se tiver o material, sei que vou aproveitar minhas chances".
A corrida terminou tragicamente com um nono lugar, depois que uma parada nos boxes mal sucedida e um pneu furado impediram a vitória certa. “Isso foi muito doloroso para mim”, admite Russell. “Mas minha vida hoje não é diferente, independentemente de termos vencido a corrida ou não".
VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Mais de R$537 milhões ao ano: veja quais são os pilotos de F1 que estão na lista dos 100 atletas mais bem pagos de 2025
F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari
F1: Ferrari não está atrasada e deve fazer primeiro shakedown no fim de semana
F1: Toto e Susie Wolff são vistos passeando com Mercedes rara avaliada em mais de R$5 milhões
F1 - Wolff minimiza vantagem da Mercedes para 2026: "Sou um notório pessimista"
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
Últimas notícias
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários