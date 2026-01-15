F1: Russell revela pegadinha na Mercedes que deixou Hamilton irritado

George Russell chegou à Mercedes em 2022 como um grande admirador de Lewis Hamilton. Em um vídeo no canal do YouTube da equipe de Fórmula 1, o britânico agora dá uma ideia de como a relação entre os dois se desenvolveu — e conta sobre uma brincadeira em que um engenheiro cobriu o escritório em Brackley com uma foto muito especial.

“Evan, um dos nossos engenheiros, imprimiu uma foto de Lewis e eu, quando eu tinha cerca de 10anos”, revela Russell. Mas não ficou só por uma cópia: “Ele espalhou pelo escritório inteiro. Imprimiu 30 cópias".

Enquanto Russell levou a brincadeira com bom humor, o entusiasmo do heptacampeão mundial foi aparentemente moderado. “Acho que Lewis ficou mais irritado com isso do que eu. Eu achei ótimo”, sorri Russell. O motivo do descontentamento de Hamilton pode ter sido de natureza estética: “Isso foi antes do gosto atual de Lewis pela moda. E acho que ele não gostou muito disso".

Russell se impôs contra Hamilton

Quando Russell se juntou ao time das Flechas de Prata, Hamilton era claramente a referência. Mas, nos anos finais da era do efeito solo, na temporada 2024, a situação se inverteu: Russell superou Hamilton por 22 pontos na classificação final.

Apesar da rivalidade na pista, Hamilton elogiou a colaboração. “Eu não diria que foi difícil [ser companheiro de equipe de Russell]; foi agradável”, disse Hamilton em julho de 2022. “Nós trabalhamos incrivelmente bem juntos".

“George era super positivo e tinha uma influência positiva no ambiente de trabalho”, continuou o atual piloto da Ferrari. “Em geral, foi um verdadeiro prazer trabalhar com ele e foi ótimo ver o seu sucesso. Ele fez um excelente trabalho, conquistou pontos importantes para a equipe e continuará a melhorar por muito tempo".

Sakhir 2020 como momento decisivo

Já naquela época, Hamilton acreditava que seu compatriota mais jovem era capaz de conquistar o título mundial — uma avaliação que Russell agora compartilha. “Você sempre acredita em si mesmo como piloto, mas nunca sabe ao certo até ter a chance”, explica Russell no vídeo, fazendo as perguntas que o ocupavam naquela época: “Será que consigo vencer uma corrida? Será que consigo disputar um campeonato?”

A resposta veio para ele no GP de Sakhir de 2020, quando ele substituiu Hamilton, que estava com COVID-19. “Para mim, esse foi o momento: eu sei que agora sou capaz e, se tiver o material, sei que vou aproveitar minhas chances".

A corrida terminou tragicamente com um nono lugar, depois que uma parada nos boxes mal sucedida e um pneu furado impediram a vitória certa. “Isso foi muito doloroso para mim”, admite Russell. “Mas minha vida hoje não é diferente, independentemente de termos vencido a corrida ou não".

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!