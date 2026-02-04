Depois das primeiras impressões com o carro de 2026 da Mercedes para a temporada de Fórmula 1, George Russell admitiu que se coloca na briga pelo título e está "ansioso" para disputar contra Max Verstappen e Lando Norris.

Nesta nova temporada, a F1 terá um novo conjunto de regras, o que significa que os carros e os motores são completamente diferentes do que vimos em etapas passadas. Com isso, a hierarquia conhecida até 2025 também deve sofrer fortes alterações.

Mas, considerando como a Mercedes dominou a última mudança de motor em 2014 — conquistando oito títulos consecutivos — e seu desempenho impressionante no shakedown da semana passada em Barcelona, Russell é atualmente o favorito para conquistar seu primeiro título este ano.

Sua competição, no entanto, deve ser acirrada, especialmente na Red Bull, com o tetracampeão mundial Verstappen, considerado por muitos como o melhor piloto da F1 no grid atual.

Russell, portanto, antecipa que Verstappen estará na disputa, apesar das dúvidas sobre as chances do holandês, considerando que a Red Bull estreará sua unidade de potência produzida em Milton Keynes, que não deve ser tão forte quanto o motor Mercedes.

Então, quando a perspectiva de uma disputa pelo título foi apresentada a Russell no lançamento de sua equipe para 2026, o britânico disse: "Eu quero competir diretamente com Max e, obviamente, Lando teve uma ótima temporada no ano passado".

"Mas não, isso não acrescentou mais pressão. Acho que provavelmente os fãs e as pessoas estavam esperando um potencial confronto entre Mercedes e McLaren, porque havia muita expectativa de que a Mercedes teria claramente a melhor unidade de potência".

"Mas parece que os outros fabricantes de unidades de potência fizeram um bom trabalho e sabemos que a Red Bull sempre teve um carro incrível, mesmo durante os anos de domínio da Mercedes. Era o motor que os estava a deixar ficar mal, não o carro, e obviamente sabemos como o Max é bom".

"Então, sim, acho que ele vai estar muito presente na disputa este ano, e isso é ótimo. É claro que você gostaria que fosse um pouco mais fácil, mas nunca deve ser fácil e, se você quer vencer, precisa lutar por isso e vencer de forma justa na pista".

Russell obviamente tem muita história com Verstappen, dada a famosa briga entre eles no final da temporada de 2024 e o confronto no GP da Espanha de 2025, mas o tetracampeão não é o único foco do britânico.

Ele está ciente de que a F1 pode ter várias equipes na disputa pelo campeonato, especialmente aquelas que terminaram entre as quatro primeiras em 2025, com a Ferrari também se mostrando promissora na semana passada; Lewis Hamilton conquistou a volta mais rápida no shakedown da F1 em Barcelona.

"O melhor cenário para o esporte e também para os pilotos é que você tenha vários pilotos diferentes e várias equipes diferentes disputando", acrescentou Russell.

"Acho que, no momento, parece que a Red Bull, a McLaren, a Ferrari e nós somos, digamos, as quatro equipes que estão bem próximas umas das outras".

Russell mencionou outra equipe que poderia entrar na disputa: a Aston Martin. Agora, os carros produzidos em Silverstone usam motores da Honda e tem a liderança de Adrian Newey, além de ter o bicampeão Fernando Alonso no controle de um dos volantes.

"Não se pode desconsiderar o que se viu da Aston Martin e o que Adrian fez com aquele carro. Parece espetacular e, nos últimos anos, a Honda e a Red Bull tiveram um motor muito bom".

"Portanto, também sabemos do que eles são capazes; seria incrível ver uma grande disputa. Lembro-me de que foi em 2010, quando você tinha as McLarens, Fernando e as Red Bulls todas disputando, é disso que se trata o esporte e é isso que esperamos que aconteça este ano".

