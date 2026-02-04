Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Russell se coloca na briga por título de 2026 contra Verstappen

Britânico admitiu que as forças podem variar ao longo da temporada, mas ele espera que o tetracampeão continue sendo o piloto a ser batido

Ed Hardy Filip Cleeren
Publicado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Depois das primeiras impressões com o carro de 2026 da Mercedes para a temporada de Fórmula 1, George Russell admitiu que se coloca na briga pelo título e está "ansioso" para disputar contra Max Verstappen e Lando Norris.

Leia também:

Nesta nova temporada, a F1 terá um novo conjunto de regras, o que significa que os carros e os motores são completamente diferentes do que vimos em etapas passadas. Com isso, a hierarquia conhecida até 2025 também deve sofrer fortes alterações.

Mas, considerando como a Mercedes dominou a última mudança de motor em 2014 — conquistando oito títulos consecutivos — e seu desempenho impressionante no shakedown da semana passada em Barcelona, Russell é atualmente o favorito para conquistar seu primeiro título este ano. 

Sua competição, no entanto, deve ser acirrada, especialmente na Red Bull, com o tetracampeão mundial Verstappen, considerado por muitos como o melhor piloto da F1 no grid atual.

Russell, portanto, antecipa que Verstappen estará na disputa, apesar das dúvidas sobre as chances do holandês, considerando que a Red Bull estreará sua unidade de potência produzida em Milton Keynes, que não deve ser tão forte quanto o motor Mercedes.

Então, quando a perspectiva de uma disputa pelo título foi apresentada a Russell no lançamento de sua equipe para 2026, o britânico disse: "Eu quero competir diretamente com Max e, obviamente, Lando teve uma ótima temporada no ano passado".

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Mas não, isso não acrescentou mais pressão. Acho que provavelmente os fãs e as pessoas estavam esperando um potencial confronto entre Mercedes e McLaren, porque havia muita expectativa de que a Mercedes teria claramente a melhor unidade de potência".

"Mas parece que os outros fabricantes de unidades de potência fizeram um bom trabalho e sabemos que a Red Bull sempre teve um carro incrível, mesmo durante os anos de domínio da Mercedes. Era o motor que os estava a deixar ficar mal, não o carro, e obviamente sabemos como o Max é bom".

"Então, sim, acho que ele vai estar muito presente na disputa este ano, e isso é ótimo. É claro que você gostaria que fosse um pouco mais fácil, mas nunca deve ser fácil e, se você quer vencer, precisa lutar por isso e vencer de forma justa na pista".

Russell obviamente tem muita história com Verstappen, dada a famosa briga entre eles no final da temporada de 2024 e o confronto no GP da Espanha de 2025, mas o tetracampeão não é o único foco do britânico.

Ele está ciente de que a F1 pode ter várias equipes na disputa pelo campeonato, especialmente aquelas que terminaram entre as quatro primeiras em 2025, com a Ferrari também se mostrando promissora na semana passada; Lewis Hamilton conquistou a volta mais rápida no shakedown da F1 em Barcelona.

"O melhor cenário para o esporte e também para os pilotos é que você tenha vários pilotos diferentes e várias equipes diferentes disputando", acrescentou Russell.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Ferrari

"Acho que, no momento, parece que a Red Bull, a McLaren, a Ferrari e nós somos, digamos, as quatro equipes que estão bem próximas umas das outras".

Russell mencionou outra equipe que poderia entrar na disputa: a Aston Martin. Agora, os carros produzidos em Silverstone usam motores da Honda e tem a liderança de Adrian Newey, além de ter o bicampeão Fernando Alonso no controle de um dos volantes.

"Não se pode desconsiderar o que se viu da Aston Martin e o que Adrian fez com aquele carro. Parece espetacular e, nos últimos anos, a Honda e a Red Bull tiveram um motor muito bom".

"Portanto, também sabemos do que eles são capazes; seria incrível ver uma grande disputa. Lembro-me de que foi em 2010, quando você tinha as McLarens, Fernando e as Red Bulls todas disputando, é disso que se trata o esporte e é isso que esperamos que aconteça este ano".

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

