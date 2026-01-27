George Russell diz que ficou impressionado com a quantidade de voltas completadas por várias equipes rivais, incluindo Red Bull e Haas, durante o primeiro dia de testes da pré-temporada de 2026 da Fórmula 1 em Barcelona.

O primeiro dia de testes no Circuito de Barcelona-Catalunya foi produtivo para várias equipes, apesar das grandes mudanças introduzidas para o novo ciclo regulatório que abrange tanto o chassi quanto as unidades de potência.

A Mercedes completou 151 voltas com seu novo W17, divididas entre Kimi Antonelli pela manhã e Russell à tarde. Mas não foi a única equipe a registrar quilometragem significativa, com a Haas também ultrapassando a marca de 150 voltas e a Red Bull passando das 100 voltas no primeiro dia.

Enquanto os novos fabricantes Audi e Cadillac tiveram um início mais complicado nos testes, o panorama geral foi notavelmente mais tranquilo do que em em 2014, a última grande mudança de regras, quando a F1 introduziu as unidades de potência V6 turbo-híbridas.

Russell disse que ficou animado não apenas com o desempenho da Mercedes, mas também com o progresso feito por outras equipes no paddock.

“Estamos satisfeitos com nosso dia, mas também fiquei impressionado com várias outras equipes,” disse o piloto britânico. “A unidade de potência da Red Bull completou muitas voltas, o que, considerando que é o primeiro motor que eles construíram, mostra que fizeram um ótimo trabalho".

"A Haas também conseguiu uma quilometragem semelhante à nossa, então a unidade de potência da Ferrari também acumulou muitas voltas. Não é como era em 2014! O esporte evoluiu muito desde então e o nível, em todos os aspectos, está altíssimo agora".

Isack Hadjar, Red Bull Photo by: Formula 1

O programa da Mercedes viu Antonelli completar 56 voltas pela manhã antes de Russell adicionar mais 95 à tarde, levando a equipe a pouco mais de 700 quilômetros rodados ao longo do dia.

A equipe das 'Flechas de Prata' vai pular os testes de terça-feira devido à previsão de chuva para a tarde, com todas as equipes obrigadas a escolher apenas três dos cinco dias de testes em Barcelona.

"Temos muito a aprender com essas novas máquinas, então é importante completarmos o máximo de voltas possível e ampliar nosso conhecimento", disse o piloto italiano. "A equipe em Brackley e Brixworth fez um ótimo trabalho para nos colocar nessa posição, desenvolvendo e construindo um carro que conseguiu completar mais de 150 voltas em seu primeiro dia completo de testes".

"Ainda é cedo. Haverá coisas que descobriremos nos próximos dias que podemos melhorar, mas esse é o objetivo dos testes. Por enquanto, o pacote como um todo parece bom, e vamos buscar evoluir a partir desse começo nos próximos dois dias de testes que temos aqui em Barcelona".

Embora a revolução técnica de 2026 seja significativa, o passo é considerado menos drástico do que a mudança dos motores V8 aspirados para as unidades turbo-híbridas em 2014, que contribuiu para um início muito mais difícil para vários fabricantes na época.

