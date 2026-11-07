F1: Russell se irrita com decisão da Mercedes no Q3 e Wolff discorda sobre chance clara de 'pole'
“Parabéns ao Lando [Norris], mas aquela volta que abortei era definitivamente a volta da P1", afirmou o piloto britânico da Mercedes
George Russell foi o segundo mais rápido da classificação para o GP de São Paulo de Fórmula 1, mas não ficou feliz com o desfecho do quali em Interlagos -- e não por causa da punição de 5 posições no grid que faz com que ele parta de sétimo neste domingo.
A frenética qualificação em piso molhado de Interlagos deu a Russell uma oportunidade de brilhar novamente, palco de sua primeira vitória na F1, em 2022, mas ele não conseguiu ser o mais veloz. À medida que as condições climáticas começaram a piorar novamente no Q3, ele liderou a primeira rodada de voltas rápidas com pneus intermédios, mas o cenário mudou.
Logo depois de estabelecer uma volta que era boa o suficiente para a pole provisória, o seu engenheiro de corrida Marcus Dudley incentivou-o a continuar para mais uma volta antes de as condições piorarem: "Força se conseguir, acho que ainda temos mais uma volta antes desta chuva".
Russell então alcançou a traseira da Williams de Alex Albon no segundo setor, querendo que o amigo saísse da frente: "Sai da frente, Albono!"
Mas quando Dudley sugeriu que Russell teria a oportunidade de iniciar mais uma volta rápida, instalou-se uma confusão e uma decisão rápida teve de ser tomada quando George se aproximava da Curva 12, a traiçoeira curva da Junção, onde vários carros deslizaram para a grama molhada da área de escape.
George Russell, Mercedes, Alexander Albon, Williams
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
"Tiro o pé ou sigo acelerando?", questionou Russell pelo rádio. A resposta foi "Podemos abrandar agora, abrandar agora", ao que George reagiu pouco convencido, pedindo confirmação.
Foi exatamente nesse momento que Lando Norris, da McLaren, cruzou a linha para uma segunda volta cronometrada e foi dois décimos mais rápido, conquistando a pole. E, com as condições a piorarem rapidamente, Russell percebeu que a decisão de abandonar a sua volta tinha sido errada.
Depois de tudo o que já tinha passado este ano, não foi algo que ele tenha aceitado bem, conforme se viu no rádio subsequente.
"Meu, disseste para levantar o pé, porra. Que raio!" desabafou Russell. "George, estás em P2", respondeu, com Russell emendando a tréplica: "Não quero estar em P2, quero estar em P1. Aquela era uma volta de P1. Foda...".
O curto intervalo entre o parque fechado e a conferência de imprensa obrigatória dos três primeiros do quali pouco fez para atenuar a ira do piloto da Mercedes.
"Acho que foi apenas um pouco de falha de comunicação. Preciso falar com a equipe porque acreditávamos que teríamos mais uma volta antes de a chuva chegar", explicou Russell. "Eu estava numa volta muito forte e pediram-me para levantar o pé porque alcancei o Albon e depois, obviamente, a chuva chegou".
George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Foi muito dececionante. Precisamos perceber como aconteceu e por que razão erramos. Mas senti-me muito forte durante toda a sessão. Senti definitivamente que a P1 estava ao nosso alcance".
"Assim que a decisão foi tomada, acho que soubemos que era a errada, porque já conseguiam sentir que a chuva estava começando a cair com mais força."
Em declarações posteriores à Sky Sports, o chefe das Flechas de Prata, Toto Wolff, não estava convencido de que Russell pudesse ter segurado a P1, dado que as condições estavam piorando de forma significativa na Curva 12 em comparação com o que Norris tinha encontrado momentos antes.
"Sabe, se tivéssemos uma bola de cristal para saber se se devia levantar o pé ou não, isso ajudaria. É uma decisão difícil, é 50-50", afirmou o austríaco.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
"Mas, obviamente, George pilotou de forma perfeita em todas as sessões e merecia estar na pole."
Russell completou: "Senti-me muito confiante na chuva. Acho que o meu ritmo, juntamente com o do Lando, foi de longe o melhor. Espero que esteja molhado amanhã. Sinto que tenho uma oportunidade maior se estiver molhado".
A previsão, porém, indica aproximadamente 15% de probabilidade de chuva para o GP de São Paulo, cuja largada está marcada para 14h (Brasília).
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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