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F1: Russell seguirá na Mercedes em 2027 e anúncio pode sair na Áustria, diz jornal italiano

Segundo a reportagem, com o 'fico' de George e a provável permanência de Kimi Antonelli, uma possível contratação de Max Verstappen está descartada neste momento

Neşe Akkoyun
Editado:
George Russell, Mercedes

De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o britânico George Russell seguirá na Mercedes em 2027 e o anúncio pode ser feito neste fim de semana, no GP da Áustria de Fórmula 1.

O editor recomenda:

Na sua última renovação, o inglês assinou um contrato válido por uma temporada (2026) com opção de renovação automática por mais um ano, o que vai acontecer, segundo informa o periódico da Itália em reportagem assinada por Giorgio Terruzzi.

De acordo com o Corriere della Sera, com a permanência de Russell e a provável manutenção de seu companheiro italiano Andrea Kimi Antonelli, que lidera com folga o campeonato, a ida de Max Verstappen para a Mercedes está praticamente descartada.

O holandês da Red Bull e o chefão mercedista Toto Wolff já fizeram algumas sondagens mútuas desde o ano passado, mas o prosseguimento da dupla Antonelli-Russell fecharia as portas para uma ida do tetracampeão mundial às Flechas de Prata neste momento.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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