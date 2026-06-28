A Fórmula 1 fechou neste domingo sua passagem pelo Red Bull Ring com um GP da Áustria quente. Mesmo com ritmo mais baixo no fim da prova, George Russell se impôs contra Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli para conquistar sua primeira vitória desde a Austrália, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 11º.

Dos 22 pilotos, 20 deles optaram por largar de médios. As exceções ficaram com Bortoleto e Sainz, com ambos escolhendo os macios.

Enquanto Russell se defendeu bem do ataque de Leclerc na primeira curva, Antonelli teve uma saída ruim, escapando na curva 1 e na 3, ficando para trás em relação aos ponteiros. E o monegasco não teve como segurar o ataque de Hamilton, caindo para terceiro.

Ao final da primeira volta, Russell liderava com Hamilton em sua cola. Antonelli tentava passar Leclerc para terceiro, mas acabou escapando da pista uma terceira vez. Isso fez com que o italiano perdesse ainda o quarto lugar para Verstappen.

As saídas do líder do campeonato foram notadas pela direção de prova, mas sem uma investigação formal.

Ainda no início da prova, Bottas precisou abandonar, com seus freios pegando fogo e, segundos depois, foi a vez de Lawson avisando pelo rádio que havia fogo em seu cockpit.

Na quinta volta, de um total de 71, Russell liderava com 0s9 para Hamilton, que tinha 1s9 para Verstappen em terceiro, com Leclerc em quarto a 1s3 e Antonelli em quinto a 2s. Já Bortoleto seguia em 12º.

Após algumas voltas atacando Leclerc, Antonelli conseguiu fazer a ultrapassagem e subir novamente para quarto. Neste momento, Russell abria mais de 2s para Hamilton, que tinha Verstappen já a 0s5, enquanto Antonelli estava a 3s dessa briga.

A disputa entre Hamilton e Verstappen foi o grande destaque do início da prova, com os multicampeões em uma briga intensa, com trocas de posições, um jogando o outro para fora da pista e mais. Pelo rádio, o holandês chegou a falar que o piloto da Ferrari deveria tomar uma punição. O caso foi investigado pelos comissários, mas sem punições.

Mas, como tudo que é bom dura pouco, Hamilton foi o primeiro a parar, na volta 13, para colocar pneus duros. O heptacampeão voltou em 11º, a 1s5 de Bortoleto. Leclerc entrou na volta seguinte, retornando atrás do companheiro de Ferrari.

Sem Hamilton, Verstappen era o segundo, a 5s de Russell, mas agora ele via Antonelli se aproximando, com a diferença baixando para 1s5.

O período entre as voltas 18 e 22 trouxe quase todos os demais ponteiros para os boxes. Apenas Antonelli optou por seguir na pista, entrando para sua parada na 25. Pouco antes, Hamilton e Verstappen voltavam a protagonizar uma boa disputa, com o holandês levando a melhor.

Mas a parada de Antonelli foi marcada pela falta de sorte. O italiano entrou nos boxes no momento em que o carro de Sainz parava na reta principal. Assim que ele saiu foi acionado o SC Virtual, o que poderia ter lhe favorecido caso tivesse acontecido pouco depois.

Com as posições organizadas, Russell liderava com 4s6 para Verstappen. Leclerc era o terceiro a 7s7, com Antonelli, Piastri e Hadjar na sequência. A Ferrari optou por trazer Hamilton novamente aos boxes para colocar pneus macios, com o britânico retornando em sétimo. Já Bortoleto vinha em 11º.

Quando a prova chegava à metade, na volta 36, Russell tinha 3s6 de vantagem para Verstappen, que abría 8s para Antonelli. Leclerc era o quarto, a 4s, em um pelotão com Piastri e Hamilton a menos de 1s cada. Já Bortoleto era o 11º, 4s atrás de Lawson e 9s à frente de Gasly.

Em apenas algumas curvas, Leclerc perdeu duas posições, sendo ultrapassado por Piaistri e Hamilton e caindo para sexto. Imediatamente, ele foi chamado aos boxes, retornando em oitavo.

Líder, Russell fez sua segunda parada na volta 44, deixando Verstappen e Antonelli ainda na pista.

Na chegada à volta 50, Verstappen entrou nos boxes para fazer sua segunda parada. Antonelli, ainda sem o segundo pit, assumia a ponta com 8s6 de vantagem para Russell, que tinha 10s7 para o holandês. Piastri era o quarto, a 5s3, com Leclerc a 0s9 e Hamilton a 1s1. Bortoleto seguia em 11º, atrás de Lindblad.

Antonelli vai aos boxes na volta 52, retornando em terceiro a 4s6 de Verstappen com um jogo de pneus duros. Mesmo com um bom ritmo, o italiano não conseguia se aproximar do tetracampeão que, por outro lado, baixava a diferença para Russell.

No final, mesmo com o holandês mais rápido, George Russell teve caminho livre para garantir o triunfo no GP da Áustria, sua segunda vitória na temporada 2026, com Max Verstappen em segundo e Andrea Kimi Antonelli em terceiro. Completaram o top 10: Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson e Arvid Lindblad, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 11º.

A Fórmula 1 retoma as atividades já na próxima semana, visitando um dos templos do automobilismo mundial, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, nona etapa da temporada 2026.

Confira o resultado final do GP da Áustria de F1:

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!