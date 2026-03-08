Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio
Relato da corrida
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell segura Ferrari e lidera dobradinha da Mercedes na Austrália; Bortoleto é 9º

Pódio ainda foi composto por Charles Leclerc; apenas 17 carros finalizaram a corrida

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Dobradinha da Mercedes na primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1. George Russell conseguiu segurar o ímpeto da Ferrari e converteu a pole em vitória em Melbourne, seguido por Andrea Kimi Antonelli. Charles Leclerc completou o pódio.

Leia também:

Largando de décimo, Gabriel Bortoleto fez uma corrida sólida, fechou a corrida em nono lugar e fez a Audi pontuar na sua prova de estreia na categoria.

GP devastador para Oscar Piastri que bateu na volta de instalação do grid e ficou fora da corrida em casa. Nico Hulkenberg também não iniciou a prova. A Audi recolheu o carro do alemão antes mesmo da volta de apresentação. 

 

Ao fim, apenas 16 carros completaram a prova, com Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Oscar Piastri e Nico Hulkenberg abandonaram. 

A corrida

Conforme o esperado, a Ferrari deu um salto à frente de todos com Charles Leclerc saindo de quarto e assumindo a liderança na primeira curva. Lewis Hamilton também mostrou um desempenho semelhante do companheiro de equipe e encerrou a primeira volta em terceiro. 

Segundo colocado, Andrea Kimi Antonelli teve uma largada ruim e caiu para sétimo. Na ponta, George Russell e Leclerc ficaram na 'trocação'. Na volta seis, o monegasco e o britânico seguiam numa caçada frenética. 

 

Na volta número oito, a terceira troca de liderança aconteceu com George retomando seu lugar. Porém, não durou nem uma volta. Ao tentar atacar novamente a Ferrari, Russell acabou errando na primeira curva, fritando os pneus e deixou Hamilton se aproximar totalmente dele. 

O safety cara virtual foi acionado na 11ª volta porque o carro de Isack Hadjar apresentou problemas no motor e ele parou na pista. Com isso, alguns pilotos aproveitaram para fazer a parada nos boxes com Norris sendo o único das quatro principais equipes a fazer essa movimentação. 

 

Pouco depois, as duas Mercedes também fizeram suas parada. Movimentação que fez Lewis reclamar, uma vez que a Scuderia deixou os dois pilotos na pista, assim como Gabriel Bortoleto.  O SCV 'deixou' a pista na 16ª volta.

Quinze voltas depois da largada, Fernando Alonso abandonou a corrida. Não demorou nem uma volta completa e o safety car virtual foi acionado novamente. Valtteri Bottas parou na pista com problemas no carro. Nesta parada, Max Verstappen fez sua parada, assim como Bortoleto. 

No momento em que Hamilton e Leclerc passaram pela reta dos boxes, o pitlane foi fechado em decorrência dos 'marshals' levarem o carro do finlandês por lá. 

 

Foi somente na volta 25 que, finalmente, a Ferrari acionou seus pilotos com Charles sendo o primeiro a parar. E não, não é loucura, mas Alonso retornou à prova para coletar dados para Aston Martin. Após ter ficado na liderança com a parada do companheiro de equipe, Hamilton seguiu aos boxes três voltas depois.

Pela terceira vez na corrida, o safety car virtual foi acionado, desta vez, por conta de um pedaço do carro de Sergio Pérez que saiu voando sozinho na curva 8. Bortoleto aproveitou e foi para os boxes novamente. E pela segunda vez na corrida, Alonso abandonou. Na mesma volta, Lance Stroll também abandonou.

Max Verstappen, que largou das últimas posições, assumiu a quinta colocação na volta 39. 

 

Por ter trocado o pneu, Bortoleto tinha passe livre para poder pisar fundo e, com isso, o brasileiro conseguiu ultrapassar Esteban Ocon e Pierre Gasly. Enquanto isso, o tetracampeão mundial fez mais uma parada e colocou pneus duros na volta 42. 

Assim como Fernando, Lance também retornou à pista algumas voltas depois. A reta final da prova foi morna, com Hamilton tentando tirar a diferença para Leclerc e ocupar a última vaga do pódio. 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 58

-

     1     Mercedes Mercedes
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 58

+2.974

2.974

 2.974   1     Mercedes Mercedes
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 58

+15.519

15.519

 12.545   1     Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 58

+16.144

16.144

 0.625   1     Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 58

+51.741

51.741

 35.597   2     McLaren Mercedes
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 58

+54.617

54.617

 2.876   2     Red Bull Red Bull
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 57

1 lap

     1     Haas Ferrari
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 57

1 lap

     1     RB Red Bull
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 57

1 lap

     2     Audi Audi
10 France P. Gasly Alpine 10 57

1 lap

     1     Alpine Mercedes
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 57

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 Thailand A. Albon Williams 23 57

1 lap

     2     Williams Mercedes
13 New Zealand L. Lawson RB 30 57

1 lap

     2     RB Red Bull
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 56

2 laps

     2     Alpine Mercedes
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 56

2 laps

     3     Williams Mercedes
16 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 43

15 laps

     4     Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 21

37 laps

     3   Abandono Aston Martin Honda
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 15

43 laps

     1   Abandono Cadillac Ferrari
dnf France I. Hadjar Red Bull Racing 6 10

48 laps

         Abandono Red Bull Red Bull
dnf Australia O. Piastri McLaren 81 0

58 laps

         Abandono McLaren Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 0

58 laps

         Abandono Audi Audi
Ver resultados completos

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri revela liberação de potência inesperada em acidente pré-largada na Austrália
Próximo artigo F1 AO VIVO: Russell vence corrida caótica na Austrália e Ferrari perde dobradinha; acompanhe o Pódio

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

F1 - Hamilton questiona legalidade do motor Mercedes: "Se for a taxa de compressão, a temporada acabou"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Hamilton questiona legalidade do motor Mercedes: "Se for a taxa de compressão, a temporada acabou"

F1: Russell conquista primeira pole da temporada; Bortoleto é 10º, mas tem problemas no carro; Verstappen bate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell conquista primeira pole da temporada; Bortoleto é 10º, mas tem problemas no carro; Verstappen bate

F1: Pilotos expõem desafios particulares da corrida em Melbourne com novos regulamentos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Pilotos expõem desafios particulares da corrida em Melbourne com novos regulamentos

Últimas notícias

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália