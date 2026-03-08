F1: Russell segura Ferrari e lidera dobradinha da Mercedes na Austrália; Bortoleto é 9º
Pódio ainda foi composto por Charles Leclerc; apenas 17 carros finalizaram a corrida
Dobradinha da Mercedes na primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1. George Russell conseguiu segurar o ímpeto da Ferrari e converteu a pole em vitória em Melbourne, seguido por Andrea Kimi Antonelli. Charles Leclerc completou o pódio.
Largando de décimo, Gabriel Bortoleto fez uma corrida sólida, fechou a corrida em nono lugar e fez a Audi pontuar na sua prova de estreia na categoria.
GP devastador para Oscar Piastri que bateu na volta de instalação do grid e ficou fora da corrida em casa. Nico Hulkenberg também não iniciou a prova. A Audi recolheu o carro do alemão antes mesmo da volta de apresentação.
Ao fim, apenas 16 carros completaram a prova, com Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Oscar Piastri e Nico Hulkenberg abandonaram.
A corrida
Conforme o esperado, a Ferrari deu um salto à frente de todos com Charles Leclerc saindo de quarto e assumindo a liderança na primeira curva. Lewis Hamilton também mostrou um desempenho semelhante do companheiro de equipe e encerrou a primeira volta em terceiro.
Segundo colocado, Andrea Kimi Antonelli teve uma largada ruim e caiu para sétimo. Na ponta, George Russell e Leclerc ficaram na 'trocação'. Na volta seis, o monegasco e o britânico seguiam numa caçada frenética.
Na volta número oito, a terceira troca de liderança aconteceu com George retomando seu lugar. Porém, não durou nem uma volta. Ao tentar atacar novamente a Ferrari, Russell acabou errando na primeira curva, fritando os pneus e deixou Hamilton se aproximar totalmente dele.
O safety cara virtual foi acionado na 11ª volta porque o carro de Isack Hadjar apresentou problemas no motor e ele parou na pista. Com isso, alguns pilotos aproveitaram para fazer a parada nos boxes com Norris sendo o único das quatro principais equipes a fazer essa movimentação.
Pouco depois, as duas Mercedes também fizeram suas parada. Movimentação que fez Lewis reclamar, uma vez que a Scuderia deixou os dois pilotos na pista, assim como Gabriel Bortoleto. O SCV 'deixou' a pista na 16ª volta.
Quinze voltas depois da largada, Fernando Alonso abandonou a corrida. Não demorou nem uma volta completa e o safety car virtual foi acionado novamente. Valtteri Bottas parou na pista com problemas no carro. Nesta parada, Max Verstappen fez sua parada, assim como Bortoleto.
No momento em que Hamilton e Leclerc passaram pela reta dos boxes, o pitlane foi fechado em decorrência dos 'marshals' levarem o carro do finlandês por lá.
Foi somente na volta 25 que, finalmente, a Ferrari acionou seus pilotos com Charles sendo o primeiro a parar. E não, não é loucura, mas Alonso retornou à prova para coletar dados para Aston Martin. Após ter ficado na liderança com a parada do companheiro de equipe, Hamilton seguiu aos boxes três voltas depois.
Pela terceira vez na corrida, o safety car virtual foi acionado, desta vez, por conta de um pedaço do carro de Sergio Pérez que saiu voando sozinho na curva 8. Bortoleto aproveitou e foi para os boxes novamente. E pela segunda vez na corrida, Alonso abandonou. Na mesma volta, Lance Stroll também abandonou.
Max Verstappen, que largou das últimas posições, assumiu a quinta colocação na volta 39.
Por ter trocado o pneu, Bortoleto tinha passe livre para poder pisar fundo e, com isso, o brasileiro conseguiu ultrapassar Esteban Ocon e Pierre Gasly. Enquanto isso, o tetracampeão mundial fez mais uma parada e colocou pneus duros na volta 42.
Assim como Fernando, Lance também retornou à pista algumas voltas depois. A reta final da prova foi morna, com Hamilton tentando tirar a diferença para Leclerc e ocupar a última vaga do pódio.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|58
|
-
|1
|Mercedes
|Mercedes
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|58
|
+2.974
2.974
|2.974
|1
|Mercedes
|Mercedes
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|58
|
+15.519
15.519
|12.545
|1
|Ferrari
|Ferrari
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|58
|
+16.144
16.144
|0.625
|1
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Norris McLaren
|1
|58
|
+51.741
51.741
|35.597
|2
|McLaren
|Mercedes
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|58
|
+54.617
54.617
|2.876
|2
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|57
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|8
|A. Lindblad RB
|41
|57
|
1 lap
|1
|RB
|Red Bull
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|57
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|57
|
1 lap
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|57
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|12
|A. Albon Williams
|23
|57
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|13
|L. Lawson RB
|30
|57
|
1 lap
|2
|RB
|Red Bull
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|56
|
2 laps
|2
|Alpine
|Mercedes
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|56
|
2 laps
|3
|Williams
|Mercedes
|16
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|55
|
3 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|17
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|43
|
15 laps
|4
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|21
|
37 laps
|3
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|15
|
43 laps
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|10
|
48 laps
|Abandono
|Red Bull
|Red Bull
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|0
|
58 laps
|Abandono
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|N. Hulkenberg Audi
|27
|0
|
58 laps
|Abandono
|Audi
|Audi
