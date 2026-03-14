A Fórmula 1 abriu as atividades do sábado em Xangai com a corrida sprint do GP da China, a primeira prova de curta duração da temporada 2026. Em uma prova de início bastante movimentado, George Russell soube segurar o ímpeto da dupla da Ferrari nas voltas iniciais e triunfou mais uma vez, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton completando o pódio. Já Gabriel Bortoleto terminou em 13º.

Antes do início da corrida, a Williams confirmou que Albon largaria do pitlane, após a equipe mexer no carro do tailandês, rompendo o regime de parque fechado. No top 10, apenas Hadjar de macios, enquanto os demais optaram pelo médio. Em 14º, Bortoleto também foi à pista com o composto amarelo.

Na largada, Russell saiu bem e se manteve na ponta, enquanto Antonelli teve problemas novamente, caindo para trás, em oitavo. Na primeira curva, a briga era entre Hamilton e Norris pela segunda posição, com o heptacampeão levando a melhor.

Antes mesmo do fim da primeira volta, a direção de prova anunciava que havia colocado sob investigação o incidente entre Hadjar e Antonelli na largada, enquanto Lindblad tomava um toque no setor intermediário e rodava. Quando a sprint chegava à metade, era confirmada uma punição de 10s ao italiano da Mercedes.

Aos poucos, Russell e Hamilton foram se distanciando dos demais, com eles disputando a ponta, o que permitiu também uma aproximação de Leclerc, tudo isso antes do fim da primeira volta. Norris, Piastri, Gasly, Bearman, Antonelli, Hadjar e Lawson fechavam o top 10. Bortoleto era o 13º, com Verstappen caindo para 14º.

Um ponto favorável para a dupla da Ferrari no início da prova foi o gerenciamento de bateria, o que permita a Hamilton se manter à frente de Russell por mais tempo, enquanto Leclerc conseguia se aproximar da Mercedes. Isso permitiu um 'pega' muito bom entre os dois ex-companheiros na primeira parte da prova

Na sexta volta, Russell conseguiu retomar a ponta em cima de Hamilton, enquanto, por algumas curvas, o heptacampeão passou a ser mais ameaçado por Leclerc. Mas os três seguiam separados por pouco mais de 1s.

Aos poucos, Russell conseguiu se desgarrar da dupla da Ferrari, abrindo 2s5 na volta 8, enquanto Hamilton e Leclerc disputavam intensamente a segunda posição, com o monegasco levando a melhor e subindo para segundo.

Leclerc conseguiu desgarrar um pouco de Hamilton na chegada à volta 10 de 19, enquanto o britânico passava a ser pressionado por Antonelli, que havia passado as McLarens e subido para quarto, mas ainda com a punição de 10s a ser paga após o fim da prova.

Na volta 13, o SC precisou ser acionado após a Audi alertar Hulkenberg de que ele deveria abandonar com problemas no carro. Com isso, muitos foram aos boxes, e a ordem após as paradas ficou: Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli e Piastri na zona de pontos, enquanto Bortoleto subia para 12º, tendo optado por não parar.

A relargada veio na volta 17, para termos as últimas três em bandeira verde. Russell aproveitou e abriu espaço para demais, com Hamilton buscando atacar Norris para voltar ao top 3, conseguindo voltar ao terceiro lugar no penúltimo giro.

Na sequência, a direção de prova notou uma potencial infração de Piastri, por ultrapassar Antonelli antes da relargada. Pelo rádio, o australiano foi instruído a devolver a posição.

No final, George Russell garantiu a vitória, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton fechando o pódio. Completaram o top 8 que pontua: Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman. Já Gabriel Bortoleto ficou em 13º.

A Fórmula 1 volta à pista de Xangai mais uma vez neste sábado. Às 04h, horário de Brasília, acontece a classificação para o GP da China, com transmissão do SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali, tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Não perca!

Confira o resultado final da corrida sprint do GP da China de F1:

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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