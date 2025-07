A largada do GP da Bélgica foi atrasada por conta da chuva e pista molhada, demorando pouco mais de uma hora para os pilotos irem para a pista. Além disso, o início da prova de Fórmula 1 teve início em movimento, atrás do Safety Car. Muitos pilotos divergiram em suas opiniões, como o caso de Max Verstappen e George Russell.

O tetracampeão defendeu que o início deveria ter acontecido no horário previsto, mesmo com a forte chuva e baixa visibilidade dentro dos carros. No entanto, Russell discorda dessa colocação e defende que a segurança dos competidores deve ser levada a sério, dizendo que seria "simplesmente uma estupidez" correr sob as condições apresentadas no momento.

Depois que a corrida de Fórmula 3 foi cancelada no início do dia, a corrida de F1 foi atrasada em 80 minutos, enquanto o tempo melhorava lentamente. Quando começou, foi realizada atrás do safety car por quatro voltas.

A decisão do diretor da corrida dividiu as opiniões do paddock da F1, com alguns concordando que, por motivos de segurança, a corrida precisava ser atrasada - especialmente considerando o histórico de Spa. Mas outros acham que a corrida poderia ter começado mais cedo.

Russell, que também é diretor da Associação de Pilotos de GPs, explicou à mídia após a corrida: "Como piloto, você sempre quer começar. Você adora pilotar na chuva. Mas o fato é que, quando se está a mais de 200 milhas por hora em Eau Rouge, literalmente não se consegue ver nada; é como se estivesse com uma venda nos olhos".

Isso não é corrida, é apenas estupidez

Alguns pilotos levantaram preocupações com a FIA após o caótico GP da Grã-Bretanha, afirmando que a visibilidade estava muito ruim com a chuva forte. A corrida em Silverstone viu Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson baterem e abandonarem a corrida, e Franco Colapinto não largou.

Verstappen, por sua vez, por não compartilhava da mesma opinião e acredita que a largada tinha que ter acontecido, mesmo com a chuva e os perigos que a pista de Spa-Francorchamps apresenta.

"Entre as curvas 1 e 5 havia um pouco de água, mas se você desse duas voltas atrás do safety car, a pista estaria muito mais limpa", disse ele. "E o resto da pista estava pronto para ser usado".

"Quanto mais você correr, será muito melhor. E se você não consegue ver, sempre pode tirar o pé. Em algum momento você verá..."

"Então, é melhor dizer: 'Quer saber, vamos esperar até que esteja completamente seco e então começaremos com os pneus slicks'. Porque, para mim, essa não é uma corrida com tempo úmido".

Russell terminou em quinto na Bélgica, logo atrás de Verstappen. Esse resultado foi considerado o máximo que o carro da Mercedes poderia fazer, segundo Toto Wolff.

"Não há muitos pontos positivos que podemos tirar do fim de semana aqui em Spa", explicou Wolff no relatório de corrida da Mercedes.

George Russell, Mercedes Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Nosso ritmo não tem sido bom o suficiente para competir com nossos rivais habituais e isso tem sido frustrante. Precisamos entender rapidamente por que isso está acontecendo. Também precisamos garantir que o fim de semana da corrida seja executado de forma mais limpa, colocando o carro em uma posição melhor desde a primeira sessão na pista".

"Hoje, George fez o máximo que podia com o carro em P5. Foi uma corrida em que tudo girava em torno da limitação de danos e ele fez um bom trabalho para garantir alguns pontos. Para Kimi, largando de trás, sempre foi um desafio lutar pela vitória. Nas condições mais úmidas, sua configuração foi útil, mas isso o prejudicou na transição para o seco. Ele tentou fazer algo diferente com as duas paradas nos estágios finais, mas seu déficit em linha reta o impediu".

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!