George Russell agitou a classificação do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. Animado pelo que os Aston Martin fizeram no Q2, o piloto da Mercedes jogou um curinga no Q3, que lhe trouxe benefícios, ao usar um jogo de pneus médios para sua última tentativa.

Estava claro desde a manhã de hoje que o pneu macio, o novo composto C6, tinha um desempenho muito alto, mas perdia um pouco em termos de aderência ao longo da volta, a ponto de vários não terem conseguido melhorá-lo na última corrida do TL3. Como mencionado, os primeiros a se arriscarem na classificação foram os pilotos da Aston Martin, que conseguiram passar pelo corte do Q2 com o pneu macio.

Naquele momento, a situação ficou mais clara para Russell, que, por sua vez, decidiu tentar fazer algo diferente da concorrência e acabou sendo recompensado com um excelente terceiro tempo, à frente de Lando Norris, depois de a McLaren parecer realmente imbatível durante todo o fim de semana. Mas a diferença para o pole Oscar Piastri também foi muito pequena, apenas 137 milésimos.

George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Sim, nós queríamos fazer isso. Achamos que o pneu médio seria rápido e acabou sendo uma boa escolha. Obviamente, tivemos que assumir um pequeno compromisso para amanhã, mas valeu a pena ficar entre os três primeiros. Estou muito feliz com o desempenho, porque estávamos muito próximos de Piastri e é sempre uma surpresa quando você está tão perto das McLarens, porque elas são a referência no momento. Foi uma tarde muito boa."

Entre outras coisas, a cronometragem também não foi tão fácil. No entanto, o resultado de hoje deixa o piloto da Mercedes otimista de que talvez ele possa tentar entrar na briga pelo pódio amanhã.

"Foi um bom desafio, porque quase recebemos a bandeira quadriculada na primeira volta. Provavelmente também perdi um pouco porque estava muito perto de Sainz no primeiro setor, então estou muito feliz com o terceiro lugar. Acho que não poderíamos ter feito muito mais hoje. Agora temos que nos concentrar no dia de amanhã e tentar voltar ao pódio", concluiu.

