Com Max Verstappen confirmando que continuará na Red Bull em 2026, a situação de George Russell e sua possível renovação de contrato com a Mercedes continua em aberto. Na prévia do GP da Hungria de Fórmula 1, o britânico comentou sobre o tema.

Ao ser perguntado se as negociações com Toto Wolff são difíceis, como afirmado pelo campeão de 2016 Nico Rosberg, ele nega que tenham tido complicações com o austríaco, principalmente por sua carreira ser gerenciada pela Mercedes, que não tem pressa em firmar o acordo.

"Na verdade, não, porque, no final das contas, eles têm as cartas na mão por causa da situação em que nos encontramos com o tipo de acordo de gerenciamento. Portanto, eles não tiveram pressa em assinar com Kimi ou comigo porque temos esse tipo de acordo de longo prazo em vigor".

"Mas, sabe, a verdade é que nunca tive medo de perder meu lugar e isso nem sequer foi cogitado uma vez este ano, embora, é claro, vocês gostem de fazer disso uma grande coisa".



Mesmo afirmando que está confiante, ele confessa que sentiu ansiedade com o tema no passado: "Mas agora, sabe, já faz muito tempo que, sabe, talvez há 12 meses eu estivesse um pouco mais ansioso e quisesse ter algo resolvido ou confirmado para 2026, talvez há seis meses eu sentisse o mesmo, mas agora, sabe, estou me saindo melhor do que nunca, ainda sinto que tenho mais a oferece".

"Esperei tanto tempo e acho que agora quero passar este fim de semana, quero sair de férias na próxima semana e aproveitar a folga, e não há pressão de tempo do meu lado, não há pressão de tempo do lado da equipe. Portanto, sempre que chegarmos a um acordo, nós o faremos, mas tem que ser certo para os dois lados", disse Russell.



Ao ser questionado se tal renovação seria para um contrato plurianual ou não, o britânico disse que isso depende da equipe das Flechas de Prata: "É algo que precisamos pensar sobre o que é do interesse de ambas as partes, na verdade. O que eu quero disso tanto quanto o que a Mercedes quer? E tem sido, obviamente, uma situação um pouco única em que nos encontramos nesses últimos seis meses".



"O fato é que, do meu lado, eu quero vencer. Essa é a única coisa que me importa mais do que dinheiro, mais do que o número de dias de patrocínio, mais do que qualquer coisa. Eu quero vencer e isso, para mim, é a coisa mais importante sobre o meu futuro".

No entanto, sobre a situação de permanecer 'sob a asa' da Mercedes no gerenciamento da carreira, Russell disse: "Quero dizer, durante toda a minha carreira até o ano passado, a equipe me apoiou muito e me deu oportunidades incríveis. Nossos objetivos sempre estiveram alinhados, e o que era melhor para a equipe também era o melhor para mim".

O britânico continua, revelando a situação do último ano: "Agora, é claro, esses últimos seis meses foram uma situação muito única, em que eu não tive muito poder nesse tipo de acordo, e talvez os interesses não tenham estado tão alinhados por um tempo, o que, naturalmente, me colocou em risco nesse período. Mas aí cabia a mim desempenhar bem e minimizar esse risco".

"Então, para ser sincero, eu não sei. Não quero que isso leve a nada negativo. Ainda confio no Toto e ainda confio na equipe, que eles vão continuar me apoiando enquanto eu estiver entregando resultados.

É nisso que eu preciso focar".

"Mas, claro, tanto para mim quanto para o Kimi, esses últimos meses não foram os mais encorajadores em relação ao nosso futuro, e isso tem sido um pouco conflitante", concluiu.

