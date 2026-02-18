George Russell marcou a volta mais rápida dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein até agora, com o início da segunda semana de atividades em Sakhir. O piloto da Mercedes cravou 1min33s459, dois décimos mais rápido que o tempo de referência do companheiro de equipe Kimi Antonelli na semana passada, que foi 1min33s669. Após Nico Hulkenberg correr com a Audi pela manhã, Gabriel Bortoleto fez a tarde de forma sólida, com 1min35s263 e o 10º lugar geral.

Russell não foi o único a melhorar significativamente em relação à semana passada, com Piastri ganhando um segundo inteiro para marcar 1min33s469, também com pneus C3. O australiano liderou a tabela de tempos por um bom período antes da tentativa final de Russell superá-lo por 10 milésimos.

O tempo de referência da manhã foi estabelecido por Charles Leclerc, 1min33s739, que é a volta mais rápida da Ferrari até o momento. Ainda assim, o dia da Scuderia não foi livre de problemas, já que Lewis Hamilton completou apenas 44 voltas à tarde. O heptacampeão mundial passou 90 minutos na garagem devido a um problema não especificado.

Lando Norris e Antonelli completaram o top cinco, com Isack Hadjar, da Red Bull — o único piloto a completar o dia inteiro — em sexto lugar. Hadjar marcou seu melhor tempo pessoal em 1min34s260 e completou apenas 66 voltas — um número modesto pelos padrões atuais — após sua atividade da manhã ter sido limitada a 13 voltas por um problema técnico relacionado aos circuitos de refrigeração do motor.

Como temiam vários pilotos do meio do pelotão, a diferença para as equipes de ponta permaneceu significativa. A quinta equipe mais rápida foi a Williams, com Carlos Sainz marcando 1min35s113, 1,654s mais lento que o líder Piastri.

Alpine, Audi e Racing Bulls ficaram 1,795s, 1,804s e 2,294s atrás, respectivamente, graças aos jovens Franco Colapinto, Bortoleto e Liam Lawson.

Entre as três equipes restantes — Aston Martin, Haas e Cadillac — duas tiveram um dia visivelmente complicado.

A Aston sofreu com um problema na unidade de potência, passando quatro horas na garagem, aproximadamente das 12h às 16h no horário local. Quando Lance Stroll finalmente iniciou o programa da equipe à tarde, causou uma bandeira vermelha ao rodar e parar na brita da Curva 10, após um problema que parecia mais técnico do que erro de pilotagem. A equipe perdeu mais uma hora e meia, e o AMR26 completou apenas 54 voltas hoje.

Por outro lado, a Aston melhorou mais de dois segundos em relação à semana passada, passando de 1min38s165 para 1min35s974.

Enquanto isso, a Cadillac perdeu cerca de três horas, permanecendo principalmente na garagem no início das sessões da manhã e da tarde — o atraso da manhã foi ligado a problemas nos sensores. Sergio Perez completou apenas 24 voltas, e Valtteri Bottas 35; nenhum tempo verdadeiramente significativo foi registrado pelo carro ainda sem nome.

Em meio a preocupações sobre o procedimento de largada com os novos carros da F1 para 2026, uma sequência de largada foi simulada no final do dia, e nenhum dos 10 carros teve problemas no motor quando as luzes se apagaram.

Pos Piloto Diferença Tempo 1 George Russell 1:33.459 2 Oscar Piastri +0.010 1:33.469 3 Charles Leclerc +0.280 1:33.739 4 Lando Norris +0.593 1:34.052 5 Andrea Kimi Antonelli +0.699 1:34.158 6 Isack Hadjar +0.801 1:34.260 7 Lewis Hamilton +0.840 1:34.299 8 Carlos Sainz +1.654 1:35.113 9 Franco Colapinto +1.795 1:35.254 10 Gabriel Bortoleto +1.804 1:35.263 11 Alex Albon +2.231 1:35.690 12 Liam Lawson +2.294 1:35.753 13 Oliver Bearman +2.319 1:35.778 14 Pierre Gasly +2.439 1:35.898 15 Lance Stroll +2.515 1:35.974 16 Esteban Ocon +2.959 1:36.418 17 Fernando Alonso +3.077 1:36.536 18 Nico Hulkenberg +3.282 1:36.741 19 Arvid Lindblad +3.310 1:36.769 20 Valtteri Bottas +3.339 1:36.798 21 Sergio Pérez +4.732 1:38.191 22 Max Verstappen -

