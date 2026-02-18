F1: Russell supera Piastri e é o mais rápido do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto fica em 10º
Ferrari, Red Bull, Aston Martin e Cadillac enfrentaram problemas técnicos
George Russell marcou a volta mais rápida dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein até agora, com o início da segunda semana de atividades em Sakhir. O piloto da Mercedes cravou 1min33s459, dois décimos mais rápido que o tempo de referência do companheiro de equipe Kimi Antonelli na semana passada, que foi 1min33s669. Após Nico Hulkenberg correr com a Audi pela manhã, Gabriel Bortoleto fez a tarde de forma sólida, com 1min35s263 e o 10º lugar geral.
Russell não foi o único a melhorar significativamente em relação à semana passada, com Piastri ganhando um segundo inteiro para marcar 1min33s469, também com pneus C3. O australiano liderou a tabela de tempos por um bom período antes da tentativa final de Russell superá-lo por 10 milésimos.
Oscar Piastri, McLaren
O tempo de referência da manhã foi estabelecido por Charles Leclerc, 1min33s739, que é a volta mais rápida da Ferrari até o momento. Ainda assim, o dia da Scuderia não foi livre de problemas, já que Lewis Hamilton completou apenas 44 voltas à tarde. O heptacampeão mundial passou 90 minutos na garagem devido a um problema não especificado.
Lando Norris e Antonelli completaram o top cinco, com Isack Hadjar, da Red Bull — o único piloto a completar o dia inteiro — em sexto lugar. Hadjar marcou seu melhor tempo pessoal em 1min34s260 e completou apenas 66 voltas — um número modesto pelos padrões atuais — após sua atividade da manhã ter sido limitada a 13 voltas por um problema técnico relacionado aos circuitos de refrigeração do motor.
Como temiam vários pilotos do meio do pelotão, a diferença para as equipes de ponta permaneceu significativa. A quinta equipe mais rápida foi a Williams, com Carlos Sainz marcando 1min35s113, 1,654s mais lento que o líder Piastri.
Alpine, Audi e Racing Bulls ficaram 1,795s, 1,804s e 2,294s atrás, respectivamente, graças aos jovens Franco Colapinto, Bortoleto e Liam Lawson.
Entre as três equipes restantes — Aston Martin, Haas e Cadillac — duas tiveram um dia visivelmente complicado.
A Aston sofreu com um problema na unidade de potência, passando quatro horas na garagem, aproximadamente das 12h às 16h no horário local. Quando Lance Stroll finalmente iniciou o programa da equipe à tarde, causou uma bandeira vermelha ao rodar e parar na brita da Curva 10, após um problema que parecia mais técnico do que erro de pilotagem. A equipe perdeu mais uma hora e meia, e o AMR26 completou apenas 54 voltas hoje.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Por outro lado, a Aston melhorou mais de dois segundos em relação à semana passada, passando de 1min38s165 para 1min35s974.
Enquanto isso, a Cadillac perdeu cerca de três horas, permanecendo principalmente na garagem no início das sessões da manhã e da tarde — o atraso da manhã foi ligado a problemas nos sensores. Sergio Perez completou apenas 24 voltas, e Valtteri Bottas 35; nenhum tempo verdadeiramente significativo foi registrado pelo carro ainda sem nome.
Em meio a preocupações sobre o procedimento de largada com os novos carros da F1 para 2026, uma sequência de largada foi simulada no final do dia, e nenhum dos 10 carros teve problemas no motor quando as luzes se apagaram.
|Pos
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|1
|George Russell
|1:33.459
|2
|Oscar Piastri
|+0.010
|1:33.469
|3
|Charles Leclerc
|+0.280
|1:33.739
|4
|Lando Norris
|+0.593
|1:34.052
|5
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.699
|1:34.158
|6
|Isack Hadjar
|+0.801
|1:34.260
|7
|Lewis Hamilton
|+0.840
|1:34.299
|8
|Carlos Sainz
|+1.654
|1:35.113
|9
|Franco Colapinto
|+1.795
|1:35.254
|10
|Gabriel Bortoleto
|+1.804
|1:35.263
|11
|Alex Albon
|+2.231
|1:35.690
|12
|Liam Lawson
|+2.294
|1:35.753
|13
|Oliver Bearman
|+2.319
|1:35.778
|14
|Pierre Gasly
|+2.439
|1:35.898
|15
|Lance Stroll
|+2.515
|1:35.974
|16
|Esteban Ocon
|+2.959
|1:36.418
|17
|Fernando Alonso
|+3.077
|1:36.536
|18
|Nico Hulkenberg
|+3.282
|1:36.741
|19
|Arvid Lindblad
|+3.310
|1:36.769
|20
|Valtteri Bottas
|+3.339
|1:36.798
|21
|Sergio Pérez
|+4.732
|1:38.191
|22
|Max Verstappen
|-
