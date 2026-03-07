F1: Russell 'surge' no fim e lidera TL3 na Austrália marcado por batida de Antonelli; Bortoleto é 9º
Sessão começou 20min atrasada por conta de um acidente na prova da F3 e ainda teve duas interrupções causadas por Sainz e Antonelli
A Fórmula 1 abriu as atividades deste sábado em Melbourne com o terceiro treino livre para o GP da Austrália. E em uma sessão afetada por atraso e bandeiras vermelhas, George Russell surgiu no fim para liderar com o melhor tempo do fim de semana até aqui, à frente de Lewis Hamilton, com Gabriel Bortoleto tendo uma boa manhã e terminando em nono.
A sessão foi iniciada com 20min de atraso por conta de reparos na barreira de proteção da curva 5 após um forte acidente entre os pilotos da Prema na corrida sprint da F3.
E, antes mesmo do início do treino, uma polêmica. A FIA havia anunciado 90min antes da sessão que removeria a ativação do Modo Reta entre as curvas 6 e 9. Porém, cerca de 40min depois, a Federação voltou atrás em sua decisão, após pressão de pilotos e equipes.
Quando a pista finalmente foi liberada, o TL3 teve um início mais movimentado que o normal, com os pilotos buscando maximizar o relógio em suas aclimatações ao novo carro. Neste primeiro momento, o grid estava dividido, com os três compostos da Pirelli saindo das garagens.
Próximo dos 10min de sessão, a bandeira amarela precisou ser acionada após Sainz ficar com seu carro parado na entrada dos boxes. O replay da transmissão mostrou que o carro do espanhol desligou e ele tentou levar sua Williams o mais dentro possível do pitlane, mas sem sucesso.
Com 15 minutos transcorridos, a sessão precisou ser colocada sob bandeira vermelha para a remoção do carro de Sainz. Hamilton, Hulk e Bortoleto eram os três primeiros, todos com pneus macios. O piloto da Ferrari havia marcado 01min20s572, 1s557 à frente do alemão e 1s715 mais rápido que o brasileiro. De duros, Gasly e Colapinto fechavam o top 5, com apenas 12 pilotos tendo completado voltas.
O treino foi retomado com 39min no relógio e, antes mesmo da bandeira verde, a saída do pitlane já estava repleta de carros.
Quando a sessão chegava à metade, Leclerc ocupava a ponta com 01min20s271, com Antonelli em segundo a 0s053 e Hamilton em terceiro, a 0s301. Bortoleto vinha em quarto a 0s304, com Verstappen e Hulkenberg completando o top 5.
A 15 minutos do fim, os pilotos voltavam suas atenções para as simulações de corrida. Neste momento, Leclerc liderava com 01min19s827, 0s337 à frente de Piastri, com Hamilton em terceiro, Antonelli em quarto, Verstappen em quinto e Bortoleto em sexto, a 0s748.
Porém, logo na sequência, uma segunda bandeira vermelha, acionada após um forte impacto de Antonelli na curva 2. O italiano atacou demais a zebra, perdeu o controle do carro e bateu com força no muro. Felizmente, tudo ok com o piloto da Mercedes, que conseguiu sair sozinho do carro.
A bandeira verde voltou com pouco mais de 4min no relógio, e os pilotos não perderam tempo, indo com tudo para uma última volta rápida.
George Russell apareceu no final para liderar com 01min19s053, 0s616 à frente de Lewis Hamilton em segundo. Charles Leclerc foi o terceiro, a 0s774, com Oscar Piastri a 1s034 e Isack Hadjar a 1s084. Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman completaram o top 10.
A Fórmula 1 volta à pista do Albert Park nesta madrugada. A partir das 02h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Austrália, primeira etapa da temporada 2026. Você pode acompanhar pelo SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro.
Confira o resultado final do TL3 da F1 na Austrália:
TL3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
1'19.053
|S
|240.355
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.616
1'19.669
|0.616
|S
|238.496
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.774
1'19.827
|0.158
|S
|238.024
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+1.034
1'20.087
|0.260
|S
|237.251
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.084
1'20.137
|0.050
|S
|237.103
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.144
1'20.197
|0.060
|S
|236.926
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+1.271
1'20.324
|0.127
|S
|236.551
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.390
1'20.443
|0.119
|S
|236.202
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|19
|
+1.406
1'20.459
|0.016
|S
|236.155
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.725
1'20.778
|0.319
|S
|235.222
|11
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.785
1'20.838
|0.060
|S
|235.047
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|13
|
+1.837
1'20.890
|0.052
|H
|234.896
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.930
1'20.983
|0.093
|S
|234.627
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+2.014
1'21.067
|0.084
|S
|234.383
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+2.018
1'21.071
|0.004
|S
|234.372
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+2.360
1'21.413
|0.342
|S
|233.387
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+2.611
1'21.664
|0.251
|S
|232.670
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+3.667
1'22.720
|1.056
|S
|229.700
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|12
|
+4.461
1'23.514
|0.794
|S
|227.516
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+5.344
1'24.397
|0.883
|M
|225.135
|21
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|1
|
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|0
|
|Ver resultados completos
