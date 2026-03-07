Pular para o conteúdo principal

Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell 'surge' no fim e lidera TL3 na Austrália marcado por batida de Antonelli; Bortoleto é 9º

Sessão começou 20min atrasada por conta de um acidente na prova da F3 e ainda teve duas interrupções causadas por Sainz e Antonelli

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
George Russell, Mercedes

A Fórmula 1 abriu as atividades deste sábado em Melbourne com o terceiro treino livre para o GP da Austrália. E em uma sessão afetada por atraso e bandeiras vermelhas, George Russell surgiu no fim para liderar com o melhor tempo do fim de semana até aqui, à frente de Lewis Hamilton, com Gabriel Bortoleto tendo uma boa manhã e terminando em nono.

Leia também:
 

A sessão foi iniciada com 20min de atraso por conta de reparos na barreira de proteção da curva 5 após um forte acidente entre os pilotos da Prema na corrida sprint da F3.

E, antes mesmo do início do treino, uma polêmica. A FIA havia anunciado 90min antes da sessão que removeria a ativação do Modo Reta entre as curvas 6 e 9. Porém, cerca de 40min depois, a Federação voltou atrás em sua decisão, após pressão de pilotos e equipes.

 

Quando a pista finalmente foi liberada, o TL3 teve um início mais movimentado que o normal, com os pilotos buscando maximizar o relógio em suas aclimatações ao novo carro. Neste primeiro momento, o grid estava dividido, com os três compostos da Pirelli saindo das garagens.

Próximo dos 10min de sessão, a bandeira amarela precisou ser acionada após Sainz ficar com seu carro parado na entrada dos boxes. O replay da transmissão mostrou que o carro do espanhol desligou e ele tentou levar sua Williams o mais dentro possível do pitlane, mas sem sucesso.

 

Com 15 minutos transcorridos, a sessão precisou ser colocada sob bandeira vermelha para a remoção do carro de Sainz. Hamilton, Hulk e Bortoleto eram os três primeiros, todos com pneus macios. O piloto da Ferrari havia marcado 01min20s572, 1s557 à frente do alemão e 1s715 mais rápido que o brasileiro. De duros, Gasly e Colapinto fechavam o top 5, com apenas 12 pilotos tendo completado voltas.

O treino foi retomado com 39min no relógio e, antes mesmo da bandeira verde, a saída do pitlane já estava repleta de carros.

 

Quando a sessão chegava à metade, Leclerc ocupava a ponta com 01min20s271, com Antonelli em segundo a 0s053 e Hamilton em terceiro, a 0s301. Bortoleto vinha em quarto a 0s304, com Verstappen e Hulkenberg completando o top 5.

A 15 minutos do fim, os pilotos voltavam suas atenções para as simulações de corrida. Neste momento, Leclerc liderava com 01min19s827, 0s337 à frente de Piastri, com Hamilton em terceiro, Antonelli em quarto, Verstappen em quinto e Bortoleto em sexto, a 0s748.

Porém, logo na sequência, uma segunda bandeira vermelha, acionada após um forte impacto de Antonelli na curva 2. O italiano atacou demais a zebra, perdeu o controle do carro e bateu com força no muro. Felizmente, tudo ok com o piloto da Mercedes, que conseguiu sair sozinho do carro.

 

A bandeira verde voltou com pouco mais de 4min no relógio, e os pilotos não perderam tempo, indo com tudo para uma última volta rápida. 

George Russell apareceu no final para liderar com 01min19s053, 0s616 à frente de Lewis Hamilton em segundo. Charles Leclerc foi o terceiro, a 0s774, com Oscar Piastri a 1s034 e Isack Hadjar a 1s084. Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista do Albert Park nesta madrugada. A partir das 02h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Austrália, primeira etapa da temporada 2026. Você pode acompanhar pelo SporTV 3, Globoplay F1TV Pro.

Confira o resultado final do TL3 da F1 na Austrália:

TL3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

1'19.053

   S 240.355
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.616

1'19.669

 0.616 S 238.496
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.774

1'19.827

 0.158 S 238.024
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.034

1'20.087

 0.260 S 237.251
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+1.084

1'20.137

 0.050 S 237.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 15

+1.144

1'20.197

 0.060 S 236.926
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+1.271

1'20.324

 0.127 S 236.551
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.390

1'20.443

 0.119 S 236.202
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+1.406

1'20.459

 0.016 S 236.155
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 18

+1.725

1'20.778

 0.319 S 235.222
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 15

+1.785

1'20.838

 0.060 S 235.047
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 13

+1.837

1'20.890

 0.052 H 234.896
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+1.930

1'20.983

 0.093 S 234.627
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+2.014

1'21.067

 0.084 S 234.383
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+2.018

1'21.071

 0.004 S 234.372
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+2.360

1'21.413

 0.342 S 233.387
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.611

1'21.664

 0.251 S 232.670
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 20

+3.667

1'22.720

 1.056 S 229.700
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 12

+4.461

1'23.514

 0.794 S 227.516
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+5.344

1'24.397

 0.883 M 225.135
21 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 1

 

      
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 0

 

      
Ver resultados completos

