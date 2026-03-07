A Fórmula 1 abriu as atividades deste sábado em Melbourne com o terceiro treino livre para o GP da Austrália. E em uma sessão afetada por atraso e bandeiras vermelhas, George Russell surgiu no fim para liderar com o melhor tempo do fim de semana até aqui, à frente de Lewis Hamilton, com Gabriel Bortoleto tendo uma boa manhã e terminando em nono.

A sessão foi iniciada com 20min de atraso por conta de reparos na barreira de proteção da curva 5 após um forte acidente entre os pilotos da Prema na corrida sprint da F3.

E, antes mesmo do início do treino, uma polêmica. A FIA havia anunciado 90min antes da sessão que removeria a ativação do Modo Reta entre as curvas 6 e 9. Porém, cerca de 40min depois, a Federação voltou atrás em sua decisão, após pressão de pilotos e equipes.

Quando a pista finalmente foi liberada, o TL3 teve um início mais movimentado que o normal, com os pilotos buscando maximizar o relógio em suas aclimatações ao novo carro. Neste primeiro momento, o grid estava dividido, com os três compostos da Pirelli saindo das garagens.

Próximo dos 10min de sessão, a bandeira amarela precisou ser acionada após Sainz ficar com seu carro parado na entrada dos boxes. O replay da transmissão mostrou que o carro do espanhol desligou e ele tentou levar sua Williams o mais dentro possível do pitlane, mas sem sucesso.

Com 15 minutos transcorridos, a sessão precisou ser colocada sob bandeira vermelha para a remoção do carro de Sainz. Hamilton, Hulk e Bortoleto eram os três primeiros, todos com pneus macios. O piloto da Ferrari havia marcado 01min20s572, 1s557 à frente do alemão e 1s715 mais rápido que o brasileiro. De duros, Gasly e Colapinto fechavam o top 5, com apenas 12 pilotos tendo completado voltas.

O treino foi retomado com 39min no relógio e, antes mesmo da bandeira verde, a saída do pitlane já estava repleta de carros.

Quando a sessão chegava à metade, Leclerc ocupava a ponta com 01min20s271, com Antonelli em segundo a 0s053 e Hamilton em terceiro, a 0s301. Bortoleto vinha em quarto a 0s304, com Verstappen e Hulkenberg completando o top 5.

A 15 minutos do fim, os pilotos voltavam suas atenções para as simulações de corrida. Neste momento, Leclerc liderava com 01min19s827, 0s337 à frente de Piastri, com Hamilton em terceiro, Antonelli em quarto, Verstappen em quinto e Bortoleto em sexto, a 0s748.

Porém, logo na sequência, uma segunda bandeira vermelha, acionada após um forte impacto de Antonelli na curva 2. O italiano atacou demais a zebra, perdeu o controle do carro e bateu com força no muro. Felizmente, tudo ok com o piloto da Mercedes, que conseguiu sair sozinho do carro.

A bandeira verde voltou com pouco mais de 4min no relógio, e os pilotos não perderam tempo, indo com tudo para uma última volta rápida.

George Russell apareceu no final para liderar com 01min19s053, 0s616 à frente de Lewis Hamilton em segundo. Charles Leclerc foi o terceiro, a 0s774, com Oscar Piastri a 1s034 e Isack Hadjar a 1s084. Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista do Albert Park nesta madrugada. A partir das 02h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Austrália, primeira etapa da temporada 2026. Você pode acompanhar pelo SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro.

Confira o resultado final do TL3 da F1 na Austrália:

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!