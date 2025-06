George Russell, da Mercedes, garantiu a pole position para o GP do Canadá de Fórmula 1, depois de marcar tempo de 1min10s899 no último momento do treino classificatório. Max Verstappen, da Red Bull, completa a primeira fila, enquanto Oscar Piastri e Andrea Kimi Antonelli fazem a segunda. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, largará em 15º, depois da punição de Yuki Tsunoda.

Por uma ultrapassagem durante bandeira vermelha, Yuki Tsunoda, da Red Bull, foi punido em dez posições no grid da corrida de domingo.

Q1

A sessão inicial da classificação começou com Carlos Sainz marcando o primeiro tempo, 1min20s916, mas que rapidamente foi superado pelo tempo de Yuki Tsunoda e, em seguida, por George Russell, que marcou volta de 1min12s574.

Tanto Hamilton quanto Bearman erraram em suas primeiras tentativas na curva 1, passando pela zona de escape para voltar para pista.

Faltando 12 minutos para o fim da sessão, Bortoleto fez boa volta e conseguiu subir para a quarta posição, marcando 1min12s880. Pouco depois, Oscar Piastri 'apareceu' pela primeira vez no fim de semana e tomou a ponta, com 1min12s332.

Com menos de 10 minutos restantes, Stroll e Alonso surpreenderam e levaram os Aston Martin para o top 3, mas Leclerc rapidamente fez o segundo tempo mais rápido. Em seguida, Alonso fez uma boa volta e superou Verstappen e Piastri para tomar a liderança do Q1.

Com seis minutos restantes, a tampa de motor do carro de Alex Albon 'desintegrou', voando pedaços de aço e carbono na pista, interrompendo a sessão com uma bandeira vermelha por alguns minutos.

Com cinco minutos restantes no relógio, os pilotos começaram a voltar para pista e a dupla da McLaren tomaram a ponta, com Norris em primeiro e Piastri em segundo.

Em sua última tentativa, Bortoleto foi bem, mas derrapou antes da reta final e não conseguiu volta rápida o suficiente para passar para o Q2. No entanto, ele largará de 15º, pela punição de Tsunoda no TL3.

No entanto, um impeding de Sainz por Isack Hadjar poderia ter feito o brasileiro passar para o Q2, mas os comissários decidiram investigar o incidente depois dos treinos classificatórios. A decisão dos árbitros da FIA foi de punir o piloto francês em três posições, caindo para a 12ª colocação no grid de largada.

Eliminados do Q1: Pierre Gasly, Liam Lawson, Lance Stroll, Carlos Sainz e Gabriel Bortoleto.

Q2

A segunda parte do treino classificatório começou com Verstappen tomando o tempo mais rápido, com 1min11s638, seguido por Norris e Piastri, que estavam a menos de um décimo atrás do holandês.

Faltando seis minutos para o fim, a maioria dos pilotos estavam nos boxes, com apenas a dupla da Ferrari e Albon na pista. Charles Leclerc, com pista livre, conseguiu tomar a liderança do Q2, com 1min11s626.

Nos quatro minutos restantes, os carros começavam a voltar para pista em suas tentativas finais, com Colapinto ocupando a 10ª colocação temporariamente.

Em seguida, Tsunoda tomou a posição do argentino, mas ainda foi eliminado por Hadjar e Antonelli. Russell, no minuto final, tomou a ponta, com tempo de 1min11s570.

Eliminados do Q2: Esteban Ocon, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto e Yuki Tsunoda.

Q3

Os 12 minutos definidores do grid do GP do Canadá começaram com Leclerc na ponta, com 1min11s729, mas, em seguida, Piastri fez a volta mais rápida, com 1min11s248.

Com menos de oito minutos no relógio, Max Verstappen tomou a liderança do Q3 por apenas 25 milésimos do australiano da McLaren, com 1min11s248.

Faltando cinco minutos, além de Verstappen e Piastri, a dupla da Mercedes e Norris completava o top 5 da sessão.

Nas últimas tentativas, Alonso ficou com a quarta colocação mais rápida, mas Hamilton tomou a posição. Enquanto isso, a dupla da McLaren não conseguiu melhorar os tempos, enquanto Verstappen garantiu mais um setor roxo, mas George Russell tomou a ponta de forma impressionante, com 1min10s899.

Cla Piloto Tempo 1 G. Russell Mercedes 1'10.899 2 M. Verstappen Red Bull Racing +0.160 1'11.059 3 O. Piastri McLaren +0.221 1'11.120 4 A. Antonelli Mercedes +0.492 1'11.391 5 L. Hamilton Ferrari +0.627 1'11.526 6 F. Alonso Aston Martin Racing +0.687 1'11.586 7 L. Norris McLaren +0.726 1'11.625 8 C. Leclerc Ferrari +0.783 1'11.682

9 A. Albon Williams +1.008 1'11.907 10 F. Colapinto Alpine +1.243 1'12.142

11 N. Hulkenberg Sauber +1.284 1'12.183

12 I. Hadjar RB +0.968 1'11.867

13 O. Bearman Haas F1 Team +1.441 1'12.340 14 E. Ocon Haas F1 Team +1.735 1'12.634 15 G. Bortoleto Sauber +1.486 1'12.385 16 C. Sainz Jr. Williams +1.499 1'12.398 17 L. Stroll Aston Martin Racing +1.618 1'12.517 18 L. Lawson RB +1.626 1'12.525 19 P. Gasly Alpine +1.768 1'12.667 20 Y. Tsunoda Red Bull Racing +1.203 1'12.102

