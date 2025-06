O piloto da Mercedes, George Russell, disse que ficou "um pouco surpreso" ao ver Max Verstappen pedir desculpas pela batida no GP da Espanha de Fórmula 1 nas redes sociais.

Russell e Verstappen se desentenderam em Barcelona a três voltas do final, quando o holandês pareceu profundamente frustrado por ter sido solicitado pela Red Bull a ceder sua posição, com a equipe temendo uma penalidade após o tetracampeão ter ficado à frente da Mercedes depois de sair pela pista de escape.

Na curva 5, Verstappen diminuiu a velocidade e acelerou novamente quando Russell o ultrapassou, batendo no carro do rival, que terminou sem danos, mas rendeu ao tetracampeão uma penalidade de 10 segundos.

O piloto taurino inicialmente não quis falar sobre o incidente, mas na semana seguinte admitiu a falha em sua conta no Instagram.

"Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona, até o safety car sair", publicou Verstappen. "Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após o reinício do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não foi correta e não deveria ter acontecido. Eu sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem ficar à flor da pele".

Antes do GP do Canadá, Russell comentou sobre o incidente: "Fiquei um pouco surpreso ao vê-lo assumir a responsabilidade, porque isso não é muito típico dele".

"Na verdade, nós nos encontramos no aeroporto há alguns dias, mas nem sequer conversamos sobre o assunto. Ele estava lá com a família e com a [filha] recém-nascida, conversando sobre como estava indo. Ele estava ocupado dobrando o carrinho de bebê e tentando passá-lo pelo scanner de segurança".

"Então, veja bem, não há nada do meu lado que eu precise falar. Se eu tivesse sido retirado da corrida, com certeza estaria me sentindo muito diferente. No final das contas, suas ações me beneficiaram, custaram [punição] a ele, e eu deveria agradecer".

Logo após a corrida, Russell criticou seu oponente pelo que parecia ter sido uma manobra "muito deliberada", mas, refletindo sobre isso agora, o britânico supôs que Verstappen queria apenas intimidá-lo, em vez de realmente fazer contato.

"Quero acreditar que ele não tentou bater em mim intencionalmente, porque isso seria muito louco", disse o britânico da Mercedes. "Acho que ele apenas tentou mostrar quem era o chefe, colocou os cotovelos para fora [brigou arduamente] e errou.

"Acho que uma penalidade maior do que o que ele recebeu teria sido um pouco exagerado. Mas tudo depende se foi intencional ou não, no final das contas".

Além dos 10 segundos que fez Verstappen terminar em 10º lugar, o piloto da Red Bull agora também está a um ponto de penalidade de uma suspensão de corrida e precisará passar pelo próximo fim de semana no Canadá e na Áustria sem infrações.

Falando em tom de brincadeira, Russell sugeriu que Verstappen poderia deliberadamente tentar ganhar um ponto para tirar um fim de semana de folga. "Provavelmente, conhecendo-o como conheço, ele vai pilotar de forma ainda mais agressiva para poder ter um fim de semana de folga em casa", brincou Russell. "Eu não sei. Vamos torcer para que sim!"

Reportagem adicional de Emily Selleck

