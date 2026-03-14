F1: Russell tem problema no Q3 e Antonelli é pole na China! Acompanhe discussão AO VIVO no Q4
Italiano da Mercedes bateu recorde histórico com resultado desta madrugada em Xangai
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