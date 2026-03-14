F1: Russell tem problema no Q3 e Antonelli é pole na China! Acompanhe discussão AO VIVO no Q4

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Mercedes investiga problema que quase comprometeu classificação de Russell

Fórmula 1
GP da China
F1: Mercedes investiga problema que quase comprometeu classificação de Russell

Sétimo no grid, à frente de Verstappen, Gasly é ambicioso e 'mira' McLaren no GP da China: "Temos desempenho por vir"

Fórmula 1
GP da China
Sétimo no grid, à frente de Verstappen, Gasly é ambicioso e 'mira' McLaren no GP da China: "Temos desempenho por vir"

F1: "Apenas tentei manter a calma", declara Antonelli após pole na China; Russell mantem otimismo para GP

Fórmula 1
GP da China
F1: "Apenas tentei manter a calma", declara Antonelli após pole na China; Russell mantem otimismo para GP

F1 - "Hamilton está mais rápido e mais à vontade esta semana", admite Leclerc

Fórmula 1
GP da China
F1 - "Hamilton está mais rápido e mais à vontade esta semana", admite Leclerc

F1: Terceiro no grid chinês, Hamilton mira Mercedes: "Conseguimos nos aproximar mais"

Fórmula 1
GP da China
F1: Terceiro no grid chinês, Hamilton mira Mercedes: "Conseguimos nos aproximar mais"

F1 - "Modo sobrevivência": Verstappen critica carro da Red Bull em que "nada funciona"

Fórmula 1
GP da China
F1 - "Modo sobrevivência": Verstappen critica carro da Red Bull em que "nada funciona"

F1 - Bortoleto assume culpa por erro na classificação da China: "Tentei demais"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Bortoleto assume culpa por erro na classificação da China: "Tentei demais"

F1: Antonelli lidera dobradinha da Mercedes e Bortoleto é 16º; confira grid de largada do GP da China

Fórmula 1
GP da China
F1: Antonelli lidera dobradinha da Mercedes e Bortoleto é 16º; confira grid de largada do GP da China
Ao vivo
Fórmula 1 GP da China

F1: Russell tem problema no Q3 e Antonelli é pole na China! Acompanhe discussão AO VIVO no Q4

Italiano da Mercedes bateu recorde histórico com resultado desta madrugada em Xangai

Publicado:

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli faz a pole para o GP da China e bate recorde histórico; Bortoleto erra no Q2 e termina em 16º

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Mercedes investiga problema que quase comprometeu classificação de Russell

Fórmula 1
GP da China
F1: Mercedes investiga problema que quase comprometeu classificação de Russell

Sétimo no grid, à frente de Verstappen, Gasly é ambicioso e 'mira' McLaren no GP da China: "Temos desempenho por vir"

Fórmula 1
GP da China
Sétimo no grid, à frente de Verstappen, Gasly é ambicioso e 'mira' McLaren no GP da China: "Temos desempenho por vir"

F1: "Apenas tentei manter a calma", declara Antonelli após pole na China; Russell mantem otimismo para GP

Fórmula 1
GP da China
F1: "Apenas tentei manter a calma", declara Antonelli após pole na China; Russell mantem otimismo para GP

F1 - "Hamilton está mais rápido e mais à vontade esta semana", admite Leclerc

Fórmula 1
GP da China
F1 - "Hamilton está mais rápido e mais à vontade esta semana", admite Leclerc