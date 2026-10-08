F1: Russell terá nova punição por troca de motor após Singapura
Britânico já largará no fundo do grid neste fim de semana e prevê outra penalidade para receber a atualização ADUO da Mercedes
George Russell, Mercedes
Foto de: Srinivasa Krishnan
George Russell cumprirá uma punição neste fim de semana, no GP de Singapura, e largará no fundo do grid da Fórmula 1 após exceder o limite de unidades de potência permitido por temporada. O britânico, porém, ainda precisará de uma nova troca de motor para receber a atualização da ADUO da Mercedes.
Após a quebra no GP da Malásia, na última semana, Russell terá uma nova unidade de potência em Singapura. Com isso, perderá posições no grid e largará no fundo do pelotão, independentemente do resultado na classificação de sábado.
A Mercedes, inclusive, decidiu usar o carro #63 para testar as especificações antigas, enquanto Andrea Kimi Antonelli seguirá com as atualizações da equipe.
A expectativa é que a Mercedes receba a atualização da ADUO no GP dos Estados Unidos, em Austin, que abre a segunda rodada tripla da reta final da temporada. Dessa forma, Russell deverá cumprir uma segunda punição por troca de motor em uma das etapas seguintes.
"Estávamos esperando para cumprir a punição pela troca do motor junto com a atualização da ADUO, mas, infelizmente, tivemos que fazer isso aqui [em Singapura]", explicou Russell.
"Com sete corridas restantes, isso é mais do que os motores foram projetados para suportar. Infelizmente, significa que vou ter que cumprir outra punição em algum momento entre a próxima corrida e o fim da temporada", completou.
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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