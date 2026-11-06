George Russell terá uma punição de 5 posições no grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1 devido à troca do motor de combustão interna (ICE), um dos componentes da unidade de potência.

A penalização, aplicada automaticamente devido à extrapolação da cota de ICEs disponíveis para a temporada antes de uma punição, vem após a Mercedes instalar novas peças fundamentais, como o bloco do motor V6, os cabeçotes, os pistões e o virabrequim, enquanto o turbocompressor e as unidades MGU foram mantidos.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Recordando o desempenho de seu ex-companheiro Lewis Hamilton, que em 2021 recebeu uma penalização pesada na mesma pista e chegou à vitória vindo do fundo do grid, Russell afirmou que lutará para disputar o pódio: "Em algum momento no período entre a corrida de Singapura e o fim da temporada, eu tinha de receber uma penalização no grid e decidimos que esta era a pista certa para fazer esta mudança.”

“Lewis recebeu aqui uma penalização no grid muito maior há alguns anos e venceu depois de fazer uma corrida fantástica. Uma penalização de 5 posições não parece assim tão má; no domingo vamos tentar vir de trás e subir para as posições da frente."

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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