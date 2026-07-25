F1: Russell trocará de motor, mas não perderá posições no grid da Hungria

Mercedes confirmou que George Russell utilizará um motor novo no GP da Hungria de confirmou queutilizará um motor novo no GP da Hungria de Fórmula 1 após um vazamento de água detonar a unidade no final do treino classificatório. No entanto, o britânico manterá seu sexto lugar no grid de largada da prova no Hungaroring.

Russell se classificou em sétimo lugar no Hungaroring depois que tanto ele quanto seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, pareceram ficar para trás no quali, com a Mercedes enfrentando dificuldades para manter a temperatura dos pneus sob controle.

A segunda volta de Russell foi prejudicada depois que ele passou por cima da zebra na saída da Curva 4. O impacto das vibrações causou um vazamento de água dentro da unidade de potência da Mercedes.

O chefe de equipe, Toto Wolff, afirmou que o motor de Russell estava “detonado”, e que a Mercedes terá que substituir sua unidade de potência para o domingo.

A Mercedes forneceu mais detalhes em um comunicado posterior. “Durante a última volta de George no Q3, detectamos uma perda de pressão de água em seu carro e o instruímos a parar por precaução assim que completasse a volta".

"Após uma inspeção mais detalhada, decidimos trocar sua unidade de potência antes da corrida de amanhã, passando para sua quarta unidade da temporada e, assim, dentro de sua cota para a temporada".

O quarto motor de combustão interna (ICE) de Russell é o último permitido antes de penalidades no grid, igualando-se ao número de motores de seu companheiro de equipe, Antonelli. Ambos os pilotos, portanto, provavelmente enfrentarão um recuo no grid em algum momento após a pausa de meio de temporada.

Mas, como a Mercedes está substituindo um componente danificado por outro com as mesmas especificações, Russell evitará uma largada dos boxes e consegue manter seu sétimo lugar no grid de largada - subindo para sexto com a punição de Kimi Antonelli.

“Tivemos um vazamento de água ao passar por uma ondulação na curva 4”, explicou Russell. “A volta estava indo bem até então e, de repente, não estava mais. Não dei muita importância a isso, e a equipe me disse que a água estava espirrando nos meus pneus".

“Assim que vimos isso nos dados — o vazamento de água —, de repente a temperatura dos pneus traseiros caiu bastante. Então, não acho que daria para ter feito muito mais; ficar entre os três primeiros definitivamente não seria possível, mas talvez eu pudesse ter conquistado algumas posições a mais".

Sobre as expectativas em relação ao conserto ou troca motor, Russell acha "que está tudo bem no momento, mas até a equipe analisar, ou vai estar ok ou não vai estar. Vamos descobrir isso hoje à noite".

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