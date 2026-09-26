F1: Russell vence de ponta a ponta e Audi sofre; veja resultado completo do GP do Azerbaijão
Atualização nos carros de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg não se provaram positivas em Baku
George Russell deu aulas neste sábado (26) em Baku e venceu o GP do Azerbaijão da Fórmula 1 de ponta a ponta, sofrendo pressão apenas nas últimas voltas contra Max Verstappen.
Verstappen e Isack Hadjar tiveram uma largada muito boa, assim como a dupla da McLaren - Lando Norris ganhou algumas posições e Oscar Piastri ultrapassou Charles Leclerc para ocupar a segunda colocação por grande parte da corrida.
Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve um início difícil, enquanto Nico Hulkenberg fez algumas ultrapassagens antes de se envolver em disputas pelas posições.
Lance Stroll foi o primeiro a abandonar a corrida, ainda no início da etapa, recebendo o pedido para parar o carro em algum local seguro.
A primeira bandeira amarela de Baku aconteceu quando Alexander Albon bateu no muro sozinho e os pilotos tiveram a oportunidade de fazerem suas primeiras - e únicas - paradas sob regime de safety car.
Franco Colapinto, na relargada, acabou batendo em Pierre Gasly e Lando Norris, causando o abandono dos três carros. O argentino rapidamente assumiu a culpa e se desculpou com o companheiro e com a equipe.
Andrea Kimi Antonelli não conseguiu repetir o feito de Monza e terminou apenas na quinta posição, mas somou pontos importantes na disputa pelo título.
Confira o resultado final do GP do Azerbaijão de F1:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|63
|51
|
1:38'02.143
|187.304
|2
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|51
|
+0.196
1:38'02.339
|0.196
|187.298
|2
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|51
|
+10.704
1:38'12.847
|10.508
|186.964
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|51
|
+14.136
1:38'16.279
|3.432
|186.855
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|51
|
+14.512
1:38'16.655
|0.376
|186.843
|2
|10
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|51
|
+22.382
1:38'24.525
|7.870
|186.594
|2
|8
|7
|A. LindbladRB
|41
|51
|
+31.159
1:38'33.302
|8.777
|186.317
|2
|6
|8
|E. OconHaas F1 Team
|31
|51
|
+31.189
1:38'33.332
|0.030
|186.316
|2
|4
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|51
|
+31.929
1:38'34.072
|0.740
|186.293
|2
|2
|10
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|51
|
+32.416
1:38'34.559
|0.487
|186.277
|3
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|51
|
+33.231
1:38'35.374
|0.815
|186.252
|2
|12
|L. LawsonRB
|30
|51
|
+34.013
1:38'36.156
|0.782
|186.227
|2
|13
|O. PiastriMcLaren
|81
|51
|
+36.401
1:38'38.544
|2.171
|186.152
|2
|14
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|51
|
+41.400
1:38'43.543
|4.999
|185.995
|2
|15
|5
|51
|
+44.230
1:38'36.373
|2.830
|186.220
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|49
|
+2 Voltas
1:35'29.837
|2 Voltas
|184.739
|2
|dnf
|F. ColapintoAlpine
|43
|36
|
+15 Voltas
1:11'47.854
|13 Voltas
|180.505
|2
|dnf
|P. GaslyAlpine
|10
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.051
|1 Volta
|186.382
|1
|dnf
|L. NorrisMcLaren
|1
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.299
|0.248
|186.371
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|29
|
+22 Voltas
53'03.879
|6 Voltas
|196.714
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|20
|
+31 Voltas
37'40.710
|9 Voltas
|191.009
|1
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|7
|
+44 Voltas
13'20.429
|13 Voltas
|188.493
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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