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F1: Russell vence de ponta a ponta e Audi sofre; veja resultado completo do GP do Azerbaijão

Atualização nos carros de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg não se provaram positivas em Baku

Livia Veiga
Editado:

George Russell deu aulas neste sábado (26) em Baku e venceu o GP do Azerbaijão da Fórmula 1 de ponta a ponta, sofrendo pressão apenas nas últimas voltas contra Max Verstappen.

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Verstappen e Isack Hadjar tiveram uma largada muito boa, assim como a dupla da McLaren - Lando Norris ganhou algumas posições e Oscar Piastri ultrapassou Charles Leclerc para ocupar a segunda colocação por grande parte da corrida.

Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve um início difícil, enquanto Nico Hulkenberg fez algumas ultrapassagens antes de se envolver em disputas pelas posições.

Lance Stroll foi o primeiro a abandonar a corrida, ainda no início da etapa, recebendo o pedido para parar o carro em algum local seguro.

A primeira bandeira amarela de Baku aconteceu quando Alexander Albon bateu no muro sozinho e os pilotos tiveram a oportunidade de fazerem suas primeiras - e únicas - paradas sob regime de safety car.

Franco Colapinto, na relargada, acabou batendo em Pierre Gasly e Lando Norris, causando o abandono dos três carros. O argentino rapidamente assumiu a culpa e se desculpou com o companheiro e com a equipe.

Andrea Kimi Antonelli não conseguiu repetir o feito de Monza e terminou apenas na quinta posição, mas somou pontos importantes na disputa pelo título.

Confira o resultado final do GP do Azerbaijão de F1:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 G. RussellMercedes 63 51

1:38'02.143

   187.304 2 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 51

+0.196

1:38'02.339

 0.196 187.298 2 18
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 51

+10.704

1:38'12.847

 10.508 186.964 2 15
4 C. LeclercFerrari 16 51

+14.136

1:38'16.279

 3.432 186.855 2 12
5 A. AntonelliMercedes 12 51

+14.512

1:38'16.655

 0.376 186.843 2 10
6 L. HamiltonFerrari 44 51

+22.382

1:38'24.525

 7.870 186.594 2 8
7 A. LindbladRB 41 51

+31.159

1:38'33.302

 8.777 186.317 2 6
8 E. OconHaas F1 Team 31 51

+31.189

1:38'33.332

 0.030 186.316 2 4
9 O. BearmanHaas F1 Team 87 51

+31.929

1:38'34.072

 0.740 186.293 2 2
10 C. Sainz Jr.Williams 55 51

+32.416

1:38'34.559

 0.487 186.277 3 1
11 N. HulkenbergAudi 27 51

+33.231

1:38'35.374

 0.815 186.252 2  
12 L. LawsonRB 30 51

+34.013

1:38'36.156

 0.782 186.227 2  
13 O. PiastriMcLaren 81 51

+36.401

1:38'38.544

 2.171 186.152 2  
14 S. PerezCadillac-Ferrari 11 51

+41.400

1:38'43.543

 4.999 185.995 2  
  15

G. Bortoleto

Audi

    5    51     

   +44.230

1:38'36.373

      2.830  186.220  2  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 49

+2 Voltas

1:35'29.837

 2 Voltas 184.739 2  
dnf F. ColapintoAlpine 43 36

+15 Voltas

1:11'47.854

 13 Voltas 180.505 2  
dnf P. GaslyAlpine 10 35

+16 Voltas

1:07'36.051

 1 Volta 186.382 1  
dnf L. NorrisMcLaren 1 35

+16 Voltas

1:07'36.299

 0.248 186.371 1  
dnf A. AlbonWilliams 23 29

+22 Voltas

53'03.879

 6 Voltas 196.714    
dnf F. AlonsoAston Martin Racing 14 20

+31 Voltas

37'40.710

 9 Voltas 191.009 1  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 7

+44 Voltas

13'20.429

 13 Voltas 188.493  

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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