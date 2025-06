Agora o quarto colocado no campeonato da Fórmula 1 de 2025, George Russell é um dos poucos, além da dupla da McLaren e de Max Verstappen, que experimentou as alegrias de um pódio no domingo deste ano. Para piloto 'líder' da Mercedes, a atual reputação do holandês como "imbatível" é a mesma de Lewis Hamilton há alguns anos.

Perguntado sobre seu relacionamento com o heptacampeão desde que eles não dividem mais a mesma garagem, ele explicou em uma entrevista para o Motorsport-Total, publicação irmã do Motorsport.com: "Para ser honesto, nós até nos tornamos um pouco mais próximos. Às vezes voamos juntos. Também conversamos muito fora da pista".

"Temos um bom relacionamento. Eu realmente gosto da companhia de Lewis. Obviamente, ele está no centro das atenções muito mais do que qualquer um de nós. E às vezes ele se protege, mas em um ambiente próximo ele é alguém com quem me dou muito bem. É bom ter alguém como ele, a quem também posso pedir conselhos de vez em quando, porque ele está em uma fase muito diferente da carreira".

Todo mundo acha que Max é imbatível. Essa era a mesma opinião que todos tinham sobre Lewis.

Perguntado sobre o que se poderia concluir do fato de que ele considerava Hamilton o melhor piloto de todos os tempos, apesar de tê-lo vencido em duas das três temporadas da colaboração entre eles, Russell respondeu: "Vocês é que devem julgar isso".

"Eu só piloto fim de semana após fim de semana. Sempre disse que não tenho medo de ser companheiro de equipe de ninguém. No final de 2021, Lewis era o piloto mais proeminente do grid. Ninguém imaginaria que alguém poderia vencê-lo sendo seu companheiro de equipe na Mercedes. Cheguei e, desde a primeira corrida, tive um bom desempenho".

"Tenho total confiança em mim mesmo. A reputação de Max [Verstappen] é a mesma hoje. Todo mundo acha que Max é imbatível. Era a mesma opinião que todos tinham sobre Lewis. As pessoas esquecem que Lewis chegou como novato [em 2007] e terminou no pódio em suas primeiras seis corridas com um bicampeão mundial [Fernando Alonso] como companheiro de equipe. Isso diz muito".

Russell ainda está na Mercedes em 2025 ? "Nada é certo"

George Russell (Mercedes) Foto de: Pirelli

Russell teve que passar suas três primeiras temporadas de F1 na Williams, ao contrário de Hamilton, que começou em uma equipe da McLaren capaz de lutar pela vitória, ou de Kimi Antonelli, que foi direto para a Mercedes - uma equipe que pode estar relegada ao segundo lugar no momento, mas que continua sendo uma estrutura de ponta. No entanto, ele está bastante relaxado sobre o assunto.

"Se você olhar para Fernando [Alonso], quando ele chegou [à F1], ganhou dois campeonatos em seus primeiros quatro anos, e as pessoas achavam que ele ganharia dez. Desde então, ele não ganhou um único campeonato".

"Ou Sebastian [Vettel] : ele ganhou quatro, depois nenhum. Se você olhar para Michael Schumacher, ele passou cinco anos na Ferrari antes de ganhar seu primeiro título lá. Este é meu quarto ano na Mercedes. Ano que vem será meu quinto ano..."

Com os rumores que circulam pelo paddock sobre um possível futuro de Russell fora da Mercedes, especialmente à luz do futuro de Verstappen na Red Bull, perguntamos a ele novamente sobre o assunto. Ele tem certeza de que 2026 será sua quinta temporada com as 'flechas de prata' já que seu contrato expira este ano.

"Não, não é certo. Nada é certo. Mas se eu continuar com a Mercedes, o próximo ano será minha quinta temporada com eles. Ninguém sabe quando chegará a sua hora. Você só precisa continuar atuando e dando o seu melhor. E quem sabe o que o futuro trará?"

Entrevista de Frederik Hackbarth

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!