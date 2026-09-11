F1: Russell voa à frente de Antonelli no TL1 de Madri; Bortoleto é 11º

Nesta sexta-feira (11), os pilotos de Fórmula 1 estrearam oficialmente no circuito de Madri, dando início ao fim de semana do GP da Espanha. George Russell liderou a sessão, ficando logo à frente de Andrea Kimi Antonelli e das duas Ferraris.

Todos os competidores decidiram começar o dia com pneus médios; apenas Gabriel Bortoleto preferiu seguir a estratégia de testar os duros. Isso indica que a Audi separou, mais uma vez, os dados entre seus dois carros.

Nas primeiras tentativas de voltas rápidas, Max Verstappen apareceu na ponta, cravando 1min39s257, seguido de perto por Lewis Hamilton, que ficou 0s174 atrás, e Lando Norris em terceiro, com uma volta de 1min3s567.

Bortoleto também conseguiu dar uma boa volta, pescando a sétima posição, logo atrás da McLaren de Oscar Piastri, com ambos andando na casa de 1min40s.

Foi Charles Leclerc que abaixou o tempo para 1min38s, aos seis minutos de sessão, antes de ser superado por Andrea Kimi Antonelli, que cravou 1min37s294, conquistando setores roxos na segunda e terceira parte da pista.

Hamilton acertou a volta perfeita aos oito minutos - 1min36s066, sendo o primeiro a se aproximar do tempo previsto no novo circuito. Logo na sequência, o heptacampeão cravou 1min35s563.

Na 11ª volta, Hamilton cravou, pela primeira vez, a volta dentro da casa de 1min34s, sendo o primeiro a se aproximar do que era esperado do traçado. Ao mesmo tempo, Antonelli voltava a avançar com sua Mercedes.

De pneus macios, Liam Lawson conseguiu avançar bastante, aparecendo na quarta posição, com sua volta cravando 1min35s539.

A Ferrari se mostrou a equipe a ser batida, já que as melhores voltas da equipe de Maranello foram feitas com pneus médios bastante gastos, enquanto as duas Mercedes, apesar de já terem trocado para os pneus macios, ficaram apenas em terceiro e quarto em suas primeiras tentativas.

Faltando 19 minutos para o fim da sessão, Bortoleto ainda estava na garagem depois de ter dado algumas voltas de pneus duros.

A melhora para a Mercedes veio com Russell, com os compostos mais usados, faltando 18 minutos para a bandeira quadriculada. O britânico cravou 1min34s145, ficando 0s475 à frente de Hamilton e conquistando um setor roxo na terceira parte da pista.

Com pneus macios, Bortoleto fez o primeiro melhor setor da pista, mas teve Lance Stroll lento o atrapalhando levemente no fechamento da volta e terminou apenas em nono, com tempo de 1min35s652.

Restando 10 minutos no cronômetro, Antonelli conseguiu pular na frente das Ferraris, ficando 0s286 atrás do companheiro de equipe.

Russell fechou o treino de pneus médios, testando o ritmo de corrida da Mercedes. Mais ao fundo do grid, a Williams parecia continuar com os mesmos problemas dos últimos finais de semana, com Alexander Albon ficando apenas à frente das Cadillacs, enquanto Carlos Sainz era o 16º.

Nos últimos três minutos, Lawson reclamou da dirigibilidade da Red Bull. O companheiro de Verstappen aparecia na 10ª posição, enquanto o holandês era quinto, logo atrás das Mercedes e Ferraris e à frente de Norris.

Russell terminou com o melhor tempo pela Mercedes, seguido de perto por Antonelli e Leclerc, que superou Hamilton no último minuto na pista, ainda de pneus macios usados. Hamilton cruzou a linha de chegada em quarto, tendo Verstappen em quinto e Norris em sexto.

Sainz e Hulkenberg chegaram a reclamar do comportamento de Hamilton nos últimos minutos, dizendo que o piloto não deixou espaço para que eles passassem enquanto estava em volta lenta. O espanhol chegou a indicar que o heptacampeão deveria ter se movido alguns centímetros para o lado.

Gabriel Bortoleto finalizou a sessão em 11º, usando os últimos minutos para testar ritmo de corrida.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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