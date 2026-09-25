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Leclerc e Piastri fecharam o top 3 de largada em Baku

Livia Veiga
Editado:

A classificação da Fórmula 1 para a corrida de sábado (26) para o GP do Azerbaijão teve George Russell cravando a pole position, mais de 0s800 à frente de Charles Leclerc.

Leia também:

Q1

Nos primeiros minutos do Q1, Lance Stroll acabou escapando da pista porque seus pneus travaram. Uma rápida bandeira amarela foi acionada, mas não atrapalhou nenhum piloto.

Quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer, Max Verstappen assumiu a ponta, mas rapidamente foi superado por Lewis Hamilton e Isack Hadjar, além de Oscar Piastri, que se aproveitou de um vácuo no fim da reta.

Faltando oito minutos para o fim da sessão, Andrea Kimi Antonelli avisou a Mercedes que havia batido. A equipe pediu para que ele parasse na pista, o piloto insistiu que conseguiria chegar aos boxes, mas acatou a decisão, parando na curva 7 de maneira segura.

O italiano não conseguiu retornar para a classificação porque sua suspensão dianteira quebrou. Como seu tempo era de 1min45s504, quase um segundo mais rápido que os pilotos que estavam na zona de eliminação.

 
 

Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar e melhorar o tempo com sua Audi, mas se classificou logo à frente de Nico Hulkenberg, em 17º.

Vale lembrar que Stroll e Fernando Alonso serão punidos neste fim de semana por trocar 

Eliminados: Stroll, Bottas, Pérez, Alonso, Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Q2

Nas primeiras tentativas, os dois pilotos da McLaren chegaram a liderar os tempos, apenas 0s030 separando Norris de Piastri - em primeiro e segundo respectivamente. Mas o momento positivo da equipe não durou muito, já que rapidamente Russell e Leclerc apareceram mais rápidos.

Verstappen também reapareceu com um ótimo ritmo, cravando o segundo setor como o melhor, mas sua volta não foi o suficiente para superar Russell. O importante é ressaltar que as melhores voltas apareceram com os pneus mais usados e quentes.

Eliminados: Antonelli, Lindblad, Ocon, Albon, Lawson e Bearman.

 

Q3

Russell e Verstappen apareceram mais uma vez como os favoritos à pole, mas a McLaren apareceu na primeira tentativa de voltas rápidas, com Piastri cravando 1min43s571, enquanto Norris ficou 0s101 atrás do companheiro de equipe.

Logo na sequência, com os pneus mais quentes, Russell ultrapassou as McLarens por mais de meio segundo, fazendo sua volta em 1min43s037.

O britânico tomou a decisão de não trocar os pneus para sua segunda tentativa nos últimos minutos da sessão, provando que os compostos mais usados funcionam melhor com o carro da Mercedes.

Russell cravou a melhor volta, tendo Leclerc e Piastri logo atrás de si, com Hadjar e Norris fechando o top 5, com o atual campeão mundial tendo cometido um erro em sua última tentativa. Verstappen será apenas o oitavo.

Depois do quali, Carlos Sainz, da Williams, foi punido em cinco posições por infringir bandeiras amarelas, caindo de nono lugar para 14º. Sergio Pérez, da Cadillac, também foi penalizado, mas irá largar da mesma 20ª colocação pelas trocas de peças dos Aston Martin de Lance Stroll e Fernando Alonso.

Resultado da classificação

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

1'42.526

   S 210.783
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.837

1'43.363

 0.837 S 209.076
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.838

1'43.364

 0.001 S 209.074
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 21

+0.974

1'43.500

 0.136 S 208.799
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.146

1'43.672

 0.172 S 208.453
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+1.332

1'43.858

 0.186 S 208.080
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.521

1'44.047

 0.189 S 207.702
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+1.555

1'44.081

 0.034 S 207.634
9 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+2.040

1'44.566

 0.485 S 206.671
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 21

+2.437

1'44.963

 0.397 S 205.889
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 17

+2.249

1'44.775

   S 206.259
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 18

+2.334

1'44.860

 0.085 S 206.091
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.475

1'45.001

 0.141 S 205.815
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+2.490

1'45.016

 0.015 S 205.785
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 16

+2.580

1'45.106

 0.090 S 205.609
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+2.978

1'45.504

 0.398 S 204.833
17 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+3.273

1'45.799

 0.295 S 204.262
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+3.394

1'45.920

 0.121 S 204.029
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+4.067

1'46.593

 0.673 S 202.741
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+4.132

1'46.658

 0.065 S 202.617
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+4.811

1'47.337

 0.679 S 201.335
22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 10

+5.764

1'48.290

 0.953 S 199.564
Ver resultados completos

Grid de largada do GP do Azerbaijão de F1

1

 George Russell
( Mercedes )



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
( Ferrari )

3

 Oscar Piastri
( McLaren )

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

7

 

 Pierre Gasly
( Alpino )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

9

 Franco Colapinto
(Alpino)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

11

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Alexandre Albon
(Williams)

13

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz 
(Williams)

15

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

17

 Gabriel Bortoleto
( Audi )

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

19

 Valtteri Bottas
( Cadillac )



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Sergio Pérez 
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll 
(Aston Martin)

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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