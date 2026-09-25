F1: Russell voa e crava pole para GP do Azerbaijão; Antonelli bate e larga em 16º e Bortoleto é 17º
Leclerc e Piastri fecharam o top 3 de largada em Baku
A classificação da Fórmula 1 para a corrida de sábado (26) para o GP do Azerbaijão teve George Russell cravando a pole position, mais de 0s800 à frente de Charles Leclerc.
Q1
Nos primeiros minutos do Q1, Lance Stroll acabou escapando da pista porque seus pneus travaram. Uma rápida bandeira amarela foi acionada, mas não atrapalhou nenhum piloto.
Quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer, Max Verstappen assumiu a ponta, mas rapidamente foi superado por Lewis Hamilton e Isack Hadjar, além de Oscar Piastri, que se aproveitou de um vácuo no fim da reta.
Faltando oito minutos para o fim da sessão, Andrea Kimi Antonelli avisou a Mercedes que havia batido. A equipe pediu para que ele parasse na pista, o piloto insistiu que conseguiria chegar aos boxes, mas acatou a decisão, parando na curva 7 de maneira segura.
O italiano não conseguiu retornar para a classificação porque sua suspensão dianteira quebrou. Como seu tempo era de 1min45s504, quase um segundo mais rápido que os pilotos que estavam na zona de eliminação.
Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar e melhorar o tempo com sua Audi, mas se classificou logo à frente de Nico Hulkenberg, em 17º.
Vale lembrar que Stroll e Fernando Alonso serão punidos neste fim de semana por trocar
Eliminados: Stroll, Bottas, Pérez, Alonso, Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.
Q2
Nas primeiras tentativas, os dois pilotos da McLaren chegaram a liderar os tempos, apenas 0s030 separando Norris de Piastri - em primeiro e segundo respectivamente. Mas o momento positivo da equipe não durou muito, já que rapidamente Russell e Leclerc apareceram mais rápidos.
Verstappen também reapareceu com um ótimo ritmo, cravando o segundo setor como o melhor, mas sua volta não foi o suficiente para superar Russell. O importante é ressaltar que as melhores voltas apareceram com os pneus mais usados e quentes.
Eliminados: Antonelli, Lindblad, Ocon, Albon, Lawson e Bearman.
Q3
Russell e Verstappen apareceram mais uma vez como os favoritos à pole, mas a McLaren apareceu na primeira tentativa de voltas rápidas, com Piastri cravando 1min43s571, enquanto Norris ficou 0s101 atrás do companheiro de equipe.
Logo na sequência, com os pneus mais quentes, Russell ultrapassou as McLarens por mais de meio segundo, fazendo sua volta em 1min43s037.
O britânico tomou a decisão de não trocar os pneus para sua segunda tentativa nos últimos minutos da sessão, provando que os compostos mais usados funcionam melhor com o carro da Mercedes.
Russell cravou a melhor volta, tendo Leclerc e Piastri logo atrás de si, com Hadjar e Norris fechando o top 5, com o atual campeão mundial tendo cometido um erro em sua última tentativa. Verstappen será apenas o oitavo.
Depois do quali, Carlos Sainz, da Williams, foi punido em cinco posições por infringir bandeiras amarelas, caindo de nono lugar para 14º. Sergio Pérez, da Cadillac, também foi penalizado, mas irá largar da mesma 20ª colocação pelas trocas de peças dos Aston Martin de Lance Stroll e Fernando Alonso.
Resultado da classificação
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
1'42.526
|S
|210.783
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.837
1'43.363
|0.837
|S
|209.076
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.838
1'43.364
|0.001
|S
|209.074
|4
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.974
1'43.500
|0.136
|S
|208.799
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+1.146
1'43.672
|0.172
|S
|208.453
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+1.332
1'43.858
|0.186
|S
|208.080
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.521
1'44.047
|0.189
|S
|207.702
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.555
1'44.081
|0.034
|S
|207.634
|9
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+2.040
1'44.566
|0.485
|S
|206.671
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+2.437
1'44.963
|0.397
|S
|205.889
|11
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|17
|
+2.249
1'44.775
|S
|206.259
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|18
|
+2.334
1'44.860
|0.085
|S
|206.091
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+2.475
1'45.001
|0.141
|S
|205.815
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+2.490
1'45.016
|0.015
|S
|205.785
|15
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|16
|
+2.580
1'45.106
|0.090
|S
|205.609
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+2.978
1'45.504
|0.398
|S
|204.833
|17
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+3.273
1'45.799
|0.295
|S
|204.262
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|10
|
+3.394
1'45.920
|0.121
|S
|204.029
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+4.067
1'46.593
|0.673
|S
|202.741
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+4.132
1'46.658
|0.065
|S
|202.617
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+4.811
1'47.337
|0.679
|S
|201.335
|22
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+5.764
1'48.290
|0.953
|S
|199.564
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Grid de largada do GP do Azerbaijão de F1
|
1
|
George Russell
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
Isack Hadjar
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Lewis Hamilton
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Franco Colapinto
|
10
|
Oliver Bearman
|
11
|
Liam Lawson
|
12
|
Alexandre Albon
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Carlos Sainz
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Kimi Antonelli
|
17
|
Gabriel Bortoleto
|
18
|
Nico Hülkenberg
|
19
|
Valtteri Bottas
|
20
|
|
21
|
Fernando Alonso
|
22
|
Lance Stroll
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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