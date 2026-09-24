F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º
Verstappen e a dupla da Ferrari também marcaram boas voltas, mas o carro #63 parece perfeitamente equilibrado
Os pilotos da Fórmula 1 retornaram ao traçado de Baku para o GP do Azerbaijão e aproveitaram a segunda sessão de treino livre para testar as configurações dos carros para a classificação. George Russell voou na sessão, cravando Andrea Kimi Antonelli em pouco mais de meio segundo.
Max Verstappen iniciou a sessão informando que seu carro estava com a altura incorreta. Vale mencionar que o tetracampeão mundial teve Tim Hart o acompanhando durante os treinos desta quinta-feira (24).
A primeira bandeira vermelha do fim de semana foi causada por uma batida de Arvid Lindblad na curva 9. A sessão ficou parada por cerca de seis minutos para retirada do carro e limpeza da pista.
Assim que a bandeira verde foi reacionada, Oliver Bearman causou mais uma bandeira amarela, conseguindo parar em um dos escapes. O motor do piloto da Haas apagou, sem emitir nenhum aviso de falha.
Gabriel Bortoleto passou a primeira metade do treino usando pneus médios, no meio do grid, conquistando a oitava posição.
Oscar Piastri apareceu com uma boa volta, já usando pneus macios, mas terminou atrás de Lando Norris. A dupla da McLaren apresentou ritmo para ser apenas a terceira ou quarta força do fim de semana.
Faltando 22 minutos para o fim, George Russell cravou a melhor volta de pneus macios - 1min43s759, 0s714 mais rápido que Charles Leclerc.
Lewis Hamilton recebeu uma anotação por ter atrapalhado outro carro durante a sessão. A investigação acontecerá após o treino.
Russell ainda conseguiu melhorar seu tempo na segunda tentativa, abaixando para 1min43s347, enquanto Verstappen pulou para a segunda posição. Andrea Kimi Antonelli apareceu nos últimos minutos, mas não conseguiu superar o companheiro de equipe.
O piloto da Mercedes, inclusive, aproveitou os últimos dez minutos para testar o ritmo de corrida, trocando os pneus macios por médios para entender o maquinário que tem em mãos para o fim de semana.
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'43.347
|S
|209.109
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.552
1'43.899
|0.552
|S
|207.998
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.827
1'44.174
|0.275
|S
|207.449
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+1.126
1'44.473
|0.299
|S
|206.855
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.318
1'44.665
|0.192
|S
|206.475
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.484
1'44.831
|0.166
|S
|206.148
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+1.496
1'44.843
|0.012
|S
|206.125
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.510
1'44.857
|0.014
|S
|206.097
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.521
1'44.868
|0.011
|S
|206.076
|10
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.943
1'45.290
|0.422
|S
|205.250
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.132
1'45.479
|0.189
|S
|204.882
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|25
|
+2.334
1'45.681
|0.202
|S
|204.490
|13
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.413
1'45.760
|0.079
|S
|204.338
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|24
|
+2.447
1'45.794
|0.034
|S
|204.272
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|20
|
+2.507
1'45.854
|0.060
|S
|204.156
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.776
1'46.123
|0.269
|S
|203.639
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+2.874
1'46.221
|0.098
|S
|203.451
|18
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|4
|
+3.044
1'46.391
|0.170
|M
|203.126
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|26
|
+3.390
1'46.737
|0.346
|S
|202.467
|20
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|10
|
+3.454
1'46.801
|0.064
|M
|202.346
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|24
|
+4.056
1'47.403
|0.602
|S
|201.212
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+4.542
1'47.889
|0.486
|S
|200.305
|Ver resultados completos
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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