F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

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Verstappen e a dupla da Ferrari também marcaram boas voltas, mas o carro #63 parece perfeitamente equilibrado

Livia Veiga
Editado:

Os pilotos da Fórmula 1 retornaram ao traçado de Baku para o GP do Azerbaijão e aproveitaram a segunda sessão de treino livre para testar as configurações dos carros para a classificação. George Russell voou na sessão, cravando Andrea Kimi Antonelli em pouco mais de meio segundo.

Leia também:

Max Verstappen iniciou a sessão informando que seu carro estava com a altura incorreta. Vale mencionar que o tetracampeão mundial teve Tim Hart o acompanhando durante os treinos desta quinta-feira (24).

A primeira bandeira vermelha do fim de semana foi causada por uma batida de Arvid Lindblad na curva 9. A sessão ficou parada por cerca de seis minutos para retirada do carro e limpeza da pista.

 

Assim que a bandeira verde foi reacionada, Oliver Bearman causou mais uma bandeira amarela, conseguindo parar em um dos escapes. O motor do piloto da Haas apagou, sem emitir nenhum aviso de falha.

 

Gabriel Bortoleto passou a primeira metade do treino usando pneus médios, no meio do grid, conquistando a oitava posição.

Oscar Piastri apareceu com uma boa volta, já usando pneus macios, mas terminou atrás de Lando Norris. A dupla da McLaren apresentou ritmo para ser apenas a terceira ou quarta força do fim de semana.

Faltando 22 minutos para o fim, George Russell cravou a melhor volta de pneus macios - 1min43s759, 0s714 mais rápido que Charles Leclerc.

Lewis Hamilton recebeu uma anotação por ter atrapalhado outro carro durante a sessão. A investigação acontecerá após o treino.

Russell ainda conseguiu melhorar seu tempo na segunda tentativa, abaixando para 1min43s347, enquanto Verstappen pulou para a segunda posição. Andrea Kimi Antonelli apareceu nos últimos minutos, mas não conseguiu superar o companheiro de equipe.

O piloto da Mercedes, inclusive, aproveitou os últimos dez minutos para testar o ritmo de corrida, trocando os pneus macios por médios para entender o maquinário que tem em mãos para o fim de semana.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'43.347

   S 209.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.552

1'43.899

 0.552 S 207.998
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.827

1'44.174

 0.275 S 207.449
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+1.126

1'44.473

 0.299 S 206.855
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+1.318

1'44.665

 0.192 S 206.475
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.484

1'44.831

 0.166 S 206.148
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+1.496

1'44.843

 0.012 S 206.125
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+1.510

1'44.857

 0.014 S 206.097
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 21

+1.521

1'44.868

 0.011 S 206.076
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+1.943

1'45.290

 0.422 S 205.250
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.132

1'45.479

 0.189 S 204.882
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 25

+2.334

1'45.681

 0.202 S 204.490
13 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 23

+2.413

1'45.760

 0.079 S 204.338
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 24

+2.447

1'45.794

 0.034 S 204.272
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+2.507

1'45.854

 0.060 S 204.156
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.776

1'46.123

 0.269 S 203.639
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 22

+2.874

1'46.221

 0.098 S 203.451
18 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 4

+3.044

1'46.391

 0.170 M 203.126
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 26

+3.390

1'46.737

 0.346 S 202.467
20 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 10

+3.454

1'46.801

 0.064 M 202.346
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 24

+4.056

1'47.403

 0.602 S 201.212
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+4.542

1'47.889

 0.486 S 200.305
Ver resultados completos

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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