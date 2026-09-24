F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

Os pilotos da Fórmula 1 retornaram ao traçado de Baku para o GP do Azerbaijão e aproveitaram a segunda sessão de treino livre para testar as configurações dos carros para a classificação. George Russell voou na sessão, cravando Andrea Kimi Antonelli em pouco mais de meio segundo.

Max Verstappen iniciou a sessão informando que seu carro estava com a altura incorreta. Vale mencionar que o tetracampeão mundial teve Tim Hart o acompanhando durante os treinos desta quinta-feira (24).

A primeira bandeira vermelha do fim de semana foi causada por uma batida de Arvid Lindblad na curva 9. A sessão ficou parada por cerca de seis minutos para retirada do carro e limpeza da pista.

Assim que a bandeira verde foi reacionada, Oliver Bearman causou mais uma bandeira amarela, conseguindo parar em um dos escapes. O motor do piloto da Haas apagou, sem emitir nenhum aviso de falha.

Gabriel Bortoleto passou a primeira metade do treino usando pneus médios, no meio do grid, conquistando a oitava posição.

Oscar Piastri apareceu com uma boa volta, já usando pneus macios, mas terminou atrás de Lando Norris. A dupla da McLaren apresentou ritmo para ser apenas a terceira ou quarta força do fim de semana.

Faltando 22 minutos para o fim, George Russell cravou a melhor volta de pneus macios - 1min43s759, 0s714 mais rápido que Charles Leclerc.

Lewis Hamilton recebeu uma anotação por ter atrapalhado outro carro durante a sessão. A investigação acontecerá após o treino.

Russell ainda conseguiu melhorar seu tempo na segunda tentativa, abaixando para 1min43s347, enquanto Verstappen pulou para a segunda posição. Andrea Kimi Antonelli apareceu nos últimos minutos, mas não conseguiu superar o companheiro de equipe.

O piloto da Mercedes, inclusive, aproveitou os últimos dez minutos para testar o ritmo de corrida, trocando os pneus macios por médios para entender o maquinário que tem em mãos para o fim de semana.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!