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F1: Russell volta a vencer, Ferrari sofre e Verstappen no pódio; confira resultado completo do GP da Áustria

Gabriel Bortoleto terminou em 11º, à beira da zona de pontos na corrida no Red Bull Ring

Livia Veiga
Publicado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

George Russell voltou a vencer na Fórmula 1 depois de uma corrida dominante neste fim de semana na Áustria. O piloto liderou o pódio com Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, retornando ao primeiro degrau pela primeira vez depois da vitória no início da temporada na Austrália.

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A Ferrari sofreu na corrida, perdendo a dobradinha no pódio por conta da estratégia controversa que obrigou os pilotos a fazerem mais de duas paradas na corrida. Lewis Hamilton terminou apenas em quinto, enquanto Charles Leclerc perdeu várias posições para cruzar a linha de chegada apenas em oitavo.

A dupla da McLaren teve um domingo diferente - enquanto Oscar Piastri conseguiu avançar e fazer algumas ultrapassagens para terminar em quarto, Lando Norris, que largou com problemas no freio, foi apenas o sétimo, ficando preso atrás de Isack Hadjar.

Gabriel Bortoleto terminou muito próximo da zona de pontos, mas não conseguiu superar a Racing Bulls de Arvid Lindblad, sendo o 11º.

Confira o resultado completo do GP da Áustria

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+1.611

1.611

 1.611   2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 71

+1.986

1.986

 0.375   2 15   Mercedes Mercedes
4 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+21.809

21.809

 19.823   2 12   McLaren Mercedes
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 71

+26.393

26.393

 4.584   3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+29.399

29.399

 3.006   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

+31.505

31.505

 2.106   2 6   McLaren Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+45.659

45.659

 14.154   3 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson RB 30 70

1 lap

     2 2   RB Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 70

1 lap

     2 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 70

1 lap

     2     Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 70

1 lap

     2     Audi Audi
13 France P. Gasly Alpine 10 70

1 lap

     3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 70

1 lap

     2     Haas Ferrari
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 70

1 lap

     2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 69

2 laps

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 69

2 laps

     2     Williams Mercedes
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 68

3 laps

     2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 45

26 laps

     2   Abandono Aston Martin Honda
dnf Spain C. Sainz Jr. Williams 55 23

48 laps

     1   Abandono Williams Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 4

67 laps

     1   Abandono Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 2

69 laps

     1   Abandono Cadillac Ferrari
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