F1: Russell volta a vencer, Ferrari sofre e Verstappen no pódio; confira resultado completo do GP da Áustria
Gabriel Bortoleto terminou em 11º, à beira da zona de pontos na corrida no Red Bull Ring
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
George Russell voltou a vencer na Fórmula 1 depois de uma corrida dominante neste fim de semana na Áustria. O piloto liderou o pódio com Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, retornando ao primeiro degrau pela primeira vez depois da vitória no início da temporada na Austrália.
A Ferrari sofreu na corrida, perdendo a dobradinha no pódio por conta da estratégia controversa que obrigou os pilotos a fazerem mais de duas paradas na corrida. Lewis Hamilton terminou apenas em quinto, enquanto Charles Leclerc perdeu várias posições para cruzar a linha de chegada apenas em oitavo.
A dupla da McLaren teve um domingo diferente - enquanto Oscar Piastri conseguiu avançar e fazer algumas ultrapassagens para terminar em quarto, Lando Norris, que largou com problemas no freio, foi apenas o sétimo, ficando preso atrás de Isack Hadjar.
Gabriel Bortoleto terminou muito próximo da zona de pontos, mas não conseguiu superar a Racing Bulls de Arvid Lindblad, sendo o 11º.
Confira o resultado completo do GP da Áustria
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|71
|
-
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|71
|
+1.611
1.611
|1.611
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|71
|
+1.986
1.986
|0.375
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|71
|
+21.809
21.809
|19.823
|2
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|71
|
+26.393
26.393
|4.584
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|71
|
+29.399
29.399
|3.006
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|71
|
+31.505
31.505
|2.106
|2
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|71
|
+45.659
45.659
|14.154
|3
|4
|Ferrari
|Ferrari
|9
|L. Lawson RB
|30
|70
|
1 lap
|2
|2
|RB
|Red Bull
|10
|A. Lindblad RB
|41
|70
|
1 lap
|2
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|70
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|70
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|70
|
1 lap
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|70
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|70
|
1 lap
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|69
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|69
|
2 laps
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|68
|
3 laps
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|45
|
26 laps
|2
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|23
|
48 laps
|1
|Abandono
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|4
|
67 laps
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|2
|
69 laps
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
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Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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