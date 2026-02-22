Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Safety Car da Aston Martin usado no GP de Abu Dhabi de 2021 está à venda

Aston Martin Vantage esteve na pista e foi determinante na briga entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título na última etapa da temporada 2021

Lydia Mee
Editado:
Bernd Maylander, Safety Car Driver, The Safety Car on the grid

Um Aston Martin Vantage, usado anteriormente como safety car da Fórmula 1 durante a polêmica temporada de 2021 foi colocado à venda na Auto Trader com o valor de 599.990 libras (aproximadamente R$4,2 milhões).

O cupê de 4 litros com motor V8 foi pilotado pelo piloto oficial de safety car da F1 Bernd Mayländer em 34 corridas entre 2021 e 2023. O anúncio revela que dois dos três safety cars estão à venda pela equipe de Silverstone e foram autografados pelo bicampeão Fernando Alonso e seu companheiro de equipe Lance Stroll.

“O 'SC02' VIN N00045, como você pode ver aqui, ajudou a criar muita história no esporte, aparecendo em 20 GPs entre 2021 e 2023, totalizando 4.280 km em testes de pista e corridas da F1, F2, F3 e outras séries de apoio”, afirmou o anúncio.

O SC02 foi usado no polêmico GP de Abu Dhabi de 2021. Nas últimas voltas da corrida que encerrou a temporada, o safety car foi acionado após um acidente envolvendo Nicholas Latifi.

À medida que as voltas passavam, parecia que a corrida terminaria neutralizada, o que teria dado a vitória e o título do campeonato a Lewis Hamilton.

Mas o diretor de corrida na época, Michael Masi, ordenou que apenas os carros que estavam uma volta atrás de Hamilton e Verstappen, que estava em segundo lugar na época, recuperassem a volta, em vez de todos os carros que estavam uma volta atrás, para que a corrida pudesse ser retomada na última volta — uma decisão que tem sido um tema muito debatido desde então.

Verstappen, com pneus mais novos, aproveitou ao máximo a decisão e ultrapassou o heptacampeão para vencer a corrida e garantir seu primeiro título.

A Aston Martin deixou de fornecer carros oficiais de segurança e médicos para a F1 após o término de seu contrato, depois da temporada de 2025, o que significa que a Mercedes continua como fornecedora exclusiva dos veículos para o campeonato.

“Tendo ampliado o retorno da marca à F1, somos gratos pela parceria e pelo sucesso de desempenhar essa função crítica no grid nos últimos cinco anos”, disse a Aston Martin.

Safety Car

Carro de segurança

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Mercedes continuará a fornecer o Mercedes-AMG GT Black Series como carro de segurança da F1 e o Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + como carro médico da F1.

“A segurança é um valor absolutamente central da nossa marca e dos nossos produtos”, disse Christoph Sagemüller, chefe da Mercedes-AMG Motorsport. “É por isso que fornecemos o carro de segurança e médico oficial da FIA F1 na Fórmula 1 desde 1996".

A partir da temporada de 2026, os carros oficiais da FIA F1 voltarão a exibir a marca alemã em todos os eventos da F1. Dessa forma, continuaremos a contribuir ativamente para a segurança na categoria principal do automobilismo.

