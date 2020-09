F1: Safety car ganha cor vermelha para GP 1000 da Ferrari

Neste fim de semana, a Ferrari atinge a histórica marca de 1000 GPs disputados na Fórmula 1, sendo a primeira equipe a fazer isso. Com isso, o GP da Toscana, disputado em Mugello, terá uma série de homenagens à equipe italiana, incluindo uma nova pintura do safety car, que ganhou uma demão de tinta vermelha.

O carro da Mercedes, que é comandado por Bernd Mayländer desde 2000, teve sua nova pintura divulgada oficialmente pela equipe alemã nesta semana e já fez as primeiras voltas pelo circuito de Mugello.

Veja como ficou a pintura do safety car para este fim de semana:

Galeria Lista Red 100th Ferrari tribute livery on the Safety Car 1 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Red 100th Ferrari tribute livery on the Safety Car 2 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images The Mercedes safety car is painted red in tribute to Ferrari's 1000th race 3 / 9 Foto de: Mercedes AMG The Mercedes safety car is painted red in tribute to Ferrari's 1000th race 4 / 9 Foto de: Mercedes AMG The Mercedes safety car is painted red in tribute to Ferrari's 1000th race 5 / 9 Foto de: Mercedes AMG The Mercedes safety car is painted red in tribute to Ferrari's 1000th race 6 / 9 Foto de: Mercedes AMG The Mercedes safety car is painted red in tribute to Ferrari's 1000th race 7 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images The Mercedes safety car and medical car 8 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images The Mercedes safety car and medical car 9 / 9 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

