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F1: Saiba como Alonso foi cogitado para ser motorista do Papamóvel na Espanha

Com visita do Papa Leão XIV à Espanha em junho, veio à tona a história de que piloto da Aston Martin foi cogitado como motorista do Papamóvel durante visita de Bento XVI em 2011

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

O Papa Leão XIV fará sua primeira visita à Espanha como Sumo Pontífice entre 6 e 12 de junho, visitando Madri, Barcelona e duas das Ilhas Canárias (Gran Canaria e Tenerife). E enquanto mais detalhes sobre esta visita apostólica vêm à tona, uma história de uma visita papal anterior ao país ressurgiu.

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Foi em 2011, durante a JMJ (Jornada Mundial da Juventude), quando o então Papa Bento XVI veio à Espanha, que chegou a ser proposto que o Papamóvel, o veículo que transporta o mais alto representante da Igreja Católica, fosse conduzido por Fernando Alonso.

A revelação foi feita por Yago de la Cierva, coordenador das viagens papais à Espanha, que, ao falar sobre a próxima visita de Leão XIV, relembrou o caso de 15 anos atrás.

"Em 2011, perguntamos especificamente se Fernando Alonso poderia dirigir o papamóvel", começou ele, antes de explicar a resposta: "Eles ficaram indignados e nos disseram: 'De jeito nenhum!'"

O coordenador defendeu sua proposta, que ele considerava uma ótima ideia: "Eu defendi essa ideia e disse: “Acho que ele sabe dirigir, quer dizer, acho que o Papa não corre perigo.' Mas [eles responderam] 'não, tem que ser um policial nacional', e foi um policial nacional."

Durante essa visita, entre 18 e 21 de agosto, a F1 estava no recesso de verão, embora na semana seguinte o campeonato retornasse com o GP da Bélgica, quando Fernando Alonso terminou em quarto lugar em sua segunda temporada com a Ferrari (Sebastian Vettel venceu com a Red Bull).

Desta vez, a visita de Leão XIV (de 6 a 12 de junho) coincidirá com o GP de Mônaco (de 5 a 7 de junho) e na semana anterior ao GP de Barcelona-Catalunha (de 12 a 14 de junho), portanto não houve mais insistência para que Alonso dirigisse o Papamóvel.

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

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