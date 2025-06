F1: Saiba como estão obras do circuito de Madri para 2026

Os organizadores do GP da Espanha em Madri seguem muito otimistas quanto suas chances de conseguirem apresentar o circuito dentro das exigências da Fórmula 1 em 2026.

Há pouco mais de um mês, foi iniciada a construção do circuito de Madring. A pista deverá fazer sua estreia na F1 em setembro de 2026, usando um híbrido de ruas existentes e uma seção de pista construída especificamente em torno do recinto de feiras IFEMA e do complexo de treinamento Valdebebas do Real Madrid.

Embora ainda seja cedo, já está tomando forma e a parte mais ambiciosa do Madring é La Monumental, uma pista íngreme e plana, ladeada pelo que será uma enorme arquibancada. Uma enorme quantidade de paisagismo é necessária para dar forma à curva, que fará com que os carros desçam até a margem.

"Em La Monumental, já escavamos três metros e meio dos seis metros que precisamos escavar", disse um representante da IFEMA, que está supervisionando as obras ao lado do Circuito de Madri.

"Essa curva terá uma inclinação de 24% ao longo de 540 metros. Vai ser uma curva e tanto", acrescentou Luis Garcia Abad, gerente geral da Madring.

Cerca de 85 trabalhadores estão no local no momento, um número que aumentará para 400 quando todas as áreas estiverem em construção ativa.

Layout da Madring para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1

"Estamos movendo mais de 10 mil metros quadrados de terra apenas durante o turno do dia, e provavelmente chegaremos a 12 mil ou 13 mil. No total, precisamos mover 700 mil", acrescentou o porta-voz da IFEMA.

"Cada área tem sua própria equipe. Não dividimos o projeto por fases, mas por zonas. Esperávamos terminar [a área de Valdebebas] em setembro, e agora estamos no caminho certo para concluí-la em agosto. Portanto, estamos de fato adiantados em um mês em relação ao cronograma".

Sem problemas com os limites da pista

Por ser um local totalmente novo, os organizadores deixaram claro que o circuito projetado por Dromo não herdará alguns dos problemas herdados com os quais os circuitos e séries de corrida estão lidando atualmente: limites de pista.

Garcia Abad, ex-agente de Fernando Alonso, prometeu que não haverá discussões intermináveis sobre o assunto.

"Este circuito está nascendo com o conceito de limites de pista [problemas] sendo banidos", disse ele. "Como estamos construindo-o do zero, não temos que herdar soluções ultrapassadas".

O outro piloto de F1 da Espanha em atividade, Carlos Sainz, da Williams, é o embaixador oficial do evento. Mas, em vez de apenas cortar fitas e participar de atividades de marketing, Sainz também deu sua opinião sobre o projeto do circuito em si.

Construção de Madring na Curva 8

A F1 tem sido alvo de críticas tanto dos fãs quanto dos pilotos em relação ao número crescente de circuitos de rua, por isso os organizadores de Madri estão empenhados em garantir que o local tenha um layout atraente e desafiador.

Com a contribuição dos espanhóis e da FIA, algumas curvas já foram revisadas, incluindo a entrada da Curva 1 e o ápice da Curva 5.

"O layout em si não muda, mas pequenos detalhes podem ajudar a melhorar o show", disse Garcia Abad, embora ele tenha admitido que simular o circuito não é tão simples assim, porque a F1 mudará para carros muito diferentes no próximo ano, e suas características exatas ainda não estão claras.

"Não podemos usar os carros de hoje porque os regulamentos mudam em 2026", acrescentou. "Ninguém sabe exatamente como eles serão. Pode até ser possível ultrapassar da curva 21 para a 22. É por isso que todos estão simulando, mas com cautela. As equipes receberam todas as informações - raios, larguras, inclinação. Isso não deve ser um problema para elas".

Mas e quanto aos vizinhos?

A construção do circuito de F1 de Madri deve ser concluída até 30 de maio de 2026, após o que a FIA realizará seu processo de homologação - com duas inspeções oficiais planejadas durante as obras. Mas não são apenas a FIA e a FOM que precisam ser convencidas. O circuito incipiente também enfrenta críticas ferozes de grupos de moradores locais.

Construção de obstáculos

O partido regional Mas Madrid lançou um desafio legal contra a licença de construção do circuito, que, segundo ele, foi acelerada com uma declaração de impacto ambiental simplificada.

Ele também argumenta que o evento, que será realizado anualmente por pelo menos 10 anos, até 2035, deverá perturbar a vizinhança por meses a cada ano, e há preocupações com os níveis de ruído. Também ainda há dúvidas sobre como o evento será financiado. Um representante comparou o projeto ao malfadado monotrilho da série Os Simpsons. A contestação legal da Mas Madrid foi rejeitada pelo tribunal superior da cidade no início desta semana.

Os organizadores entenderam que a integração com a cidade deve ser uma prioridade máxima para que o evento funcione a longo prazo e prometeram que o processo de construção será o mais sustentável possível.

"Realizamos reuniões mensais com os moradores de Valdebebas e Las Carcavas. O relacionamento é muito bom. As ruas não ficarão fechadas por cinco meses, como se dizia - apenas durante os dias do GP", garantiu o diretor do circuito. "Estamos até pensando em oferecer ingressos com desconto para os vizinhos mais afetados".

O Madring ainda tem um longo caminho a percorrer, em uma estrada que ainda pode ter mais voltas e reviravoltas do que o previsto. Mas, por enquanto, o trabalho continua em ritmo acelerado no mais recente local de grandes prêmios da F1.

