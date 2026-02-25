F1: Saiba como funciona a IA que vai monitorar limites de pista em 2026

Durante anos, especialmente até 2023, os limites de pista foram uma questão espinhosa para a Fórmula 1, a ponto de se tornarem um dos tópicos mais discutidos durante os fins de semana de corrida. Em certos eventos, como o GP da Áustria daquela temporada, a FIA examinou mais de mil incidentes por corrida: um número que demonstrou a necessidade de ferramentas mais avançadas para agilizar o processo.

Por esse motivo, nos bastidores, a Federação e a Catapult (empresa que desenvolve tecnologia para o esporte) têm trabalhado para integrar um sistema automatizado à plataforma RaceWatch, ferramenta pela qual a direção de prova e o centro de operações remotas (ROC) monitoram cada evento na pista, capaz de reconhecer com precisão quando um carro cruza a linha branca. Esse suporte visa agilizar o processo de revisão e reduzir o número de casos a serem submetidos aos comissários.

Quando se trata de centenas de incidentes potenciais para se analisar em uma única corrida, é fácil entender por que era necessário um sistema capaz de auxiliar os comissários, agilizando o processo de revisão e permitindo que as equipes reportassem quaisquer infrações em segundos. De acordo com a FIA, esse sistema baseado em visão computacional reduziu em 95% o número de casos que exigem intervenção humana para chegar a uma decisão.

FIA poderá enviar imagens para as equipes

Na verdade, o sistema de visão computacional integrado ao RaceWatch é capaz de reconhecer o contorno de um carro e analisar seu comportamento em relação a referências predefinidas capturadas por uma câmera. Isso permite determinar se um carro cruzou a famosa linha azul, introduzida em 2024 para simplificar o processo, e, portanto, excedeu os limites da pista.

Para 2026, haverá diversas novidades, tanto práticas quanto funcionais. A primeira é que a FIA poderá encaminhar imagens de quaisquer limites de pista ultrapassados ​​pelos seus pilotos às equipes, tornando o processo ainda mais transparente, sem a necessidade de as equipes solicitarem informações adicionais. Isso também agilizará e acelerará o processo, fornecendo às equipes um retorno mais rápido.

A outra inovação, talvez a mais importante e interessante, diz respeito à forma como os limites da pista serão identificados, graças a um sistema mais avançado que também repensa o processo de análise de dados. O reconhecimento baseado em IA utiliza GPUs de alto desempenho para processar todas as informações necessárias para verificar cada etapa individual em tempo real, aumentando a precisão e a velocidade da verificação.

Haverá um novo sistema para analisar mais dados

"O que estamos desenvolvendo este ano é um sistema centralizado de controle de câmeras. Até agora, o sistema de visão computacional rodava em cada computador que o executava: ele usava a GPU do carro, e nós temos GPUs muito potentes para rodar máquinas virtuais, o que é ideal para visão computacional", disse Chris Bentley, chefe de estratégia de sistemas de informação para monopostos da FIA, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

"O novo sistema, no entanto, será baseado em um controlador de câmera centralizado, que nos permitirá definir todas as distâncias a partir de um único ponto, bem como distribuir os cálculos necessários. Poderemos executar o software de visão computacional em qualquer máquina da rede, enviar a ela a parte do vídeo a ser processada e receber os resultados, permitindo-nos processar cada vez mais dados."

Estima-se que a FIA tenha entre 30 e 40 máquinas virtuais operando na pista a qualquer momento. A chave é que a Federação poderá analisar uma quantidade maior de dados, que se integra perfeitamente a outra ferramenta desenvolvida pela entidade em conjunto com a Catapult: um sistema de posicionamento altamente avançado.

Graças às inovações introduzidas nos últimos anos, a FIA agora consegue estimar a posição de um carro na pista com precisão cada vez maior, combinando diversos tipos de dados. Não se trata apenas de coordenadas absolutas: o sistema cruza informações de posicionamento, tempos de percurso e trajetórias ideais, criando uma espécie de "gêmeo digital" do que está acontecendo na pista em tempo real.

Isso permite usar todos os dados disponíveis para começar a analisar as linhas brancas ao redor da pista, mesmo em áreas não cobertas por câmeras. A câmera se torna quase secundária nesses casos, porque se usará o geofencing baseado em dados de posicionamento, os atrasos com que os carros chegam a determinadas posições para entender onde saíram da pista e as variações na trajetória, já que existe uma linha ideal que os carros seguem e raramente se desviam dela.

Como funcionará o novo sistema ECAT

O conceito subjacente é chamado de "Every Car All Turns" (ECAT), e o próprio nome explica como ele pode ser aplicado a todos os carros e a todas as curvas. A ideia é que o sistema interprete o comportamento dos carros comparando-o a um modelo de referência. Ao cruzar essas informações com os dados da volta do microsegmento, o RaceWatch consegue entender o que aconteceu naquele ponto da pista e, em seguida, sinalizar o incidente para possível revisão.

"Se um carro se desviar da linha ideal, ele poderá percorrer uma distância maior. Isso nos permite observar a diferença no tempo do setor e voltar para entender onde ele saiu da pista ou o que aconteceu. A ideia é usar todos os dados, enriquecê-los com vídeos disponíveis e rastrear esses elementos para que o sistema nos diga o que está acontecendo, em vez de termos que procurar manualmente", acrescentou Bentley.

"A ideia é levar o sistema para o próximo nível. O sistema funciona em toda a extensão da pista, o tempo todo, então ele entende automaticamente o que está acontecendo. É a evolução do que estamos tentando fazer: passar de um processo manual para um semiautomático, mantendo ainda um componente humano, porque precisamos avaliar violações e sinalizações claras e objetivas."

A FIA trabalha ativamente com os circuitos para melhorar a cobertura e identificar o melhor posicionamento das câmeras, mas elas nem sempre estão disponíveis, e isso varia de pista para pista. No entanto, com esse novo sistema, as câmeras, embora ainda sejam um elemento importante, deixam de ser o único pilar de análise.

Isso significa que o sistema agora é capaz de identificar um possível limite de pista já a partir dos dados de posicionamento: se houver um desvio anômalo, se o carro entrar em uma zona virtual desenhada na pista ou se a trajetória se desviar muito da linha de corrida ideal, o RaceWatch pode gerar um alerta.

"Isso nos permitiu levar as coisas para o próximo nível: gerenciar todas as câmeras a partir de um único ponto, distribuir o processamento de visão computacional e integrar outros elementos que já tínhamos em um único sistema. Na prática, podemos sinalizar automaticamente quando um carro sai da pista porque os dados de posicionamento mudam, ou usar geofencing: podemos projetar chicanes e zonas virtuais na pista que geram um alerta se um carro entrar nelas. Tudo isso estará funcionando ainda este ano; estamos trabalhando nisso desde 2025."

Dessa forma, a cobertura dos limites de pista pode ser estendida a toda a extensão do circuito usando um servidor rodando em segundo plano. Embora os limites de pista tenham sido um dos tópicos mais controversos na F1 no passado, é interessante notar como a FIA e a Catapult trabalharam em poucos anos para criar um sistema que não só é confiável, como também capaz de acelerar significativamente o processo.

