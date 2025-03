F1: Saiba como Verstappen ajudou Bortoleto na Austrália

Na preparação para o GP da Austrália de Fórmula 1 choveu muito no circuito de rua de Albert Park, o que foi um momento emocionante para muitos novatos. O piloto da Sauber, Gabriel Bortoleto, também estava um tanto inseguro, como ficou claro quando Max Verstappen foi questionado sobre isso na China.

“Falo muito com Gabi”, disse Verstappen. "Ele é um cara muito legal e um ótimo piloto. E honestamente, eu realmente gosto da abordagem dele. Ele é apenas um trabalhador esforçado e apaixonado pela F1. Eu não sou alguém que vai esconder coisas quando ele me faz perguntas."

"Depois do hino nacional, ele veio até mim e perguntou: 'Max, o que você vai fazer?' Eu disse: "Vou escolher os intermediários". Ele disse: "Tem certeza?" Eu disse, 'Sim, pegue os intermediários. Tudo bem. Se você realmente não sabe, peça para sua equipe fazer algo com os pneus, mas pegue os intermediários.' Ele disse 'ok'. E isso é normal, porque é sua primeira corrida. É sempre muito estressante e bastante intimidante. Quando ele faz uma pergunta, eu sempre respondo."

O conselho provou ser bom, pois o restante do grupo também começou com intermediários. Bortoleto acabou não conseguindo chegar à linha de chegada devido a um acidente na curva 13, cuja causa exata a Sauber ainda não sabe ao certo.

Apesar disso, Bortoleto consegue ver Verstappen como uma espécie de mentor, mas será que o próprio Verstappen passou por algo parecido com outro piloto em seu ano de estreia?

“Acho que vivemos tempos diferentes”, respondeu Verstappen quando questionado. "Também com todas as coisas ao redor, como plataformas para usar em corridas de simulação e coisas assim. Elas cresceram ao longo dos anos, isso ajuda muito também. Tenho certeza de que havia pilotos [úteis] naquela época também, mas eu não perguntei a eles naquela época porque eu simplesmente não os vi ou algo assim", completou.

Eddie Jordan morre. BORTOLETO diz se TOQUE DE HULK afetou suspensão! Lando NEM AÍ, rixa do V10 e MAX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!