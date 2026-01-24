F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona
Times se preparam para shakedown a partir da próxima segunda-feira
A pouco mais de um mês para o GP da Austrália de Fórmula 1 de 2026, as onze equipes já estão se preparando para a estreia do novo regulamento técnico da categoria. O primeiro teste acontecerá já na próxima semana, em Barcelona, e alguns times já deram detalhes do planejamento para Montmeló.
As equipes terão cinco dias disponíveis para testar, podendo utilizar até três. Por enquanto, a Williams já confirmou que não estará em Barcelona e não participará de nenhum dia de teste. Em contrapartida, na apresentação do SF-26 na última sexta-feira (23), Fred Vasseur oficializou que a Ferrari começará "na terça-feira e, de acordo com o regulamento, decidiremos em que dia devemos rodar a partir de quinta-feira, mas na quinta-feira estaremos na pista".
Na McLaren, o chefe de equipe Andrea Stella afirmou que o time não irá testar no primeiro dia, prevendo que irão começar "no segundo ou terceiro dia e testaremos por três dias". Segundo o italiano, eles "queriam dar o máximo de tempo possível, porque cada dia de projeto adicionava um pouco de desempenho".
De acordo com a BBC, assim como o time de Woking, "outras equipes, incluindo a Aston Martin, não irão correr nos primeiros dias". Além disso, segundo o jornal holandês De Telegraaf, a Red Bull deve ir à pista na segunda-feira.
Segunda
Red Bull
Terça
Ferrari
Quarta
McLaren
Quinta
Ferrari
McLaren
Sexta
McLaren
