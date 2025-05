Kelly Piquet, mãe da primeira filha de Max Verstappen, traz suas próprias credenciais impressionantes para o mundo da Fórmula 1 com uma linhagem na história das corridas e uma carreira de sucesso que abrange moda, mídia, redes sociais e relações públicas.

Vida pessoal

Piquet nasceu em Homburg, na Alemanha, em uma família já famosa no automobilismo. Seu pai é o tricampeão de F1 Nelson Piquet, e sua mãe é a modelo holandesa Sylvia Tamsma. Ela passou seus primeiros anos de vida no sul da França antes de se mudar com a família para o Brasil quando tinha 12 anos de idade.

Depois de estudar no Brasil, na França e na Inglaterra, Piquet se mudou para a cidade de Nova York para se matricular na Marymount Manhattan College e se formar em Relações Internacionais com foco em ciência política e economia. Devido à sua educação e vida escolar, Piquet é fluente em português, inglês e francês.

Carreira de sucesso

Apesar do sobrenome famoso, Piquet construiu uma carreira de sucesso por conta própria. Enquanto ainda estava na faculdade, a brasileira começou a trabalhar na indústria da moda, que se expandiu para o jornalismo e as relações públicas.

Ao longo dos anos, ocupou cargos como assistente de estilista na Vogue Latinoamerica e trabalhou no escritório de compras de alta costura da Bergdorf Goodman. Durante seu tempo como modelo, Piquet conseguiu trabalhos com marcas como Tiffany, Louis Vuitton, Pepe Jeans e PatBo. Ela também foi capa da edição de janeiro de 2023 da Vogue Netherlands, algo que ela descreveu como sua "descoberta".

"Estou incrivelmente orgulhosa de anunciar que sou a garota da capa da Vogue NL de janeiro de 2023. Ter fotografado minha primeira capa da Vogue com @nlvogue, e em minha amada casa em Brasília, misturando minhas duas raízes, foi um sonho absoluto que se tornou realidade", escreveu em post.

Em 2014, Piquet ocupou um cargo de colunista na revista Marie Claire. Depois disso, trabalhou como consultora de mídia social e relações públicas para a Formula E Holdings em Londres em 2015 e 2016. Ela já acumula quase 2 milhões de seguidores no Instagram.

A conexão de Kelly Piquet com a F1

Não é nenhuma surpresa o fato de Piquet ter crescido no mundo do automobilismo com seu pai, Nelson Piquet, e seu irmão, Nelson Piquet Jr., que seguiu os passos do pai. Ao falar com a Vogue Holanda para a entrevista da foto da capa, ela comentou:

Kelly Piquet Foto de: Erik Junius

"Minhas primeiras lembranças são das pistas de corrida, quando vim ao Brasil pela primeira vez, aos cinco anos, com meu irmão Nelson, que tinha oito. Ele foi andar de kart e ficou imediatamente obcecado. São boas lembranças, as tardes que eu passava na pista de kart depois da escola, vendo-o dar voltas e mais voltas até o sol se pôr. Eu ficava brincando com a mecânica."

"Há um vídeo muito engraçado de mim andando pelos boxes com um sanduíche em uma mão e uma bebida na outra, com o cabelo solto, 'a princesa da pista'. Sempre estive muito envolvida com a carreira do meu irmão. Vi os altos e baixos e o que a pressão faz com uma pessoa. Esse mundo é muito familiar para mim, sei pelo que esses caras passam. Mas definitivamente tive amigos fora das corridas!"

Além de seus laços familiares com o esporte, Piquet já teve um relacionamento com o ex-piloto de F1 Daniil Kvyat. Os dois deram as boas-vindas à filha Penelope em julho de 2019 e continuam a ser pais juntos.

Piquet está agora em um relacionamento com Verstappen, que eles tornaram público em janeiro de 2021. No Instagram, em dezembro de 2024, o casal anunciou que estava esperando um filho juntos, que nasceu nesta semana, uma menina chamada Lily.

