Uma das grandes atrações da temporada de 2021 da Fórmula 1 é o retorno de Fernando Alonso à categoria, depois de dois anos. O ‘Príncipe das Astúrias’ aproveitou para adquirir experiência em outras categorias, como o Mundial de Endurance da FIA (WEC), o Dakar, além de tentar mais duas vezes a Tríplice Coroa, buscando o triunfo nas 500 Milhas de Indianápolis.

Em sua volta à F1, o bicampeão mundial teve um início desafiador, enfrentando as consequências de um acidente ciclístico na Suíça, mas, aos poucos, ele foi mostrando todo o talento que os fãs estavam acostumados, culminando no grande ‘pega’ com Lewis Hamilton na parte final do GP da Hungria.

No vídeo apresentado pelo repórter do Motorsport.com, Erick Gabriel, você vai ficar sabendo também de uma grande coincidência, na comparação com a outra volta à F1 de um campeão, Michael Schumacher.

